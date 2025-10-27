ETV Bharat / spiritual

આજે સ્કંદ ષષ્ઠી પર દેવી લલિતા ત્રિપુરા સુંદરીનું શાસન, આ સમયે કરો પૂજા

કારતક શુક્લ પક્ષ પંચમી તિથિ શુભ કાર્યો માટે શુભ છે, રાહુકાળ ટાળો. વાંચો આજનું પંચાંગ...

27 ઓક્ટોબર, સોમવારનું પંચાંગ
27 ઓક્ટોબર, સોમવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 27, 2025 at 7:17 AM IST

અમદાવાદ : આજે 27 ઓક્ટોબર, સોમવાર એટલે કારતક મહિનાની શુક્લ પક્ષ પાંચમ તિથિ છે. દેવી લલિતા ત્રિપુરા સુંદરી આ તિથિની રક્ષક છે. આ તિથિ બધા શુભ કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે છઠ પૂજા છે. તે સ્કંદ ષષ્ઠી પણ છે.

  • વિક્રમ સંવત : 2082
  • મહિનો : કારતક
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ પંચમી
  • દિવસ: સોમવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ પંચમી
  • યોગ : અતિગંડ
  • નક્ષત્ર : મૂલ
  • કર્ણ : બલવ
  • ચંદ્ર રાશિ : ધન
  • સૂર્ય રાશિ : તુલા
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:41 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:05 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સવારે 11:35 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : રાત્રે 9:43 કલાકે
  • રાહુકાળ : સવારે 8:07 થી 9:32 સુધી
  • યમગંડ : સવારે 10:57 થી 12:23 સુધી

આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્ય ટાળો

આજે ચંદ્ર ધન રાશિમાં અને મૂળ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધન રાશિમાં 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા નૈરિતિ છે અને શાસક ગ્રહ કેતુ છે. આ નક્ષત્ર બિલકુલ શુભ નથી. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવા જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન તોડફોડ, વિચ્છેદ અથવા તાંત્રિક વિધિ કરી શકાય છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સવારે 8:07 થી 9:32 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવું શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

