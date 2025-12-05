ETV Bharat / spiritual

રોહિણી વ્રતથી થશે પોષ મહિનાનો પ્રારંભ, જાણો નક્ષત્રોની ગતિવિધિ

પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરવા માટે સારી છે, વાંચો આજનું પંચાંગ...

5 ડિસેમ્બર, શુક્રવારનું પંચાંગ
5 ડિસેમ્બર, શુક્રવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 5, 2025 at 7:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : આજે 5 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર એટલે પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ છે. આ દિવસ દેવી દુર્ગા દ્વારા શાસિત છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સ અને તબીબી કાર્યનું આયોજન કરવા માટે આ એક સારો દિવસ છે. અન્ય કોઈ મોટા શુભ કાર્યો હાથ ધરવા જોઈએ નહીં. આજે પોષ મહિનાની શરૂઆત છે. આજે રોહિણી વ્રત પણ મનાવવામાં આવે છે.

5 ડિસેમ્બર, શુક્રવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2082
  • મહિનો : પોષ
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા
  • દિવસ : શુક્રવાર
  • તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા
  • યોગ : સિદ્ધિ
  • નક્ષત્ર : રોહિણી
  • કરણ : બલવ
  • ચંદ્ર રાશિ : વૃષભ
  • સૂર્ય રાશિ : વૃશ્ચિક
  • સૂર્યોદય : સવારે 7:06 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 5:53 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સાંજે 5:36 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : સવારે 7:22 કલાકે
  • રાહુકાળ : 11:08 AM થી 12:29 PM
  • યમગંડ : 15:11 PM થી 16:32 PM

મંદિર નિર્માણ માટે શુભ નક્ષત્ર : આજે ચંદ્ર વૃષભ અને રોહિણી નક્ષત્રમાં રહેશે. રોહિણીને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર વૃષભ રાશિમાં 10 થી 23:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તે એક નિશ્ચિત નક્ષત્ર છે. તેના દેવતા બ્રહ્મા છે અને તેનો શાસક ગ્રહ ચંદ્ર છે. આ નક્ષત્ર કૂવો ખોદવા, પાયો નાખવા અથવા શહેર બનાવવા, તપસ્યા કરવા, વૃક્ષો રોપવા, રાજ્યાભિષેક કરવા, જમીન ખરીદવા, પુણ્ય કાર્ય કરવા, બીજ વાવવા, દેવતાઓની સ્થાપના કરવા, મંદિર બનાવવા અને કાયમી કાર્યની જરૂર હોય તેવા કોઈપણ કાર્ય માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે 11:08 AM થી 12:29 PM સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

FRIDAY 5TH DEC 2025 PANCHANG
AAJNU PANCHANG
5 ડિસેમ્બર શુક્રવારનું પંચાંગ
આજનું પંચાંગ
PANCHANG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.