વિવાદો અને મુકદ્દમાથી દૂર રહો, બજરંગબલીની પૂજા કરો
પોષ મહિનાના શુક્લ પક્ષનો ત્રીજો દિવસ ગૃહપ્રવેશ અને કલાત્મક કાર્યો માટે શુભ, ગ્રહો અને નક્ષત્રોની ચાલ જાણવા વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : December 23, 2025 at 7:08 AM IST
અમદાવાદ : આજે 23 ડિસેમ્બર, મંગળવાર એટલે કે પોષ મહિનાના શુક્લ પક્ષનો ત્રીજો દિવસ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવ અને તેમની પત્ની, દેવી ગૌરી દેવી દ્વારા સંચાલિત છે. ગૃહઉષ્મા, ગૃહનિર્માણ અને કલાત્મક કાર્યો માટે તે શુભ માનવામાં આવે છે. તે વિવાદો અને મુકદ્દમા માટે અશુભ છે. આ દિવસે ઝઘડા અને મુકદ્દમા ટાળવા જોઈએ.
23 ડિસેમ્બર, મંગળવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: પોષ
- પક્ષ: શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
- દિવસ: મંગળવાર
- તિથિ: શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
- યોગ: વ્યાઘાત
- નક્ષત્ર: ઉત્તરાષાદ
- કરણ: ગર
- ચંદ્ર રાશિ: મકર
- સૂર્ય રાશિ: ધન
- સૂર્યોદય: 7:16 AM
- સૂર્યાસ્ત: 6:00 PM
- ચંદ્રોદય: 9:41 AM
- ચંદ્રાસ્ત: 8:27 PM
- રાહુકાલ: 15:19 થી 16:39
- યમગંડ: 11:17 થી 12:38
સ્થાયી સફળતા ઈચ્છતા કામ માટે યોગ્ય નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને ઉત્તરાષાદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધન રાશિમાં 26:40 થી મકર રાશિમાં 10:00 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો અધિપતિ સૂર્ય છે. આ નક્ષત્ર સ્થિર પ્રકૃતિનું છે, તેના દેવતા વિશ્વદેવ છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કૂવો ખોદવો, પાયો કે શહેર બનાવવું, ધાર્મિક વિધિ કરવી, રાજ્યાભિષેક કરવો, જમીન ખરીદવી, પુણ્ય કાર્ય કરવા, બીજ વાવવું, દેવતાઓની પૂજા કરવી, મંદિર બનાવવું, લગ્ન કરવું અથવા કાયમી સફળતાની જરૂર હોય તેવું કોઈપણ કાર્ય કરી શકાય છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાલ આજે સાંજે 5:19 થી 6:39 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.
આ પણ વાંચો...