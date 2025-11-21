આજની તિથિ પર કુબેર અને બ્રહ્માનું શાસન, વાંચો આજનું પંચાંગ...

ETV Bharat / spiritual

માર્ગશીર્ષના શુક્લ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરવા માટે સારી છે, પરંતુ આજે શુભ કાર્ય અને મુસાફરી ટાળો.

21 નવેમ્બર, શુક્રવારનું પંચાંગ
21 નવેમ્બર, શુક્રવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
Published : November 21, 2025 at 7:25 AM IST

અમદાવાદ : આજે 21 નવેમ્બર, શુક્રવાર એટલે માર્ગશીર્ષ મહિનાના શુક્લ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ છે. ધનના દેવતા કુબેર અને બ્રહ્માંડના સર્જનહાર બ્રહ્મા, આ તિથિના દેવતા છે. આ તિથિ નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન અને વિકાસ કરવા માટે સારી માનવામાં આવે છે. તે કોઈપણ શુભ કાર્ય અથવા મુસાફરી માટે અશુભ છે.

  • વિક્રમ સંવત : 2082
  • માસ : માર્ગશીર્ષ
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા
  • દિવસ: શુક્રવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા
  • યોગ : અતિગંડ
  • નક્ષત્ર : અનુરાધા
  • કરણ : નાગ
  • ચંદ્ર રાશિ : વૃશ્ચિક
  • સૂર્ય રાશિ : વૃશ્ચિક
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:56 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 5:53 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સવારે 7:44 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 5:56 કલાકે
  • રાહુકાળ : 11:03 AM થી 12:25 PM
  • યમગંડ : 15:09 PM થી 16:31 PM

કૃષિ કાર્ય અને પ્રવાસ માટે શુભ નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને અનુરાધા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં બપોરે 3:20 PM થી 16:40 PM સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ શનિ છે અને તેના દેવતા મિત્ર દેવ છે, જે ૧૨ આદિત્યોમાંના એક છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર લલિત કલા શીખવા, મિત્રો બનાવવા, રોમાંસ કરવા, નવા કપડાં પહેરવા, લગ્નમાં ભાગ લેવા, ગાયન, સરઘસ વગેરે માટે તેમજ કૃષિ કાર્ય અને મુસાફરી માટે શુભ છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે બપોરે 11:03 AM થી 12:25 PM સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

