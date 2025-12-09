ETV Bharat / spiritual

આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ અને રવિ યોગ, આ સમયે પૂજા કરો-લાભ થશે

પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની પંચમી તિથિ યાત્રા માટે યોગ્ય છે, સાવધાની રાખો. વાંચો આજનું પંચાંગ...

9 ડિસેમ્બર, મંગળવારનું પંચાંગ
9 ડિસેમ્બર, મંગળવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ : આજે 9 ડિસેમ્બર, મંગળવાર એટલે પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની પાંચમ તિથિ છે. આ દિવસ પર સર્પના દેવતા શાસન કરે છે. આ તિથિ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ અને યાત્રા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને રવિ યોગ બની રહ્યા છે.

9 ડિસેમ્બર, મંગળવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2082
  • મહિનો : પોષ
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ પંચમી
  • દિવસ : મંગળવાર
  • તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ પંચમી
  • યોગ : ઇન્દ્ર
  • નક્ષત્ર : આશ્લેષા
  • કરણ : તૈતિલ
  • ચંદ્ર રાશિ : કર્ક
  • સૂર્ય રાશિ : વૃશ્ચિક
  • સૂર્યોદય : સવારે 7:08 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 5:54 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : રાત્રે 10:10 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : સવારે 11:05 કલાકે
  • રાહુકાળ : 15:13 થી 16:33
  • યમગંડ : 11:10 થી 12:31

આજનું નક્ષત્ર : આજે ચંદ્ર કર્ક અને આશ્લેષ નક્ષત્રમાં રહેશે. કર્ક રાશિમાં આશ્લેષા નક્ષત્ર 16:40 થી 30 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા સર્પ છે અને તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે. આ નક્ષત્રને શુભ માનવામાં આવતું નથી. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન યુદ્ધમાં સફળતા, તાંત્રિક પ્રથાઓ, કેદ અથવા એકાંત સંબંધિત કાર્યો, વિનાશના કાર્ય અને ઉપરી અધિકારીઓ સાથેના જોડાણ તોડવાની તૈયારી કરી શકાય છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સાંજે 5:13 થી 6:33 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

