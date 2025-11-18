ETV Bharat / spiritual

માસિક શિવરાત્રી પર કરો શિવજીની પૂજા, તમને લાભ થશે

માર્ગશીર્ષ કૃષ્ણ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ યોગ અને ધ્યાન માટે શુભ છે, રાહુકાલ ટાળો. વાંચો આજનું પંચાંગ...

18 નવેમ્બર, મંગળવારનું 18 પંચાંગ
18 નવેમ્બર, મંગળવારનું 18 પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 18, 2025 at 7:22 AM IST

1 Min Read
અમદાવાદ : આજે 18 નવેમ્બર, મંગળવાર એટલે માર્ગશીર્ષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના વાહન નંદી દ્વારા શાસિત છે. આ યોગ અને ધ્યાન માટે તેમજ ભૂતકાળના પાપોના પ્રાયશ્ચિત માટે શુભ દિવસ છે. આજે માસિક શિવરાત્રી પણ છે.

18 નવેમ્બર, મંગળવારનું 18 પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2082
  • માસ : માર્ગશીર્ષ
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ ત્રયોદશી
  • દિવસ : મંગળવાર
  • તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ ત્રયોદશી
  • યોગ : આયુષ્માન
  • નક્ષત્ર : સ્વાતિ
  • કરણ : વણીજ
  • ચંદ્ર રાશિ : તુલા
  • સૂર્ય રાશિ : વૃશ્ચિક
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:54 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 5:54 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સવારે 5:51 કલાકે (19 નવેમ્બર)
  • ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 4:02 કલાકે
  • રાહુકાળ : 15:09 થી 16:31
  • યમગંડ : 11:02 થી 12:24

પ્રવાસ માટે યોગ્ય નક્ષત્ર : આજે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર તુલા રાશિમાં 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ રાહુ છે અને તેના દેવતા વાયુ છે. આ નક્ષત્ર ક્ષણિક છે, પરંતુ તે મુસાફરી, નવું વાહન ખરીદવા, બાગકામ, સરઘસમાં હાજરી આપવા, ખરીદી કરવા, મિત્રોને મળવા અને કોઈપણ કામચલાઉ પ્રકૃતિના કાર્ય માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સાંજે 5:09 થી 6:31 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

