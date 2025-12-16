ETV Bharat / spiritual

ધન સંક્રાંતિથી શરૂ થશે ખરમાસ, તમામ શુભ કાર્ય પર પ્રતિબંધ

પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ શુક્ર ગ્રહ દ્વારા શાસિત છે. વિગતવાર વાંચો આજનું પંચાંગ...

16 ડિસેમ્બર, મંગળવારનું પંચાંગ
16 ડિસેમ્બર, મંગળવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 16, 2025 at 7:20 AM IST

અમદાવાદ : આજે 16 ડિસેમ્બર, મંગળવાર એટલે પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ પર શુક્ર ગ્રહનું શાસન છે. આ દિવસ દાન આપવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે શુભ કાર્યોનું આયોજન કરવું જોઈએ. આજે સફળતા એકાદશીનું પારણું છે. આજે ધનુ સંક્રાંતિ પણ છે.

16 ડિસેમ્બર, મંગળવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: પોષ
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
  • દિવસ: મંગળવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
  • યોગ: અતિગંડ
  • નક્ષત્ર: સ્વાતિ
  • કરણ: કૌલવ
  • ચંદ્ર રાશિ: તુલા
  • સૂર્ય રાશિ: ધન
  • સૂર્યોદય: સવારે 7:12 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત: બપોરે 5:56 કલાકે
  • ચંદ્રોદય: સવારે 4:41 કલાકે (17 ડિસેમ્બર)
  • ચંદ્રાસ્ત: બપોરે 2:36 કલાકે
  • રાહુકાળ: 15:15 થી 16:36
  • યમગંડ: 11:14 થી 12:34

કામચલાઉ કામ માટે યોગ્ય નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર તુલા રાશિમાં 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ રાહુ છે અને તેના દેવતા વાયુ છે. આ નક્ષત્ર ક્ષણિક છે, પરંતુ તે મુસાફરી, નવું વાહન ખરીદવા, બાગકામ, સરઘસમાં હાજરી આપવા, ખરીદી કરવા, મિત્રોને મળવા અને કોઈપણ કામચલાઉ પ્રકૃતિના કાર્ય માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સાંજે 5:15 થી 6:36 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

