આજે ભાઈબીજ છે, જાણો યમ દ્વિતીયા અને ચિત્રગુપ્ત પૂજાના શુભ મુહૂર્ત
કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષનો બીજો દિવસ લગ્ન અને દેવતાઓની સ્થાપના માટે ખૂબ જ શુભ છે. વિગતવાર વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : October 23, 2025 at 7:19 AM IST
અમદાવાદ : આજે 23 ઓક્ટોબર, ગુરુવાર એટલે કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષનો બીજો દિવસ છે. તેના દેવતા વિવાદેવ છે. આ દિવસે ચંદ્ર જોવાને શુભ માનવામાં આવે છે. આ તિથિ લગ્ન, લગ્નની વીંટી ખરીદવા અને દેવતાઓની સ્થાપના માટે શુભ છે. આ તિથિ કોઈપણ પ્રકારના વિવાદ કે સંઘર્ષ માટે સારી માનવામાં આવતી નથી. આજે ભૈયા બીજ, યમ દ્વિતીયા અને ચિત્રગુપ્ત પૂજા છે. ચંદ્ર દર્શનનો પણ સમાવેશ થાય છે.
23 ઓક્ટોબર, ગુરુવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : કારતક
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ દ્વિતિયા
- દિવસ : ગુરુવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ દ્વિતિયા
- યોગ : આયુષ્માન
- નક્ષત્ર : વિશાખા
- કરણ : બલવ
- ચંદ્ર રાશિ : તુલા
- સૂર્ય રાશિ : તુલા
- સૂર્યોદય : 6:39 AM
- સૂર્યાસ્ત : 6:07 PM
- ચંદ્રોદય : 7:57 AM
- ચંદ્રાસ્ત : 6:34 PM
- રાહુકાળ : 13:49 થી 15:15
- યમગંડ : 6:39 થી 8:05 PM
દૈનિક કાર્ય માટે યોગ્ય નક્ષત્ર : આજે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને વિશાખા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 20 ડિગ્રી તુલાથી 3:20 ડિગ્રી વૃશ્ચિક રાશિ સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ ગુરુ છે અને તેના દેવતા સત્રગ્નિ છે, જેને ઇન્દ્રગ્નિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર મિશ્ર પ્રકૃતિનું છે. આ નક્ષત્ર નિયમિત ફરજો બજાવવા, વ્યાવસાયિક જવાબદારીઓ સોંપવા, ઘરકામ અને રોજિંદા મહત્વની કોઈપણ પ્રવૃત્તિ માટે યોગ્ય છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ 13:49 થી 15:15 સુધીનો રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
