આજે ધનતેરસ પર આ સમયે ખરીદી કરો, રાહુકાળથી બચો
કાર્તિક કૃષ્ણ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ પર શુભ કાર્યોનું આયોજન કરો, તમને લાભ થશે. વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : October 18, 2025 at 7:30 AM IST
અમદાવાદ : આજે 18 ઓક્ટોબર, શનિવાર એટલે કાર્તિક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ શુભ ગ્રહ શુક્ર દ્વારા શાસિત છે. આ દિવસ દાન આપવા માટે સારો માનવામાં આવે છે. આ દિવસે શુભ કાર્યોનું આયોજન કરવું જોઈએ. આજે રામ એકાદશીનું પારણું છે. આજે શનિ ત્રયોદશી છે. આજે ધનતેરસ પણ છે.
18 ઓક્ટોબર, શનિવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : કારતક
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
- દિવસ : શનિવાર
- તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
- યોગ : બ્રહ્મ
- નક્ષત્ર : પૂર્વાફાલ્ગુની
- કરણ : તૈતિલ
- ચંદ્ર રાશિ : સિંહ
- સૂર્ય રાશિ : તુલા
- સૂર્યોદય : સવારે 6:37 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:11 કલાકે
- ચંદ્રોદય : 4:19 AM (19 ઓક્ટોબર)
- ચંદ્રાસ્ત : 4:06 PM
- રાહુકાળ : સવારે 9:31 થી 10:57 સુધી
- યમગંડ : 13:51 PM થી 15:18 PM
નવા કપડાં કે ઘરેણાં પહેરવા માટેનું શુભ નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં રહેશે. સિંહ રાશિમાં આ નક્ષત્ર 13:20 થી 26:40 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા ભગવાન શિવ છે અને શાસક ગ્રહ શુક્ર છે. આ નક્ષત્રને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. તે ભગવાનની પૂજા કરવા, વૈભવી વસ્તુઓ ખરીદવા અને નવા કપડાં કે ઘરેણાં પહેરવા માટે શુભ છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સવારે 9:31 થી 10:57 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.
