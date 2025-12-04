આજે અન્નપૂર્ણા જયંતિ અને પૂર્ણિમાનું વ્રત, લાભ મેળવવા માટે કરો પૂજા
માર્ગશીર્ષના શુક્લ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ પર ઉર્જાથી ભગવાનની પૂજા કરો, તમારી મનોકામના પૂર્ણ થશે. વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : December 4, 2025 at 7:18 AM IST
અમદાવાદ : આજે 4 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર એટલે માર્ગશીર્ષ મહિનાના શુક્લ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન શિવનું એક પ્રાચીન અને ઉગ્ર સ્વરૂપ રુદ્રનું શાસન છે. આ દિવસની ઉર્જાથી ભગવાનની પૂજા કરવી શ્રેષ્ઠ છે. આજે અન્નપૂર્ણા જયંતિ છે. તે માર્ગશીર્ષ પૂર્ણિમા વ્રત પણ છે. ચતુર્દશી તિથિ સવારે 9:37 સુધી અને પૂર્ણિમા તિથિ 5 ડિસેમ્બરે સવારે 4:43 સુધી ચાલે છે.
4 ડિસેમ્બર, ગુરૂવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2082
- માસ : માર્ગશીર્ષ
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી
- દિવસ : ગુરુવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી
- યોગ : શિવ
- નક્ષત્ર : કૃતિકા
- કરણ : વણિજ
- ચંદ્ર રાશિ : વૃષભ
- સૂર્ય રાશિ : વૃશ્ચિક
- સૂર્યોદય : સવારે 7:05 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 5:53 કલાકે
- ચંદ્રોદય : સાંજે 4:35 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : કોઈ ચંદ્રાસ્ત નથી
- રાહુકાળ : 13:50 થી 15:11
- યમગંડ : 7:05 થી 8:26 AM
આ નક્ષત્રમાં નવી શરૂઆત ટાળો
આજે ચંદ્ર વૃષભ અને કૃતિકા નક્ષત્રમાં રહેશે. કૃતિકા નક્ષત્ર મેષ રાશિમાં 26 ડિગ્રીથી વૃષભ રાશિમાં 10 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો દેવતા અગ્નિ છે, અને સૂર્ય આ નક્ષત્રનું શાસન કરે છે. આ નક્ષત્રમાં મિશ્ર ગુણો છે. આ નક્ષત્ર કોઈપણ સ્પર્ધાત્મક કાર્ય માટે તેમજ ધાતુ સંબંધિત કાર્ય માટે સારું છે. જોકે, કોઈપણ નવી શરૂઆત માટે તેને શુભ માનવામાં આવતું નથી.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે 13:50 થી 15:11 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
