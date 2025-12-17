આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ અને અમૃત સિદ્ધિ યોગનો સંયોગ, પાપના પ્રાયશ્ચિત માટે શુભ
પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ યોગ અને ધ્યાન માટે શુભ છે. ગ્રહો અને નક્ષત્રોની ગતિવિધિઓ વિશે વાંચો આજના પંચાંગમાં...
Published : December 17, 2025 at 7:32 AM IST
અમદાવાદ : આજે 17 ડિસેમ્બર, બુધવાર એટલે પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના વાહન નંદી દ્વારા શાસિત છે. આ યોગ અને ધ્યાન માટે તેમજ ભૂતકાળના પાપોના પ્રાયશ્ચિત માટે શુભ દિવસ છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને અમૃત સિદ્ધિ યોગ બની રહ્યા છે. આજે બુધ પ્રદોષ વ્રત પણ છે.
17 ડિસેમ્બર, બુધવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: પોષ
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ ત્રયોદશી
- દિવસ: બુધવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ત્રયોદશી
- યોગ: સુકર્મા
- નક્ષત્ર: વિશાખા
- કરણ: ગર
- ચંદ્ર રાશિ: તુલા
- સૂર્ય રાશિ: ધન
- સૂર્યોદય: સવારે 7:13 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત: સાંજે 5:57 કલાકે
- ચંદ્રોદય: સવારે 5:37 કલાકે (18 ડિસેમ્બર)
- ચંદ્રાસ્ત: બપોરે 3:12 કલાકે
- રાહુકાળ: 12:35 થી 13:55
- યમગંડ: 8:34 થી 9:54
દૈનિક પ્રવૃત્તિઓ માટે યોગ્ય નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને વિશાખા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 20 ડિગ્રી તુલાથી 3:20 ડિગ્રી વૃશ્ચિક રાશિ સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ ગુરુ છે અને તેના દેવતા સત્રગ્નિ છે, જેને ઇન્દ્રગ્નિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ મિશ્ર નક્ષત્ર છે. તે નિયમિત ફરજો બજાવવા, વ્યાવસાયિક જવાબદારી સોંપવા, ઘરકામ અને રોજિંદા મહત્વની કોઈપણ પ્રવૃત્તિ માટે યોગ્ય છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે 12:35 થી 13:55 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
