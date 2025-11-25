વિવાહ પંચમી પર શુભ કાર્યો કરો, ઇચ્છિત પરિણામો પ્રાપ્ત થશે
માર્ગશીર્ષના શુક્લ પક્ષની પાંચમના દિવસે મા લલિતા ત્રિપુર સુંદરીનું શાસન છે. રાહુકાલ અને શુભ સમય વિશે વાંચો આજના પંચાંગમાં...
Published : November 25, 2025 at 7:43 AM IST
અમદાવાદ : આજે 25 નવેમ્બર, મંગળવાર એટલે માર્ગશીર્ષ મહિનાના શુક્લ પક્ષની પાંચમ તિથિ છે. દેવી લલિતા ત્રિપુરા સુંદરી આ તિથિની રક્ષક છે. આ તિથિ બધા શુભ કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે વિવાહ પંચમી છે.
25 નવેમ્બર, મંગળવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2082
- માસ : માર્ગશીર્ષ
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ પંચમી
- દિવસ : મંગળવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ પંચમી
- યોગ : ગંડ
- નક્ષત્ર : ઉત્તરાષાઢ
- કરણ : બવ
- ચંદ્ર રાશિ : મકર
- સૂર્ય રાશિ : વૃશ્ચિક
- સૂર્યોદય : સવારે 6:59 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 5:53 કલાકે
- ચંદ્રોદય : સવારે 1:02 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : રાત્રે 9:33 કલાકે
- રાહુકાળ : 15:09 થી 16:31
- યમગંડ : 11:04 થી 12:26
આજનું નક્ષત્ર : આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને ઉત્તરાષાદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનુરાશિમાં 26:40 થી મકર રાશિમાં 10:00 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો અધિપતિ સૂર્ય છે. આ નક્ષત્ર એક નિશ્ચિત પ્રકૃતિનું છે, અને તેના દેવતા વિશ્વદેવ છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કૂવો ખોદવો, પાયો કે શહેર બનાવવું, ધાર્મિક વિધિ કરવી, રાજ્યાભિષેક કરવો, જમીન ખરીદવી, પુણ્ય કાર્ય કરવા, બીજ વાવવું, દેવતાઓની પૂજા કરવી, મંદિર બનાવવું, લગ્ન કરવું અથવા કાયમી સફળતાની જરૂર હોય તેવું કોઈપણ કાર્ય કરી શકાય છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સાંજે 5:09 થી 6:31 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.
