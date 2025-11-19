શિવ પૂજા અને ધ્યાન માટે આજનો દિવસ શુભ, વાંચો આજનું પંચાંગ...
માર્ગશીર્ષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ શુભ સમારોહ માટે યોગ્ય નથી, આવી પ્રવૃત્તિઓ ટાળો.
November 19, 2025
અમદાવાદ : આજે 19 નવેમ્બર, બુધવાર એટલે માર્ગશીર્ષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ છે. ભગવાન રુદ્ર આ દિવસે શાસન કરે છે. આ દિવસ આધ્યાત્મિક અભ્યાસ, શિવ પૂજા અને સમસ્યાઓ દૂર કરવાની યોજના બનાવવા માટે સારો છે. આ દિવસે લગ્ન કે શુભ સમારોહ ન કરવા જોઈએ. ચતુર્દશી તિથિ સવારે 9:43 વાગ્યા સુધી ચાલે છે. આ પછી, અમાવસ્યા શરૂ થાય છે.
19 નવેમ્બર, બુધવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2082
- માસ : માર્ગશીર્ષ
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
- દિવસ: બુધવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
- યોગ : સૌભાગ્ય
- નક્ષત્ર : સ્વાતિ
- કરણ : શકુની
- ચંદ્ર રાશિ : તુલા
- સૂર્ય રાશિ : વૃશ્ચિક
- સૂર્યોદય : સવારે 6:55 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 5:54 કલાકે
- ચંદ્રોદય : સવારે 6:47 (20 નવેમ્બર)
- ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 4:35 કલાકે
- રાહુકાળ : 12:24 થી 13:47
- યમગંડ : 8:17 થી 9:39
કામચલાઉ કામ માટે યોગ્ય નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર તુલા રાશિમાં 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ રાહુ છે અને તેના દેવતા વાયુ છે. આ નક્ષત્ર ક્ષણિક છે, પરંતુ તે મુસાફરી, નવું વાહન ખરીદવા, બાગકામ, સરઘસમાં હાજરી આપવા, ખરીદી કરવા, મિત્રોને મળવા અને કોઈપણ અસ્થાયી પ્રકૃતિના કાર્ય માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાલ આજે 12:24 થી 13:47 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
