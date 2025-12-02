ભૌમ પ્રદોષ વ્રત પર સર્વાર્થ સિદ્ધિ અને અમૃત યોગનો સંયોજન, વાંચો પંચાંગ
માર્ગશીર્ષ મહિનાના શુક્લ પક્ષની દ્વાદશી તિથિનું સંચાલન ભગવાન વિષ્ણુ કરે છે. વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : December 2, 2025 at 7:16 AM IST
અમદાવાદ : આજે 2 ડિસેમ્બર, મંગળવાર એટલે કે માર્ગશીર્ષ મહિનાના શુક્લ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ છે. ભગવાન વિષ્ણુ આ તિથિનું સંચાલન કરે છે. નવી યોજનાઓ બનાવવા અને વ્યૂહરચના વિકસાવવા, પૈસા દાન કરવા અને ઉપવાસ કરવા માટે આ દિવસ સારો માનવામાં આવે છે. આજે મોક્ષદા એકાદશીનું પારણું છે. ભૌમ પ્રદોષ વ્રત પણ મનાવવામાં આવે છે, અને આ દિવસે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને અમૃત સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યા છે.
2 ડિસેમ્બર, મંગળવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2082
- માસ : માર્ગશીર્ષ
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ દ્વાદશી
- દિવસ : મંગળવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ દ્વાદશી
- યોગ : વરિયાન
- નક્ષત્ર : અશ્વિની
- કરણ : બવ
- ચંદ્ર રાશિ : મેષ
- સૂર્ય રાશિ : વૃશ્ચિક
- સૂર્યોદય : સવારે 7:04 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 5:53 કલાકે
- ચંદ્રોદય : બપોરે 2:59 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : 4:53 AM (3 ડિસેમ્બર)
- રાહુકાળ : 15:11 થી 16:32
- યમગંડ : 11:07 થી 12:28
વ્યવસાય અને ખરીદી માટે યોગ્ય નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મેષ અને અશ્વિની નક્ષત્રમાં રહેશે. અશ્વિની નક્ષત્રની ગણતરીમાં પ્રથમ નક્ષત્ર છે. તે મેષ રાશિમાં 0 થી 13.2 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા અશ્વિનીકુમાર છે, જે દેવતાઓના ચિકિત્સક તરીકે પ્રખ્યાત જોડિયા દેવતાઓ છે. તેનો શાસક ગ્રહ કેતુ છે. આ નક્ષત્ર મુસાફરી, ઉપચાર, ઘરેણાં બનાવવા, અભ્યાસ શરૂ કરવા અને વાહનો ખરીદવા/વેચવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. નક્ષત્રનું પાત્ર હળવું અને જ્વલંત છે. રમતગમત, શણગાર અને લલિત કલા, વ્યવસાય, ખરીદી, શારીરિક કસરત, ઘરેણાં પહેરવા અને બનાવવા અથવા વ્યવસાય શરૂ કરવા, શિક્ષણ અને શિક્ષણ, દવાઓ લેવા, લોન આપવા અને લેવા, ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અને વૈભવી વસ્તુનો આનંદ માણવા જેવી પ્રવૃત્તિઓ પણ આ નક્ષત્ર દરમિયાન કરી શકાય છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે 15:11 થી 16:32 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.
