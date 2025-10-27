આજે સ્કંદ ષષ્ઠી પર દેવી લલિતા ત્રિપુરા સુંદરીનું શાસન, આ સમયે કરો પૂજા
કારતક શુક્લ પક્ષ પંચમી તિથિ શુભ કાર્યો માટે શુભ છે, રાહુકાળ ટાળો. વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : October 27, 2025 at 7:17 AM IST
અમદાવાદ : આજે 27 ઓક્ટોબર, સોમવાર એટલે કારતક મહિનાની શુક્લ પક્ષ પાંચમ તિથિ છે. દેવી લલિતા ત્રિપુરા સુંદરી આ તિથિની રક્ષક છે. આ તિથિ બધા શુભ કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે છઠ પૂજા છે. તે સ્કંદ ષષ્ઠી પણ છે.
27 ઓક્ટોબર, સોમવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2082
- મહિનો : કારતક
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ પંચમી
- દિવસ: સોમવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ પંચમી
- યોગ : અતિગંડ
- નક્ષત્ર : મૂલ
- કર્ણ : બલવ
- ચંદ્ર રાશિ : ધન
- સૂર્ય રાશિ : તુલા
- સૂર્યોદય : સવારે 6:41 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:05 કલાકે
- ચંદ્રોદય : સવારે 11:35 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : રાત્રે 9:43 કલાકે
- રાહુકાળ : સવારે 8:07 થી 9:32 સુધી
- યમગંડ : સવારે 10:57 થી 12:23 સુધી
આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્ય ટાળો
આજે ચંદ્ર ધન રાશિમાં અને મૂળ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધન રાશિમાં 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા નૈરિતિ છે અને શાસક ગ્રહ કેતુ છે. આ નક્ષત્ર બિલકુલ શુભ નથી. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવા જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન તોડફોડ, વિચ્છેદ અથવા તાંત્રિક વિધિ કરી શકાય છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સવારે 8:07 થી 9:32 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવું શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.
