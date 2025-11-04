ETV Bharat / spiritual

આજે સર્વાર્થ અને અમૃત સિદ્ધિ યોગ, વાંચો આજનું પંચાંગ...

કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ ભગવાન રુદ્ર દ્વારા સંચાલિત છે, આ સમય દરમિયાન પૂજા કરો.

4 નવેમ્બર, મંગળવારનું પંચાંગ
4 નવેમ્બર, મંગળવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 4, 2025 at 7:12 AM IST

અમદાવાદ : આજે 4 નવેમ્બર, મંગળવાર એટલે કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના પ્રાચીન અને ઉગ્ર સ્વરૂપ રુદ્ર દ્વારા સંચાલિત છે. આ દિવસની ઉર્જાથી ભગવાનની પૂજા કરવી શ્રેષ્ઠ છે. આજે વૈકુંઠ ચતુર્દશી છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ અને અમૃત સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યા છે.

4 નવેમ્બર, મંગળવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2082
  • મહિનો : કારતક
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી
  • દિવસ : મંગળવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી
  • યોગ : વજ્ર
  • નક્ષત્ર : રેવતી
  • કરણ : ગર
  • ચંદ્ર રાશિ : મીન
  • સૂર્ય રાશિ : તુલા
  • સૂર્યોદય : 6:45 AM
  • સૂર્યાસ્ત : 6:00 PM
  • ચંદ્રોદય : 4:30 PM
  • ચંદ્રાસ્ત : 6:08 AM (5 નવેમ્બર)
  • રાહુકાળ : 15:11 થી 16:35
  • યમગંડ : 10:58 થી 12:22

આયોજન વ્યવસાય માટે યોગ્ય નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં અને રેવતી નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મીન રાશિમાં 16:40 થી 30 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે અને તેના દેવતા પુષા છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય અને હળવા સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ અને વ્યવસાયિક આયોજન માટે યોગ્ય છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સાંજે 5:11 થી 6:35 વાગ્યા સુધી રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.

