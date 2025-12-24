વિઘ્નેશ્વર ચતુર્થી પર ભગવાન ગણેશની પૂજા કરો, મોટો લાભ થશે
રિક્ત તિથિને કારણે પોષ મહિનાના શુક્લ પક્ષની ચતુર્થી તિથિ પર શુભ કાર્ય ટાળવા જોઈએ, વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : December 24, 2025 at 7:15 AM IST
અમદાવાદ : આજે 24 ડિસેમ્બર, બુધવાર એટલે કે પોષ મહિનાના શુક્લ પક્ષની ચતુર્થી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન ગણેશ દ્વારા સંચાલિત છે. વિરોધીઓ સામે વ્યૂહાત્મક આયોજન માટે તે સારી છે, પરંતુ રિક્ત તિથિને કારણે, કોઈ શુભ કાર્ય ન કરવું જોઈએ. આજે વિઘ્નેશ્વર ચતુર્થી છે.
24 ડિસેમ્બર, બુધવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: પોષ
- પક્ષ: શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી
- દિવસ: બુધવાર
- તિથિ: શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી
- યોગ: હર્ષન
- નક્ષત્ર: શ્રવણ
- કરણ: વિષ્ટિ
- ચંદ્ર રાશિ: મકર
- સૂર્ય રાશિ: ધન
- સૂર્યોદય: 7:17 AM
- સૂર્યાસ્ત: 6:00 PM
- ચંદ્રોદય: 10:16 AM
- ચંદ્રાસ્ત: 9:26 PM
- રાહુકાળ: 12:38 થી 13:59
- યમગંડ: 8:37 થી 9:58 PM
યાત્રા માટે શુભ નક્ષત્ર : આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને શ્રવણ નક્ષત્રમાં રહેશે. મકર રાશિમાં આ નક્ષત્ર 10 ડિગ્રીથી 23:20 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા હરિ છે, અને આ નક્ષત્ર ચંદ્ર દ્વારા શાસન કરે છે. આ એક ગતિશીલ તારો છે, જે મુસાફરી, વાહન ચલાવવા, બાગકામ, સરઘસમાં હાજરી આપવા, મિત્રોને મળવા, ખરીદી કરવા અને અન્ય કોઈપણ કામચલાઉ પ્રવૃત્તિ કરવાની મંજૂરી આપે છે.
આજનો પ્રતિબંધિત સમય : રાહુકાલ આજે 12:38 થી 13:59 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.
