આજે સર્વાર્થ અને અમૃત સિદ્ધિ યોગ, વાંચો આજનું પંચાંગ...
કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ ભગવાન રુદ્ર દ્વારા સંચાલિત છે, આ સમય દરમિયાન પૂજા કરો.
Published : November 4, 2025 at 7:12 AM IST
અમદાવાદ : આજે 4 નવેમ્બર, મંગળવાર એટલે કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના પ્રાચીન અને ઉગ્ર સ્વરૂપ રુદ્ર દ્વારા સંચાલિત છે. આ દિવસની ઉર્જાથી ભગવાનની પૂજા કરવી શ્રેષ્ઠ છે. આજે વૈકુંઠ ચતુર્દશી છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ અને અમૃત સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યા છે.
4 નવેમ્બર, મંગળવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2082
- મહિનો : કારતક
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી
- દિવસ : મંગળવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી
- યોગ : વજ્ર
- નક્ષત્ર : રેવતી
- કરણ : ગર
- ચંદ્ર રાશિ : મીન
- સૂર્ય રાશિ : તુલા
- સૂર્યોદય : 6:45 AM
- સૂર્યાસ્ત : 6:00 PM
- ચંદ્રોદય : 4:30 PM
- ચંદ્રાસ્ત : 6:08 AM (5 નવેમ્બર)
- રાહુકાળ : 15:11 થી 16:35
- યમગંડ : 10:58 થી 12:22
આયોજન વ્યવસાય માટે યોગ્ય નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં અને રેવતી નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મીન રાશિમાં 16:40 થી 30 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે અને તેના દેવતા પુષા છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય અને હળવા સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ અને વ્યવસાયિક આયોજન માટે યોગ્ય છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સાંજે 5:11 થી 6:35 વાગ્યા સુધી રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.
