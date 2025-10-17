રામ એકાદશી પર તુલા સંક્રાંતિનો યોગ, ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરો
કારતક કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી તિથિ નવા ઘરેણાં ખરીદવા માટે સારો સમય છે. રાહુકાલ અને શુભ સમય વિશે વાંચો આજના પંચાંગમાં...
Published : October 17, 2025 at 7:58 AM IST
અમદાવાદ : આજે 17 ઓક્ટોબર, શુક્રવાર એટલે કાર્તિક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી તિથિ છે. ભગવાન વિષ્ણુ આ દિવસે શાસન કરે છે. આ દિવસ નવા ઘરેણાં ખરીદવા, ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરવા અને ઉપવાસ કરવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે રામ એકાદશી છે. તુલા સંક્રાંતિ પણ આજે છે.
17 ઓક્ટોબર, શુક્રવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : કારતક
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી
- દિવસ : શુક્રવાર
- તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી
- યોગ : શુક્લ
- નક્ષત્ર : માઘ
- કરણ : બલવા
- ચંદ્ર રાશિ : સિંહ
- સૂર્ય રાશિ : કન્યા
- સૂર્યોદય : સવારે 6:36 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:12 કલાકે
- ચંદ્રોદય : મોડી રાત્રે 3:24 કલાકે (18 ઓક્ટોબર)
- ચંદ્રાસ્ત : બપોરે 3:38 કલાકે
- રાહુકાળ : 10:57 થી 12:24 સુધી
- યમગંડ : 15:18 થી 16:45
પૈસા ઉધાર આપવાનું કે લેવાનું ટાળો
આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને માઘ નક્ષત્રમાં રહેશે. સિંહ રાશિમાં આ નક્ષત્ર 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા પિતૃઓ છે, અને નક્ષત્રનો સ્વામી કેતુ છે. આ નક્ષત્ર ઉગ્ર અને ક્રૂર સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય, મુસાફરી, અથવા પૈસા ઉધાર લેવાનું કે ઉધાર લેવાનું ટાળવું જોઈએ. આ નક્ષત્ર દરમિયાન દુશ્મનોનો નાશ કરવાની યોજના બનાવી શકાય છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાલ 10:57 થી 12:24 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
