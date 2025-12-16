ધન સંક્રાંતિથી શરૂ થશે ખરમાસ, તમામ શુભ કાર્ય પર પ્રતિબંધ
પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ શુક્ર ગ્રહ દ્વારા શાસિત છે. વિગતવાર વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : December 16, 2025 at 7:20 AM IST
અમદાવાદ : આજે 16 ડિસેમ્બર, મંગળવાર એટલે પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ પર શુક્ર ગ્રહનું શાસન છે. આ દિવસ દાન આપવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે શુભ કાર્યોનું આયોજન કરવું જોઈએ. આજે સફળતા એકાદશીનું પારણું છે. આજે ધનુ સંક્રાંતિ પણ છે.
16 ડિસેમ્બર, મંગળવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: પોષ
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
- દિવસ: મંગળવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
- યોગ: અતિગંડ
- નક્ષત્ર: સ્વાતિ
- કરણ: કૌલવ
- ચંદ્ર રાશિ: તુલા
- સૂર્ય રાશિ: ધન
- સૂર્યોદય: સવારે 7:12 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત: બપોરે 5:56 કલાકે
- ચંદ્રોદય: સવારે 4:41 કલાકે (17 ડિસેમ્બર)
- ચંદ્રાસ્ત: બપોરે 2:36 કલાકે
- રાહુકાળ: 15:15 થી 16:36
- યમગંડ: 11:14 થી 12:34
કામચલાઉ કામ માટે યોગ્ય નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર તુલા રાશિમાં 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ રાહુ છે અને તેના દેવતા વાયુ છે. આ નક્ષત્ર ક્ષણિક છે, પરંતુ તે મુસાફરી, નવું વાહન ખરીદવા, બાગકામ, સરઘસમાં હાજરી આપવા, ખરીદી કરવા, મિત્રોને મળવા અને કોઈપણ કામચલાઉ પ્રકૃતિના કાર્ય માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સાંજે 5:15 થી 6:36 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો...