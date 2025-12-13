આજે વિરોધીઓને હરાવવા માટે યોજના બનાવો, સફળ થશો...
પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની નવમી તિથિ પર કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળો. રાહુકાલ અને શુભ સમય સાથે વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : December 13, 2025 at 7:30 AM IST
અમદાવાદ : આજે 13 ડિસેમ્બર, શનિવાર એટલે પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની નવમી તિથિ છે. આ તિથિ પર મૃત્યુના દેવતા યમ અને દેવી દુર્ગાનું શાસન છે. આ દિવસે કોઈ શુભ કાર્ય ન કરવું જોઈએ. જો કે, તમારા વિરોધીઓને હરાવવા માટે આ દિવસે નવી યોજનાઓ બનાવી શકાય છે.
13 ડિસેમ્બર, શનિવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: પોષ
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ નવમી
- દિવસ: શનિવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ નવમી
- યોગ: આયુષ્માન
- નક્ષત્ર: ઉત્તરા ફાલ્ગુની
- કરણ: ગર
- ચંદ્ર રાશિ: કન્યા
- સૂર્ય રાશિ: વૃશ્ચિક
- સૂર્યોદય: સવારે 7:11 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત: સાંજે 5:55 કલાકે
- ચંદ્રોદય: મોડી રાત્રે 1:57 AM (14 ડિસેમ્બર)
- ચંદ્રાસ્ત: બપોરે 1:07 કલાકે
- રાહુકાળ: સવારે 9:52 થી 11:12 સુધી
- યમગંડ: બપોરે 1:54 થી 1:14 PM સુધી
કાયમી અસર ઈચ્છતી પ્રવૃત્તિઓ માટે અનુકૂળ નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં અને ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર સિંહ રાશિમાં 26:40 થી કન્યા રાશિમાં 10 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા આર્યમ્ છે અને નક્ષત્રના સ્વામી સૂર્ય છે. આ એક સ્થિર નક્ષત્ર છે. કૂવો ખોદવા, શિલાન્યાસ કરવા, ધાર્મિક વિધિ કરવા, વૃક્ષો રોપવા, રાજ્યાભિષેક કરવા, જમીન ખરીદવા, અભ્યાસ શરૂ કરવા, દેવતાઓની સ્થાપના કરવા, મંદિર બનાવવા અથવા કાયમી અસરની જરૂર હોય તેવી કોઈપણ પ્રવૃત્તિ માટે તે અનુકૂળ છે.
આજનો નિષેધ સમય: રાહુકાળ આજે સવારે 9:52 થી 11:12 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમય ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
