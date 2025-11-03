સોમ પ્રદોષ વ્રત પર રવિ યોગ બન્યો, વાંચો આજનું પંચાંગ...
કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ ધાર્મિક વિધિ માટે શુભ માનવામાં આવે છે. જાણો રાહુકાલ અને શુભ સમય...
November 3, 2025
અમદાવાદ : આજે 3 નવેમ્બર, સોમવાર એટલે કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવ અને કામદેવ દ્વારા શાસિત છે. નવા પુસ્તકો લખવા, ધાર્મિક વિધિઓ અને નૃત્ય માટે આ દિવસ સારો માનવામાં આવે છે. આજે સોમ પ્રદોષ વ્રત છે. રવિ યોગ પણ આજે બની રહ્યો છે.
3 નવેમ્બર, સોમવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2082
- મહિનો : કારતક
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ ત્રયોદશી
- દિવસ : સોમવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ ત્રયોદશી
- યોગ : હર્શન
- નક્ષત્ર : ઉત્તરાભાદ્રપદા
- કરણ : કૌલવ
- ચંદ્ર રાશિ : મીન
- સૂર્ય રાશિ : તુલા
- સૂર્યોદય : સવારે 6:45 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:00 કલાકે
- ચંદ્રોદય : બપોરે 3:54 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : 4:57 AM (4 નવેમ્બર)
- રાહુકાળ : સવારે 8:09 થી સવારે 9:34 સુધી
- યમગંડ : સવારે 10:58 થી બપોરે 12:22 સુધી
જમીન ખરીદવા માટે યોગ્ય નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં અને ઉત્તરાભાદ્રપદા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 3:20 ડિગ્રીથી 16:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા અહિબુધ્ન્યા છે, જે સર્પ દેવ છે. આ નક્ષત્રનો સ્વામી ગ્રહ શનિ છે. આ નક્ષત્ર કૂવો ખોદવા, પાયો કે શહેર બનાવવા, પ્રાયશ્ચિત વિધિ કરવા, વૃક્ષો રોપવા, રાજ્યાભિષેક, જમીન ખરીદવા, પુણ્ય કાર્ય કરવા, બીજ વાવવા, દેવતાઓની સ્થાપના કરવા, મંદિર બનાવવા, લગ્ન કરવા અથવા અન્ય કોઈપણ કાર્ય માટે અનુકૂળ છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સવારે 8:09 થી 9:34 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમય ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ્ ટાળો.
