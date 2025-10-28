મિલકત અને નવા ઘરેણાં ખરીદવા માટે શુભ યોગ, વાંચો આજનું પંચાંગ...
કારતક શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી મિલકત ખરીદવા માટે શુભ તિથિ છે, આજે ત્રિપુષ્કર યોગ બની રહ્યો છે.
Published : October 28, 2025 at 7:16 AM IST
અમદાવાદ : આજે 28 ઓક્ટોબર, મંગળવાર એટલે કારતક મહિનાની શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી છે. ભગવાન મુરુગન (કાર્તિકેય) આ તિથિના અધિપતિ છે. મિલકત કે નવા ઘરેણાં ખરીદવા માટે આ તિથિ ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. આજે ત્રિપુષ્કર યોગ અને રવિ યોગ પણ બની રહ્યા છે.
28 ઓક્ટોબર, મંગળવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : કારતક
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી
- દિવસ : મંગળવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી
- યોગ : સુકર્મ
- નક્ષત્ર : પૂર્વાષાઢા
- કરણ : તૈતિલ
- ચંદ્ર રાશિ : ધન
- સૂર્ય રાશિ : તુલા
- સૂર્યોદય : સવારે 6:42 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:04 કલાકે
- ચંદ્રોદય : બપોરે 12:22 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : રાત્રે 10:41 કલાકે
- રાહુકાળ : 15:13 થી 16:39
- યમગંડ : 10:57 થી 12:23 PM
કોઈપણ મોટા કાર્યની તૈયારી માટે સારું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર ધન અને પૂર્વાષાદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધન રાશિમાં 13:20 થી 26:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ શુક્ર છે અને તેના દેવતા વરુણ છે. પૂર્વાષાદ એટલે "વિજય પહેલા." આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ મોટા કાર્ય માટે તૈયારી કરવી સારી છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરવી શુભ માનવામાં આવે છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાળ આજે સાંજે 5:13 થી 6:39 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.
