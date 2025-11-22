આજે ચંદ્રના દર્શન કરો લાભ થશે, જાણો શુભ સમય...
આજે કોઈપણ સંઘર્ષ કે વિવાદ ટાળો, ચંદ્ર જોવાને શુભ માનવામાં આવે છે. વાંચો આજનું પંચાંગ
Published : November 22, 2025 at 7:17 AM IST
અમદાવાદ : આજે 22 નવેમ્બર, શનિવાર એટલે માર્ગશીર્ષ મહિનાની શુક્લ પક્ષ દ્વિતિયા તિથિ છે, તેના દેવતા વિવાદેવ છે. આ દિવસે ચંદ્ર જોવાને શુભ માનવામાં આવે છે. આ તિથિ લગ્ન, લગ્નની વીંટી ખરીદવા અને દેવતાઓની સ્થાપના માટે શુભ છે. આ તિથિ કોઈપણ સંઘર્ષ કે વિવાદ માટે સારી માનવામાં આવતી નથી.
22 નવેમ્બર, શનિવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2082
- માસ : માર્ગશીર્ષ
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ દ્વિતિયા
- દિવસ : શનિવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ દ્વિતિયા
- યોગ : સુકર્મા
- નક્ષત્ર : જ્યેષ્ઠા
- કરણ : કૌલવ
- ચંદ્ર રાશિ : વૃશ્ચિક
- સૂર્ય રાશિ : વૃશ્ચિક
- સૂર્યોદય : સવારે 6:57 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 5:53 કલાકે
- ચંદ્રોદય : સવારે 8:39 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 6:44 કલાકે
- રાહુકાળ : સવારે 9:41 થી 11:03 સુધી
- યમગંડ : 13:47 PM થી 15:09 PM
આ નક્ષત્રમાં શુભ કાર્યો પર પ્રતિબંધ
આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને જ્યેષ્ઠા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં 16:40 થી 30:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ બુધ છે અને તેના દેવતા ઇન્દ્ર છે. આ નક્ષત્રને શુભ માનવામાં આવતું નથી, પરંતુ તે યુદ્ધ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવા, તાંત્રિક વિધિ કરવા અને કોઈપણ વિવાદ કે દલીલની તૈયારી કરવા માટે સારું છે. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્ય કરવાની મનાઈ છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સવારે 9:41 થી 11:03 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
