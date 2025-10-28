ETV Bharat / spiritual

મિલકત અને નવા ઘરેણાં ખરીદવા માટે શુભ યોગ, વાંચો આજનું પંચાંગ...

કારતક શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી મિલકત ખરીદવા માટે શુભ તિથિ છે, આજે ત્રિપુષ્કર યોગ બની રહ્યો છે.

28 ઓક્ટોબર, મંગળવારનું પંચાંગ
28 ઓક્ટોબર, મંગળવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 28, 2025 at 7:16 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : આજે 28 ઓક્ટોબર, મંગળવાર એટલે કારતક મહિનાની શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી છે. ભગવાન મુરુગન (કાર્તિકેય) આ તિથિના અધિપતિ છે. મિલકત કે નવા ઘરેણાં ખરીદવા માટે આ તિથિ ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. આજે ત્રિપુષ્કર યોગ અને રવિ યોગ પણ બની રહ્યા છે.

28 ઓક્ટોબર, મંગળવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : કારતક
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી
  • દિવસ : મંગળવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી
  • યોગ : સુકર્મ
  • નક્ષત્ર : પૂર્વાષાઢા
  • કરણ : તૈતિલ
  • ચંદ્ર રાશિ : ધન
  • સૂર્ય રાશિ : તુલા
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:42 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:04 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : બપોરે 12:22 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : રાત્રે 10:41 કલાકે
  • રાહુકાળ : 15:13 થી 16:39
  • યમગંડ : 10:57 થી 12:23 PM

કોઈપણ મોટા કાર્યની તૈયારી માટે સારું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર ધન અને પૂર્વાષાદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધન રાશિમાં 13:20 થી 26:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ શુક્ર છે અને તેના દેવતા વરુણ છે. પૂર્વાષાદ એટલે "વિજય પહેલા." આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ મોટા કાર્ય માટે તૈયારી કરવી સારી છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરવી શુભ માનવામાં આવે છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાળ આજે સાંજે 5:13 થી 6:39 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

28TH OCTOBER 2025 PANCHANG
AAJNU PANCHANG
28 ઓક્ટોબર મંગળવારનું પંચાંગ
આજનું પંચાંગ
PANCHANG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.