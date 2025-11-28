ETV Bharat / spiritual

દુર્ગાષ્ટમી પર બની રહ્યો છે રવિ યોગ, શુભ મુહૂર્તમાં કરો પિતૃ પૂજા

માર્ગશીર્ષ શુક્લ પક્ષની અષ્ટમી તિથિ મોટાભાગની પ્રવૃત્તિઓ માટે અશુભ છે, વાંચો આજનું પંચાંગ...

28 નવેમ્બર, શુક્રવારનું પંચાંગ
28 નવેમ્બર, શુક્રવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 28, 2025 at 7:27 AM IST

1 Min Read
અમદાવાદ : આજે 28 નવેમ્બર, શુક્રવાર એટલે કે માર્ગશીર્ષ મહિનાના શુક્લ પક્ષની અષ્ટમી તિથિ છે. આ દિવસે દેવી દુર્ગા શાસન કરે છે. આ દિવસે પિતૃ પૂજા કરી શકાય છે, પરંતુ તે મોટાભાગની પ્રવૃત્તિઓ માટે અશુભ માનવામાં આવે છે. આજે માસિક દુર્ગાષ્ટમી છે. રવિ યોગ પણ આજે બની રહ્યો છે.

28 નવેમ્બર, શુક્રવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • માસ : માર્ગશીર્ષ
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ અષ્ટમી
  • દિવસ : શુક્રવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ અષ્ટમી
  • યોગ : વ્યાઘાત
  • નક્ષત્ર : શતભિષા
  • કરણ : વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર રાશિ : કુંભ
  • સૂર્ય રાશિ : વૃશ્ચિક
  • સૂર્યોદય : સવારે 7:01 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 5:53 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : બપોરે 12:47 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : રાત્રે 12:32 કલાકે (29 નવેમ્બર)
  • રાહુકાળ : 11:05 AM થી 12:27 PM
  • યમગંડ : 15:10 PM થી 16:31 PM

યાત્રા અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે શ્રેષ્ઠ નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને શતભિષા નક્ષત્રમાં રહેશે. કુંભ રાશિમાં આ નક્ષત્ર સવારે 6:40 થી રાત્રે 20:00 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા વરુણ છે અને તેનો સ્વામી રાહુ છે. તેને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી. જોકે, આ નક્ષત્ર મુસાફરી કરવા, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ પ્રાપ્ત કરવા અને મિત્રોને મળવા માટે શ્રેષ્ઠ છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે બપોરે 11:05 AM થી 12:27 PM વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

