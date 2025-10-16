આજે જ્વાલામુખી યોગ, તિથિ પર ગુરુનું શાસન
કાર્તિક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દશમી તિથિ શુભ કાર્ય માટે યોગ્ય છે. ગ્રહો અને નક્ષત્રોની ગતિવિધિઓ વિશે વધુ જાણો આજના પંચાંગમાં...
Published : October 16, 2025 at 7:13 AM IST
અમદાવાદ : આજે 16 ઓક્ટોબર, ગુરુવાર એટલે કાર્તિક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દશમી તિથિ છે. આ દિવસ દેવગુરુ ગુરુ અને ધર્મના દેવતા દ્વારા શાસિત છે. આ દિવસ કોઈપણ શુભ કાર્ય અથવા મહત્વપૂર્ણ લોકો સાથે મુલાકાત માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે જ્વાલામુખી યોગ બની રહ્યો છે.
16 ઓક્ટોબર, ગુરુવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : કાર્તિક
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
- દિવસ : ગુરુવાર
- તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
- યોગ : શુભ
- નક્ષત્ર : આશ્લેષા
- કરણ : વિષ્ટિ
- ચંદ્ર રાશિ : કર્ક
- સૂર્ય રાશિ : કન્યા
- સૂર્યોદય : સવારે 6:36 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:13 કલાકે
- ચંદ્રોદય : મોડી રાત્રે 2:28 કલાકે (17 ઓક્ટોબર)
- ચંદ્રાસ્ત : બપોરે 3:08 કલાકે
- રાહુકાળ : 13:52 થી 15:19
- યમગંડ : 6:36 થી 8:03 AM
આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્ય ટાળો
આજે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં અને આશ્લેષા નક્ષત્રમાં રહેશે. કર્ક રાશિમાં આશ્લેષા નક્ષત્ર 16:40 થી 30 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા સર્પ છે અને તેનો સ્વામી બુધ છે. આ નક્ષત્રને શુભ માનવામાં આવતું નથી. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન યુદ્ધમાં સફળતા, તાંત્રિક પ્રથાઓ, કેદ અથવા એકાંત સંબંધિત કાર્યો, વિનાશના કારણો અને ઉપરી અધિકારીઓ સાથેના જોડાણ તોડવાની તૈયારી કરી શકાય છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે બપોરે 1:52 થી 1:19 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
