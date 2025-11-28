દુર્ગાષ્ટમી પર બની રહ્યો છે રવિ યોગ, શુભ મુહૂર્તમાં કરો પિતૃ પૂજા
માર્ગશીર્ષ શુક્લ પક્ષની અષ્ટમી તિથિ મોટાભાગની પ્રવૃત્તિઓ માટે અશુભ છે, વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : November 28, 2025 at 7:27 AM IST
અમદાવાદ : આજે 28 નવેમ્બર, શુક્રવાર એટલે કે માર્ગશીર્ષ મહિનાના શુક્લ પક્ષની અષ્ટમી તિથિ છે. આ દિવસે દેવી દુર્ગા શાસન કરે છે. આ દિવસે પિતૃ પૂજા કરી શકાય છે, પરંતુ તે મોટાભાગની પ્રવૃત્તિઓ માટે અશુભ માનવામાં આવે છે. આજે માસિક દુર્ગાષ્ટમી છે. રવિ યોગ પણ આજે બની રહ્યો છે.
28 નવેમ્બર, શુક્રવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- માસ : માર્ગશીર્ષ
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ અષ્ટમી
- દિવસ : શુક્રવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ અષ્ટમી
- યોગ : વ્યાઘાત
- નક્ષત્ર : શતભિષા
- કરણ : વિષ્ટિ
- ચંદ્ર રાશિ : કુંભ
- સૂર્ય રાશિ : વૃશ્ચિક
- સૂર્યોદય : સવારે 7:01 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 5:53 કલાકે
- ચંદ્રોદય : બપોરે 12:47 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : રાત્રે 12:32 કલાકે (29 નવેમ્બર)
- રાહુકાળ : 11:05 AM થી 12:27 PM
- યમગંડ : 15:10 PM થી 16:31 PM
યાત્રા અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે શ્રેષ્ઠ નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને શતભિષા નક્ષત્રમાં રહેશે. કુંભ રાશિમાં આ નક્ષત્ર સવારે 6:40 થી રાત્રે 20:00 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા વરુણ છે અને તેનો સ્વામી રાહુ છે. તેને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી. જોકે, આ નક્ષત્ર મુસાફરી કરવા, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ પ્રાપ્ત કરવા અને મિત્રોને મળવા માટે શ્રેષ્ઠ છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે બપોરે 11:05 AM થી 12:27 PM વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
