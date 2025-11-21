આજની તિથિ પર કુબેર અને બ્રહ્માનું શાસન, વાંચો આજનું પંચાંગ...
માર્ગશીર્ષના શુક્લ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરવા માટે સારી છે, પરંતુ આજે શુભ કાર્ય અને મુસાફરી ટાળો.
Published : November 21, 2025 at 7:25 AM IST
અમદાવાદ : આજે 21 નવેમ્બર, શુક્રવાર એટલે માર્ગશીર્ષ મહિનાના શુક્લ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ છે. ધનના દેવતા કુબેર અને બ્રહ્માંડના સર્જનહાર બ્રહ્મા, આ તિથિના દેવતા છે. આ તિથિ નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન અને વિકાસ કરવા માટે સારી માનવામાં આવે છે. તે કોઈપણ શુભ કાર્ય અથવા મુસાફરી માટે અશુભ છે.
21 નવેમ્બર, શુક્રવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2082
- માસ : માર્ગશીર્ષ
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા
- દિવસ: શુક્રવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા
- યોગ : અતિગંડ
- નક્ષત્ર : અનુરાધા
- કરણ : નાગ
- ચંદ્ર રાશિ : વૃશ્ચિક
- સૂર્ય રાશિ : વૃશ્ચિક
- સૂર્યોદય : સવારે 6:56 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 5:53 કલાકે
- ચંદ્રોદય : સવારે 7:44 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 5:56 કલાકે
- રાહુકાળ : 11:03 AM થી 12:25 PM
- યમગંડ : 15:09 PM થી 16:31 PM
કૃષિ કાર્ય અને પ્રવાસ માટે શુભ નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને અનુરાધા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં બપોરે 3:20 PM થી 16:40 PM સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ શનિ છે અને તેના દેવતા મિત્ર દેવ છે, જે ૧૨ આદિત્યોમાંના એક છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર લલિત કલા શીખવા, મિત્રો બનાવવા, રોમાંસ કરવા, નવા કપડાં પહેરવા, લગ્નમાં ભાગ લેવા, ગાયન, સરઘસ વગેરે માટે તેમજ કૃષિ કાર્ય અને મુસાફરી માટે શુભ છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે બપોરે 11:03 AM થી 12:25 PM સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.
આ પણ વાંચો...