આજે માર્ગશીર્ષ માસની અમાસ, શુભ કાર્યોથી દૂર રહો

જો તમે આજના દિવસે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માંગતા હો, તો ચંદ્રોદય સુધી રાહ જુઓ. વાંચો આજનું પંચાંગ...

20 નવેમ્બર, ગુરુવારનું પંચાંગ
20 નવેમ્બર, ગુરુવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 20, 2025 at 7:17 AM IST

અમદાવાદ : આજે 20 નવેમ્બર, ગુરુવાર એટલે માર્ગશીર્ષ મહિનાની અમાસ તિથિ છે. તેને અંધકારનો દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ દિવસે દેવી કાલી શાસન કરે છે. ધ્યાન, લોકોને દાન આપવા અને પ્રાણીઓને ખવડાવવા તેમજ પૂર્વજોની પૂજા કરવા માટે આ એક ઉત્તમ દિવસ છે. આ દિવસે લગ્ન સમારોહ અથવા કોઈપણ નવી શરૂઆત ન કરવી જોઈએ. તેના બદલે, નવી શરૂઆત માટે ચંદ્રોદયની રાહ જુઓ.

20 નવેમ્બર, ગુરુવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2082
  • માસ : માર્ગશીર્ષ
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ અમાવસ્યા
  • દિવસ : ગુરુવાર
  • તિથિ : અમાવસ્યા
  • યોગ : શોભન
  • નક્ષત્ર : વિશાખા
  • કરણ : નાગ
  • ચંદ્ર રાશિ : વૃશ્ચિક
  • સૂર્ય રાશિ : વૃશ્ચિક
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:55 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 5:54 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : ચંદ્રોદય નહીં
  • ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 5:13 કલાકે
  • રાહુકાળ : 13:47 થી 15:09
  • યમગંડ : 6:55 થી 8:18 PM

આજનું નક્ષત્ર : આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને વિશાખા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 20 ડિગ્રી તુલાથી 3:20 ડિગ્રી વૃશ્ચિક રાશિ સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ ગુરુ છે અને તેના દેવતા સત્રગ્નિ છે, જેને ઇન્દ્રગ્નિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર મિશ્ર પ્રકૃતિનું છે. નિયમિત ફરજો બજાવવા, વ્યાવસાયિક જવાબદારી સોંપવા, ઘરકામ અને રોજિંદા મહત્વની કોઈપણ પ્રવૃત્તિ માટે આ એક યોગ્ય નક્ષત્ર છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે બપોરે 1:47 થી 1:09 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

