આજે ધનતેરસ પર આ સમયે ખરીદી કરો, રાહુકાળથી બચો

કાર્તિક કૃષ્ણ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ પર શુભ કાર્યોનું આયોજન કરો, તમને લાભ થશે. વાંચો આજનું પંચાંગ...

18 ઓક્ટોબર, શનિવારનું પંચાંગ
18 ઓક્ટોબર, શનિવારનું પંચાંગ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 18, 2025 at 7:30 AM IST

1 Min Read
અમદાવાદ : આજે 18 ઓક્ટોબર, શનિવાર એટલે કાર્તિક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ શુભ ગ્રહ શુક્ર દ્વારા શાસિત છે. આ દિવસ દાન આપવા માટે સારો માનવામાં આવે છે. આ દિવસે શુભ કાર્યોનું આયોજન કરવું જોઈએ. આજે રામ એકાદશીનું પારણું છે. આજે શનિ ત્રયોદશી છે. આજે ધનતેરસ પણ છે.

18 ઓક્ટોબર, શનિવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : કારતક
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
  • દિવસ : શનિવાર
  • તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
  • યોગ : બ્રહ્મ
  • નક્ષત્ર : પૂર્વાફાલ્ગુની
  • કરણ : તૈતિલ
  • ચંદ્ર રાશિ : સિંહ
  • સૂર્ય રાશિ : તુલા
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:37 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:11 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : 4:19 AM (19 ઓક્ટોબર)
  • ચંદ્રાસ્ત : 4:06 PM
  • રાહુકાળ : સવારે 9:31 થી 10:57 સુધી
  • યમગંડ : 13:51 PM થી 15:18 PM

નવા કપડાં કે ઘરેણાં પહેરવા માટેનું શુભ નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં રહેશે. સિંહ રાશિમાં આ નક્ષત્ર 13:20 થી 26:40 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા ભગવાન શિવ છે અને શાસક ગ્રહ શુક્ર છે. આ નક્ષત્રને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. તે ભગવાનની પૂજા કરવા, વૈભવી વસ્તુઓ ખરીદવા અને નવા કપડાં કે ઘરેણાં પહેરવા માટે શુભ છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સવારે 9:31 થી 10:57 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

