આજે ચંદ્રના દર્શન કરો લાભ થશે, જાણો શુભ સમય...

આજે કોઈપણ સંઘર્ષ કે વિવાદ ટાળો, ચંદ્ર જોવાને શુભ માનવામાં આવે છે. વાંચો આજનું પંચાંગ

22 નવેમ્બર, શનિવારનું પંચાંગ
22 નવેમ્બર, શનિવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 22, 2025 at 7:17 AM IST

1 Min Read
અમદાવાદ : આજે 22 નવેમ્બર, શનિવાર એટલે માર્ગશીર્ષ મહિનાની શુક્લ પક્ષ દ્વિતિયા તિથિ છે, તેના દેવતા વિવાદેવ છે. આ દિવસે ચંદ્ર જોવાને શુભ માનવામાં આવે છે. આ તિથિ લગ્ન, લગ્નની વીંટી ખરીદવા અને દેવતાઓની સ્થાપના માટે શુભ છે. આ તિથિ કોઈપણ સંઘર્ષ કે વિવાદ માટે સારી માનવામાં આવતી નથી.

  • વિક્રમ સંવત : 2082
  • માસ : માર્ગશીર્ષ
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ દ્વિતિયા
  • દિવસ : શનિવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ દ્વિતિયા
  • યોગ : સુકર્મા
  • નક્ષત્ર : જ્યેષ્ઠા
  • કરણ : કૌલવ
  • ચંદ્ર રાશિ : વૃશ્ચિક
  • સૂર્ય રાશિ : વૃશ્ચિક
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:57 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 5:53 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સવારે 8:39 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 6:44 કલાકે
  • રાહુકાળ : સવારે 9:41 થી 11:03 સુધી
  • યમગંડ : 13:47 PM થી 15:09 PM

આ નક્ષત્રમાં શુભ કાર્યો પર પ્રતિબંધ

આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને જ્યેષ્ઠા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં 16:40 થી 30:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ બુધ છે અને તેના દેવતા ઇન્દ્ર છે. આ નક્ષત્રને શુભ માનવામાં આવતું નથી, પરંતુ તે યુદ્ધ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવા, તાંત્રિક વિધિ કરવા અને કોઈપણ વિવાદ કે દલીલની તૈયારી કરવા માટે સારું છે. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્ય કરવાની મનાઈ છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સવારે 9:41 થી 11:03 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

