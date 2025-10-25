વિનાયક ચતુર્થી પર રવિ યોગ, રાહુકાલ અને શુભ સમય વિશે જાણો
કારતક શુક્લ પક્ષની ચતુર્થી તિથિ રિક્ત છે, તેથી શુભ કાર્યો ટાળવા જોઈએ. વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : October 25, 2025 at 7:17 AM IST
અમદાવાદ : આજે 25 ઓક્ટોબર, શનિવાર એટલે કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની ચતુર્થી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન ગણેશ દ્વારા સંચાલિત છે. વિરોધીઓ સામે વ્યૂહાત્મક આયોજન માટે તે સારી છે, પરંતુ તે રિક્ત તિથિ હોવાથી, કોઈ શુભ કાર્ય ન કરવું જોઈએ. આજે વિનાયક ચતુર્થી છે અને રવિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.
25 ઓક્ટોબર, શનિવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2082
- મહિનો : કારતક
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી
- દિવસ : શનિવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી
- યોગ : સૌભાગ્ય
- નક્ષત્ર : અનુરાધા
- કરણ : વણીજ
- ચંદ્ર રાશિ : વૃશ્ચિક
- સૂર્ય રાશિ : તુલા
- સૂર્યોદય : સવારે 6:40 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:06 કલાકે
- ચંદ્રોદય : સવારે 9:50 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : રાત્રે 7:58 કલાકે
- રાહુકાળ : સવારે 9:32 થી સવારે 10:57 સુધી
- યમગંડ : બપોરે 1:49 થી 15:15 સુધી
મિત્રતા અને રોમાન્સ માટે સારું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક અને અનુરાધા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં બપોરે 3:20 PM થી 16:40 PM સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ શનિ છે અને તેના દેવતા મિત્ર દેવ છે, જે 12 આદિત્યોમાંના એક છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર લલિત કલા શીખવા, મિત્રો બનાવવા, રોમાંસ કરવા, નવા કપડાં પહેરવા, લગ્નમાં ભાગ લેવા, ગાયન, સરઘસ વગેરે માટે તેમજ કૃષિ કાર્ય અને મુસાફરી માટે શુભ છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સવારે 9:32 થી 10:57 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.
