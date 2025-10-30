ETV Bharat / spiritual

ગોપાષ્ટમી પર દેવી દુર્ગાનું શાસન, પૂર્વજોની પૂજા કરવાથી લાભ થશે

કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની અષ્ટમી તિથિ પર શુભ કાર્યો ટાળો, ઇચ્છિત પરિણામો પ્રાપ્ત નહીં થાય. વાંચો આજનું પંચાંગ...

30 ઓક્ટોબર, ગુરુવારનું પંચાંગ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 30, 2025 at 7:21 AM IST

અમદાવાદ : આજે 30 ઓક્ટોબર, ગુરુવાર એટલે કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની અષ્ટમી તિથિ છે. આ દિવસે દેવી દુર્ગા શાસન કરે છે. આ દિવસે પિતૃ પૂજા કરી શકાય છે, પરંતુ તે મોટાભાગની પ્રવૃત્તિઓ માટે અશુભ માનવામાં આવે છે. આજે ગોપાષ્ટમી અને માસિક દુર્ગાષ્ટમી છે. રવિ યોગ પણ આજે બની રહ્યો છે.

30 ઓક્ટોબર, ગુરુવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : કારતક
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ અષ્ટમી
  • દિવસ : ગુરુવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ અષ્ટમી
  • યોગ : શૂલ
  • નક્ષત્ર : શ્રવણ
  • કરણ : બવ
  • ચંદ્ર રાશિ : મકર
  • સૂર્ય રાશિ : તુલા
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:43 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:03 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : બપોરે 1:42 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : મોડી રાત્રે 12:42 કલાકે (31 ઓક્ટોબર)
  • રાહુકાળ : 1:48 PM થી 1:13 PM
  • યમગંડ : 6:43 થી 8:08 PM

કામચલાઉ કાર્યો માટે સારું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને શ્રવણ નક્ષત્રમાં રહેશે. મકર રાશિમાં આ નક્ષત્ર 10 ડિગ્રીથી 23:20 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા હરિ છે, અને આ નક્ષત્ર ચંદ્ર દ્વારા શાસન કરે છે. આ એક ગતિશીલ તારો છે, અને તેનો ઉપયોગ મુસાફરી, વાહન ચલાવવા, બાગકામ, સરઘસમાં હાજરી આપવા, મિત્રોને મળવા, ખરીદી કરવા અને અન્ય કોઈપણ કામચલાઉ પ્રવૃત્તિઓ માટે થઈ શકે છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે બપોરે 1:48 થી 1:13 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.

