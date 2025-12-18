ETV Bharat / spiritual

આજે સમસ્યા દૂર કરવા માટે યોજનાઓ બનાવો, તે સફળ થશે

પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ પર લગ્ન કે શુભ સમારોહ ટાળો, વાંચો આજનું પંચાંગ...

18 ડિસેમ્બર, ગુરૂવારનું પંચાંગ
18 ડિસેમ્બર, ગુરૂવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 18, 2025 at 7:19 AM IST

1 Min Read
અમદાવાદ : આજે 18 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર એટલે પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ છે. ભગવાન રુદ્ર આ દિવસે શાસન કરે છે. આ દિવસ આધ્યાત્મિક અભ્યાસ, શિવ પૂજા અને સમસ્યાઓ દૂર કરવાની યોજના બનાવવા માટે સારો છે. જોકે, આ દિવસે લગ્ન કે શુભ સમારોહ ન કરવા જોઈએ. આજે માસિક શિવરાત્રિ છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.

18 ડિસેમ્બર, ગુરૂવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: પોષ
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
  • દિવસ: ગુરુવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
  • યોગ: ધૃતિ
  • નક્ષત્ર: અનુરાધા
  • કરણ: વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર રાશિ: વૃશ્ચિક
  • સૂર્ય રાશિ: ધન
  • સૂર્યોદય: 7:14 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 5:57 PM
  • ચંદ્રોદય: સવારે 6:33 (19 ડિસેમ્બર)
  • ચંદ્રાસ્ત: 3:53 PM
  • રાહુકાલ: 13:56 થી 15:16
  • યમગંડ: 7:14 થી 8:34 AM

કૃષિ કાર્ય અને પ્રવાસ માટે શુભ નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક અને અનુરાધા નક્ષત્રમાં રહેશે. વૃશ્ચિક રાશિમાં આ નક્ષત્ર 3:20 થી 16:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ શનિ છે અને તેના દેવતા મિત્ર દેવ છે, જે ૧૨ આદિત્યોમાંનો એક છે. આ સૌમ્ય સ્વભાવનું નક્ષત્ર છે. તે લલિત કલા શીખવા, મિત્રો બનાવવા, રોમાંસ કરવા, નવા કપડાં પહેરવા, લગ્નમાં ભાગ લેવા, ગાયન, સરઘસ વગેરે માટે તેમજ કૃષિ કાર્ય અને મુસાફરી માટે શુભ છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાલ આજે બપોરે 1:56 થી 1:16 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

