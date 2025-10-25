ETV Bharat / spiritual

વિનાયક ચતુર્થી પર રવિ યોગ, રાહુકાલ અને શુભ સમય વિશે જાણો

કારતક શુક્લ પક્ષની ચતુર્થી તિથિ રિક્ત છે, તેથી શુભ કાર્યો ટાળવા જોઈએ. વાંચો આજનું પંચાંગ...

25 ઓક્ટોબર, શનિવારનું પંચાંગ
25 ઓક્ટોબર, શનિવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
Published : October 25, 2025 at 7:17 AM IST

અમદાવાદ : આજે 25 ઓક્ટોબર, શનિવાર એટલે કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની ચતુર્થી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન ગણેશ દ્વારા સંચાલિત છે. વિરોધીઓ સામે વ્યૂહાત્મક આયોજન માટે તે સારી છે, પરંતુ તે રિક્ત તિથિ હોવાથી, કોઈ શુભ કાર્ય ન કરવું જોઈએ. આજે વિનાયક ચતુર્થી છે અને રવિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.

25 ઓક્ટોબર, શનિવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2082
  • મહિનો : કારતક
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી
  • દિવસ : શનિવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી
  • યોગ : સૌભાગ્ય
  • નક્ષત્ર : અનુરાધા
  • કરણ : વણીજ
  • ચંદ્ર રાશિ : વૃશ્ચિક
  • સૂર્ય રાશિ : તુલા
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:40 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:06 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સવારે 9:50 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : રાત્રે 7:58 કલાકે
  • રાહુકાળ : સવારે 9:32 થી સવારે 10:57 સુધી
  • યમગંડ : બપોરે 1:49 થી 15:15 સુધી

મિત્રતા અને રોમાન્સ માટે સારું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક અને અનુરાધા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં બપોરે 3:20 PM થી 16:40 PM સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ શનિ છે અને તેના દેવતા મિત્ર દેવ છે, જે 12 આદિત્યોમાંના એક છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર લલિત કલા શીખવા, મિત્રો બનાવવા, રોમાંસ કરવા, નવા કપડાં પહેરવા, લગ્નમાં ભાગ લેવા, ગાયન, સરઘસ વગેરે માટે તેમજ કૃષિ કાર્ય અને મુસાફરી માટે શુભ છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સવારે 9:32 થી 10:57 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

