દેવતાની સ્થાપના માટે આજે શુભ તિથિ, ચંદ્રદર્શન કરો

પોષ મહિનાના શુક્લ પક્ષના બીજા દિવસે કોઈપણ સંઘર્ષ કે વિવાદ ટાળો, વાંચો આજનું પંચાંગ...

22 ડિસેમ્બર, સોમવારનું પંચાંગ
22 ડિસેમ્બર, સોમવારનું પંચાંગ
Published : December 22, 2025

અમદાવાદ : આજે 22 ડિસેમ્બર, સોમવાર એટલે કે પોષ મહિનાના શુક્લ પક્ષનો બીજો દિવસ છે. તેના દેવતા વિવાદેવ છે. આ દિવસે ચંદ્ર જોવાનું શુભ માનવામાં આવે છે. આ તિથિ લગ્ન, લગ્નની વીંટી ખરીદવા અને દેવતાઓની સ્થાપના માટે શુભ છે. આ તિથિ કોઈપણ સંઘર્ષ કે વિવાદ માટે સારી માનવામાં આવતી નથી.

22 ડિસેમ્બર, સોમવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: પોષ
  • પક્ષ: શુક્લ પક્ષ દ્વિતિયા
  • દિવસ: સોમવાર
  • તિથિ: શુક્લ પક્ષ દ્વિતિયા
  • યોગ: ધ્રુવ
  • નક્ષત્ર: ઉત્તરાષાઢ
  • કરણ: કૌલવ
  • ચંદ્ર રાશિ: ધન
  • સૂર્ય રાશિ: ધન
  • સૂર્યોદય: 7:16 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 5:59 PM
  • ચંદ્રોદય: 9:01 AM
  • ચંદ્રાસ્ત: 7:28 PM
  • રાહુકાળ: સવારે 8:36 થી સવારે 9:57 સુધી
  • યમગંડ: 11:17 AM થી 12:37 PM

લગ્ન અથવા સ્થાયી સફળતાના કામ માટે શુભ નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર ધન રાશિમાં અને ઉત્તરાષાદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધન રાશિમાં 26:40 થી મકર રાશિમાં 10:00 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો અધિપતિ સૂર્ય છે. આ નક્ષત્ર સ્થિર પ્રકૃતિનું છે, અને તેના દેવતા વિશ્વદેવ છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કૂવો ખોદવો, પાયો કે શહેર બનાવવું, ધાર્મિક વિધિ કરવી, રાજ્યાભિષેક કરવો, જમીન ખરીદવી, પુણ્ય કાર્ય કરવા, બીજ વાવવું, દેવતાઓની પૂજા કરવી, મંદિર બનાવવું, લગ્ન કરવું અથવા કાયમી સફળતાની જરૂર હોય તેવું કોઈપણ કાર્ય કરી શકાય છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાલ આજે સવારે 8:36 થી 9:57 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

સંપાદકની પસંદ

