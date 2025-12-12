આજની તિથિ પર કાલ ભૈરવનું શાસન, શુભ કાર્યો ટાળો
પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની અષ્ટમી તિથિ પર કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળો, વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : December 12, 2025 at 7:23 AM IST
અમદાવાદ : આજે 12 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર એટલે પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની અષ્ટમી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના અવતાર કાલ ભૈરવ દ્વારા શાસિત છે, જેને સમયના દેવતા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ તિથિ કોઈપણ શુભ કાર્ય, નવી વાતચીત અથવા તબીબી સારવાર માટે સારી નથી.
12 ડિસેમ્બર, શુક્રવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: પોષ
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી
- દિવસ: શુક્રવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી
- યોગ: પ્રીતિ
- નક્ષત્ર: ઉત્તરા ફાલ્ગુની
- કરણ: કૌલવ
- ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
- સૂર્ય રાશિ: વૃશ્ચિક
- સૂર્યોદય: સવારે 7:10 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત: સાંજે 5:55 કલાકે
- ચંદ્રોદય: મોડી રાત્રે 1:03 કલાકે (13 ડિસેમ્બર)
- ચંદ્રાસ્ત: બપોરે 12:39 કલાકે
- રાહુકાળ: 11:12 AM થી 12:32 PM
- યમગંડ: 15:14 PM થી 16:34 PM
અભ્યાસ શરૂ કરવા માટે અનુકૂળ નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર સિંહ રાશિમાં 26:40 થી કન્યા રાશિમાં 10 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા આર્યમ્ છે અને નક્ષત્રના સ્વામી સૂર્ય છે. આ એક સ્થિર નક્ષત્ર છે. કૂવો ખોદવા, શિલાન્યાસ કરવા, ધાર્મિક વિધિ કરવા, વૃક્ષો રોપવા, રાજ્યાભિષેક કરવા, જમીન ખરીદવા, અભ્યાસ શરૂ કરવા, દેવતાઓની સ્થાપના કરવા, મંદિર બનાવવા અથવા કાયમી અસરની જરૂર હોય તેવી કોઈપણ પ્રવૃત્તિ માટે તે અનુકૂળ છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે બપોરે 11:12 AM થી 12:32 PM સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમય ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો...