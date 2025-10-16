ETV Bharat / spiritual

આજે જ્વાલામુખી યોગ, તિથિ પર ગુરુનું શાસન

કાર્તિક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દશમી તિથિ શુભ કાર્ય માટે યોગ્ય છે. ગ્રહો અને નક્ષત્રોની ગતિવિધિઓ વિશે વધુ જાણો આજના પંચાંગમાં...

16 ઓક્ટોબર, ગુરુવારનું પંચાંગ
16 ઓક્ટોબર, ગુરુવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ : આજે 16 ઓક્ટોબર, ગુરુવાર એટલે કાર્તિક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દશમી તિથિ છે. આ દિવસ દેવગુરુ ગુરુ અને ધર્મના દેવતા દ્વારા શાસિત છે. આ દિવસ કોઈપણ શુભ કાર્ય અથવા મહત્વપૂર્ણ લોકો સાથે મુલાકાત માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે જ્વાલામુખી યોગ બની રહ્યો છે.

16 ઓક્ટોબર, ગુરુવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : કાર્તિક
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
  • દિવસ : ગુરુવાર
  • તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
  • યોગ : શુભ
  • નક્ષત્ર : આશ્લેષા
  • કરણ : વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર રાશિ : કર્ક
  • સૂર્ય રાશિ : કન્યા
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:36 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:13 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : મોડી રાત્રે 2:28 કલાકે (17 ઓક્ટોબર)
  • ચંદ્રાસ્ત : બપોરે 3:08 કલાકે
  • રાહુકાળ : 13:52 થી 15:19
  • યમગંડ : 6:36 થી 8:03 AM

આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્ય ટાળો

આજે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં અને આશ્લેષા નક્ષત્રમાં રહેશે. કર્ક રાશિમાં આશ્લેષા નક્ષત્ર 16:40 થી 30 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા સર્પ છે અને તેનો સ્વામી બુધ છે. આ નક્ષત્રને શુભ માનવામાં આવતું નથી. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન યુદ્ધમાં સફળતા, તાંત્રિક પ્રથાઓ, કેદ અથવા એકાંત સંબંધિત કાર્યો, વિનાશના કારણો અને ઉપરી અધિકારીઓ સાથેના જોડાણ તોડવાની તૈયારી કરી શકાય છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે બપોરે 1:52 થી 1:19 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

