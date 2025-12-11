આજે માસિક કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી અને કાલાષ્ટમી, શુભ કાર્ય ટાળવું
પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની સપ્તમી તિથિ પર કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળો, વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : December 11, 2025 at 7:32 AM IST
અમદાવાદ : આજે 11 ડિસેમ્બર, ગુરુવાર એટલે પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની સપ્તમી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન ઇન્દ્ર અને મહાન ઋષિઓનું શાસન છે. જોકે, આ દિવસે કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જીવનમાં અવરોધોને દૂર કરવા માટે આયોજન કરવા માટે આ દિવસ સારો છે. આજે કાલાષ્ટમી છે, આજે માસિક કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી પણ છે.
11 ડિસેમ્બર, ગુરુવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: પોષ
- પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ સપ્તમી
- દિવસ: ગુરુવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ સપ્તમી
- યોગ: વિષ્કુંભ
- નક્ષત્રઃ પૂર્વાફાલ્ગુની
- કરણ: બાવા
- ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
- સૂર્ય રાશિ: વૃશ્ચિક
- સૂર્યોદય: સવારે 7:09 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત: સાંજે 5:55 કલાકે
- ચંદ્રોદય: રાત્રે 12:08 કલાકે (12 ડિસેમ્બર)
- ચંદ્રાસ્ત: બપોરે 12:11 કલાકે
- રાહુકાળ: 13:53 થી 15:13
- યમગંડ: 7:09 થી 8:30 PM
પૂર્વાફાલ્ગુની ખરીદી માટે શુભ નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને નક્ષત્ર પૂર્વાફાલ્ગુનીમાં રહેશે. સિંહ રાશિમાં આ નક્ષત્ર 13:20 થી 26:40 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા ભગવાન શિવ છે અને શાસક ગ્રહ શુક્ર છે. આ નક્ષત્રને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. ભગવાનની પૂજા કરવા, વૈભવી વસ્તુઓ ખરીદવા અને નવા કપડાં કે ઘરેણાં પહેરવા માટે આ શુભ છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે બપોરે 1:53 થી 1:13 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
