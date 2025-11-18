માસિક શિવરાત્રી પર કરો શિવજીની પૂજા, તમને લાભ થશે
માર્ગશીર્ષ કૃષ્ણ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ યોગ અને ધ્યાન માટે શુભ છે, રાહુકાલ ટાળો. વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : November 18, 2025 at 7:22 AM IST
અમદાવાદ : આજે 18 નવેમ્બર, મંગળવાર એટલે માર્ગશીર્ષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના વાહન નંદી દ્વારા શાસિત છે. આ યોગ અને ધ્યાન માટે તેમજ ભૂતકાળના પાપોના પ્રાયશ્ચિત માટે શુભ દિવસ છે. આજે માસિક શિવરાત્રી પણ છે.
18 નવેમ્બર, મંગળવારનું 18 પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2082
- માસ : માર્ગશીર્ષ
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ ત્રયોદશી
- દિવસ : મંગળવાર
- તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ ત્રયોદશી
- યોગ : આયુષ્માન
- નક્ષત્ર : સ્વાતિ
- કરણ : વણીજ
- ચંદ્ર રાશિ : તુલા
- સૂર્ય રાશિ : વૃશ્ચિક
- સૂર્યોદય : સવારે 6:54 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 5:54 કલાકે
- ચંદ્રોદય : સવારે 5:51 કલાકે (19 નવેમ્બર)
- ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 4:02 કલાકે
- રાહુકાળ : 15:09 થી 16:31
- યમગંડ : 11:02 થી 12:24
પ્રવાસ માટે યોગ્ય નક્ષત્ર : આજે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર તુલા રાશિમાં 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ રાહુ છે અને તેના દેવતા વાયુ છે. આ નક્ષત્ર ક્ષણિક છે, પરંતુ તે મુસાફરી, નવું વાહન ખરીદવા, બાગકામ, સરઘસમાં હાજરી આપવા, ખરીદી કરવા, મિત્રોને મળવા અને કોઈપણ કામચલાઉ પ્રકૃતિના કાર્ય માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સાંજે 5:09 થી 6:31 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો...