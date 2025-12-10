ETV Bharat / spiritual

આજે બની રહ્યો છે રવિ યોગ, રાહુકાળથી રહો સાવધાન

પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ષષ્ઠી તિથિ સ્થાવર મિલકત સંબંધિત કાર્ય માટે યોગ્ય છે. વાંચો આજનું પંચાંગ...

10 ડિસેમ્બર, બુધવારનું પંચાંગ
10 ડિસેમ્બર, બુધવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 10, 2025 at 8:13 AM IST

અમદાવાદ : આજે 10 ડિસેમ્બર, બુધવાર એટલે પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ષષ્ઠી તિથિ છે. આ તારીખ મંગળ દ્વારા શાસિત છે. તબીબી કાર્ય અથવા નવી દવા શરૂ કરવા ઉપરાંત, આ તારીખ સ્થાવર મિલકત સંબંધિત કાર્ય માટે સારી માનવામાં આવે છે. આજે રવિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: પોષ
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ ષષ્ઠી
  • દિવસ: બુધવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ષષ્ઠી
  • યોગ: વૈધૃતિ
  • નક્ષત્ર: માઘ
  • કરણ: વણીજ
  • ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
  • સૂર્ય રાશિ: વૃશ્ચિક
  • સૂર્યોદય: 7:09 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 5:54 PM
  • ચંદ્રોદય: 11:11 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 11:40 AM
  • રાહુકાળ: 12:32 થી 13:52
  • યમગંડ: 8:30 થી 9:50 AM

આ નક્ષત્ર દરમિયાન ઉધાર લેવાનું ટાળો

આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને માઘ નક્ષત્રમાં રહેશે. સિંહ રાશિમાં આ નક્ષત્ર 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા પૂર્વજો છે અને તેનો સ્વામી કેતુ છે. આ નક્ષત્ર ઉગ્ર અને ક્રૂર પ્રકૃતિનું છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય, મુસાફરી અથવા પૈસા ઉધાર લેવાનું ટાળવું જોઈએ. આ નક્ષત્ર દરમિયાન દુશ્મનોનો નાશ કરવાની યોજના બનાવી શકાય છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય: રાહુકાલ 12:32 થી 13:52 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

