આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ અને રવિ યોગ બનશે, પૂજાનું ફળ મળશે

કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષનો ત્રીજો દિવસ ગૃહ પ્રવેશ અને કલાત્મક કાર્યો માટે શુભ છે, વધુ જાણો આજના પંચાંગ વિશે...

24 ઓક્ટોબર, શુક્રવારનું પંચાંગ
24 ઓક્ટોબર, શુક્રવારનું પંચાંગ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 24, 2025 at 7:17 AM IST

1 Min Read
અમદાવાદ : આજે 24 ઓક્ટોબર, શુક્રવાર એટલે કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષનો ત્રીજો દિવસ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવ અને તેમની પત્ની, દેવી ગૌરી દેવી દ્વારા સંચાલિત છે. તે ગૃહઉષ્મા, ગૃહનિર્માણ અને કલાત્મક કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. તે વિવાદો અને મુકદ્દમા માટે અશુભ છે. આ દિવસે ઝઘડા અને મુકદ્દમા ટાળવા જોઈએ. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને રવિ યોગ બની રહ્યા છે.

24 ઓક્ટોબર, શુક્રવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2082
  • મહિનો : કારતક
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
  • દિવસ : શુક્રવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
  • યોગ : સૌભાગ્ય
  • નક્ષત્ર : અનુરાધા
  • કરણ : તૈતિલ
  • ચંદ્ર ચિહ્ન : વૃશ્ચિક
  • સૂર્ય રાશિ : તુલા
  • સૂર્યોદય : 6:40 AM
  • સૂર્યાસ્ત : 6:07 PM
  • ચંદ્રોદય : 8:53 AM
  • ચંદ્રાસ્ત : 7:13 PM
  • રાહુકાળ : સવારે 10:57 થી બપોરે 12:23 સુધી
  • યમગંડ : 15:15 PM થી 16:41 PM

નક્ષત્ર કૃષિ કાર્ય અને પ્રવાસ માટે શુભ

આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક અને અનુરાધા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં બપોરે 3:20 PM થી 16:40 PM સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ શનિ છે અને તેના દેવતા મિત્ર દેવ છે, જે 12 આદિત્યોમાંના એક છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર લલિત કલા શીખવા, મિત્રો બનાવવા, રોમાંસ કરવા, નવા કપડાં પહેરવા, લગ્નમાં ભાગ લેવા, ગાયન, સરઘસ વગેરે માટે તેમજ કૃષિ કાર્ય અને મુસાફરી માટે શુભ છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે બપોરે 10:57 થી 12:23 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

