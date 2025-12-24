ETV Bharat / spiritual

વિઘ્નેશ્વર ચતુર્થી પર ભગવાન ગણેશની પૂજા કરો, મોટો લાભ થશે

રિક્ત તિથિને કારણે પોષ મહિનાના શુક્લ પક્ષની ચતુર્થી તિથિ પર શુભ કાર્ય ટાળવા જોઈએ, વાંચો આજનું પંચાંગ...

24 ડિસેમ્બર, બુધવારનું પંચાંગ
24 ડિસેમ્બર, બુધવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ : આજે 24 ડિસેમ્બર, બુધવાર એટલે કે પોષ મહિનાના શુક્લ પક્ષની ચતુર્થી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન ગણેશ દ્વારા સંચાલિત છે. વિરોધીઓ સામે વ્યૂહાત્મક આયોજન માટે તે સારી છે, પરંતુ રિક્ત તિથિને કારણે, કોઈ શુભ કાર્ય ન કરવું જોઈએ. આજે વિઘ્નેશ્વર ચતુર્થી છે.

24 ડિસેમ્બર, બુધવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: પોષ
  • પક્ષ: શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી
  • દિવસ: બુધવાર
  • તિથિ: શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી
  • યોગ: હર્ષન
  • નક્ષત્ર: શ્રવણ
  • કરણ: વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર રાશિ: મકર
  • સૂર્ય રાશિ: ધન
  • સૂર્યોદય: 7:17 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 6:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 10:16 AM
  • ચંદ્રાસ્ત: 9:26 PM
  • રાહુકાળ: 12:38 થી 13:59
  • યમગંડ: 8:37 થી 9:58 PM

યાત્રા માટે શુભ નક્ષત્ર : આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને શ્રવણ નક્ષત્રમાં રહેશે. મકર રાશિમાં આ નક્ષત્ર 10 ડિગ્રીથી 23:20 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા હરિ છે, અને આ નક્ષત્ર ચંદ્ર દ્વારા શાસન કરે છે. આ એક ગતિશીલ તારો છે, જે મુસાફરી, વાહન ચલાવવા, બાગકામ, સરઘસમાં હાજરી આપવા, મિત્રોને મળવા, ખરીદી કરવા અને અન્ય કોઈપણ કામચલાઉ પ્રવૃત્તિ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

આજનો પ્રતિબંધિત સમય : રાહુકાલ આજે 12:38 થી 13:59 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.

