આજે માસિક કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી અને કાલાષ્ટમી, શુભ કાર્ય ટાળવું

પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની સપ્તમી તિથિ પર કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળો, વાંચો આજનું પંચાંગ...

11 ડિસેમ્બર, ગુરુવારનું પંચાંગ
11 ડિસેમ્બર, ગુરુવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 11, 2025 at 7:32 AM IST

અમદાવાદ : આજે 11 ડિસેમ્બર, ગુરુવાર એટલે પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની સપ્તમી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન ઇન્દ્ર અને મહાન ઋષિઓનું શાસન છે. જોકે, આ દિવસે કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જીવનમાં અવરોધોને દૂર કરવા માટે આયોજન કરવા માટે આ દિવસ સારો છે. આજે કાલાષ્ટમી છે, આજે માસિક કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી પણ છે.

11 ડિસેમ્બર, ગુરુવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: પોષ
  • પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ સપ્તમી
  • દિવસ: ગુરુવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ સપ્તમી
  • યોગ: વિષ્કુંભ
  • નક્ષત્રઃ પૂર્વાફાલ્ગુની
  • કરણ: બાવા
  • ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
  • સૂર્ય રાશિ: વૃશ્ચિક
  • સૂર્યોદય: સવારે 7:09 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત: સાંજે 5:55 કલાકે
  • ચંદ્રોદય: રાત્રે 12:08 કલાકે (12 ડિસેમ્બર)
  • ચંદ્રાસ્ત: બપોરે 12:11 કલાકે
  • રાહુકાળ: 13:53 થી 15:13
  • યમગંડ: 7:09 થી 8:30 PM

પૂર્વાફાલ્ગુની ખરીદી માટે શુભ નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને નક્ષત્ર પૂર્વાફાલ્ગુનીમાં રહેશે. સિંહ રાશિમાં આ નક્ષત્ર 13:20 થી 26:40 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા ભગવાન શિવ છે અને શાસક ગ્રહ શુક્ર છે. આ નક્ષત્રને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. ભગવાનની પૂજા કરવા, વૈભવી વસ્તુઓ ખરીદવા અને નવા કપડાં કે ઘરેણાં પહેરવા માટે આ શુભ છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે બપોરે 1:53 થી 1:13 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

