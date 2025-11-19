ETV Bharat / spiritual

શિવ પૂજા અને ધ્યાન માટે આજનો દિવસ શુભ, વાંચો આજનું પંચાંગ...

માર્ગશીર્ષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ શુભ સમારોહ માટે યોગ્ય નથી, આવી પ્રવૃત્તિઓ ટાળો.

19 નવેમ્બર, બુધવારનું પંચાંગ
19 નવેમ્બર, બુધવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ : આજે 19 નવેમ્બર, બુધવાર એટલે માર્ગશીર્ષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ છે. ભગવાન રુદ્ર આ દિવસે શાસન કરે છે. આ દિવસ આધ્યાત્મિક અભ્યાસ, શિવ પૂજા અને સમસ્યાઓ દૂર કરવાની યોજના બનાવવા માટે સારો છે. આ દિવસે લગ્ન કે શુભ સમારોહ ન કરવા જોઈએ. ચતુર્દશી તિથિ સવારે 9:43 વાગ્યા સુધી ચાલે છે. આ પછી, અમાવસ્યા શરૂ થાય છે.

  • વિક્રમ સંવત : 2082
  • માસ : માર્ગશીર્ષ
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
  • દિવસ: બુધવાર
  • યોગ : સૌભાગ્ય
  • નક્ષત્ર : સ્વાતિ
  • કરણ : શકુની
  • ચંદ્ર રાશિ : તુલા
  • સૂર્ય રાશિ : વૃશ્ચિક
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:55 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 5:54 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સવારે 6:47 (20 નવેમ્બર)
  • ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 4:35 કલાકે
  • રાહુકાળ : 12:24 થી 13:47
  • યમગંડ : 8:17 થી 9:39

કામચલાઉ કામ માટે યોગ્ય નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર તુલા રાશિમાં 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ રાહુ છે અને તેના દેવતા વાયુ છે. આ નક્ષત્ર ક્ષણિક છે, પરંતુ તે મુસાફરી, નવું વાહન ખરીદવા, બાગકામ, સરઘસમાં હાજરી આપવા, ખરીદી કરવા, મિત્રોને મળવા અને કોઈપણ અસ્થાયી પ્રકૃતિના કાર્ય માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાલ આજે 12:24 થી 13:47 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

