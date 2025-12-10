આજે બની રહ્યો છે રવિ યોગ, રાહુકાળથી રહો સાવધાન
પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ષષ્ઠી તિથિ સ્થાવર મિલકત સંબંધિત કાર્ય માટે યોગ્ય છે. વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : December 10, 2025 at 8:13 AM IST
અમદાવાદ : આજે 10 ડિસેમ્બર, બુધવાર એટલે પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ષષ્ઠી તિથિ છે. આ તારીખ મંગળ દ્વારા શાસિત છે. તબીબી કાર્ય અથવા નવી દવા શરૂ કરવા ઉપરાંત, આ તારીખ સ્થાવર મિલકત સંબંધિત કાર્ય માટે સારી માનવામાં આવે છે. આજે રવિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.
10 ડિસેમ્બર, બુધવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: પોષ
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ ષષ્ઠી
- દિવસ: બુધવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ષષ્ઠી
- યોગ: વૈધૃતિ
- નક્ષત્ર: માઘ
- કરણ: વણીજ
- ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
- સૂર્ય રાશિ: વૃશ્ચિક
- સૂર્યોદય: 7:09 AM
- સૂર્યાસ્ત: 5:54 PM
- ચંદ્રોદય: 11:11 PM
- ચંદ્રાસ્ત: 11:40 AM
- રાહુકાળ: 12:32 થી 13:52
- યમગંડ: 8:30 થી 9:50 AM
આ નક્ષત્ર દરમિયાન ઉધાર લેવાનું ટાળો
આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને માઘ નક્ષત્રમાં રહેશે. સિંહ રાશિમાં આ નક્ષત્ર 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા પૂર્વજો છે અને તેનો સ્વામી કેતુ છે. આ નક્ષત્ર ઉગ્ર અને ક્રૂર પ્રકૃતિનું છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય, મુસાફરી અથવા પૈસા ઉધાર લેવાનું ટાળવું જોઈએ. આ નક્ષત્ર દરમિયાન દુશ્મનોનો નાશ કરવાની યોજના બનાવી શકાય છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય: રાહુકાલ 12:32 થી 13:52 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
