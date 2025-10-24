આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ અને રવિ યોગ બનશે, પૂજાનું ફળ મળશે
કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષનો ત્રીજો દિવસ ગૃહ પ્રવેશ અને કલાત્મક કાર્યો માટે શુભ છે, વધુ જાણો આજના પંચાંગ વિશે...
Published : October 24, 2025 at 7:17 AM IST
અમદાવાદ : આજે 24 ઓક્ટોબર, શુક્રવાર એટલે કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષનો ત્રીજો દિવસ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવ અને તેમની પત્ની, દેવી ગૌરી દેવી દ્વારા સંચાલિત છે. તે ગૃહઉષ્મા, ગૃહનિર્માણ અને કલાત્મક કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. તે વિવાદો અને મુકદ્દમા માટે અશુભ છે. આ દિવસે ઝઘડા અને મુકદ્દમા ટાળવા જોઈએ. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને રવિ યોગ બની રહ્યા છે.
24 ઓક્ટોબર, શુક્રવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2082
- મહિનો : કારતક
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
- દિવસ : શુક્રવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
- યોગ : સૌભાગ્ય
- નક્ષત્ર : અનુરાધા
- કરણ : તૈતિલ
- ચંદ્ર ચિહ્ન : વૃશ્ચિક
- સૂર્ય રાશિ : તુલા
- સૂર્યોદય : 6:40 AM
- સૂર્યાસ્ત : 6:07 PM
- ચંદ્રોદય : 8:53 AM
- ચંદ્રાસ્ત : 7:13 PM
- રાહુકાળ : સવારે 10:57 થી બપોરે 12:23 સુધી
- યમગંડ : 15:15 PM થી 16:41 PM
નક્ષત્ર કૃષિ કાર્ય અને પ્રવાસ માટે શુભ
આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક અને અનુરાધા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં બપોરે 3:20 PM થી 16:40 PM સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ શનિ છે અને તેના દેવતા મિત્ર દેવ છે, જે 12 આદિત્યોમાંના એક છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર લલિત કલા શીખવા, મિત્રો બનાવવા, રોમાંસ કરવા, નવા કપડાં પહેરવા, લગ્નમાં ભાગ લેવા, ગાયન, સરઘસ વગેરે માટે તેમજ કૃષિ કાર્ય અને મુસાફરી માટે શુભ છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે બપોરે 10:57 થી 12:23 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.
