આજે માર્ગશીર્ષ માસની અમાસ, શુભ કાર્યોથી દૂર રહો
જો તમે આજના દિવસે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માંગતા હો, તો ચંદ્રોદય સુધી રાહ જુઓ. વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : November 20, 2025 at 7:17 AM IST
અમદાવાદ : આજે 20 નવેમ્બર, ગુરુવાર એટલે માર્ગશીર્ષ મહિનાની અમાસ તિથિ છે. તેને અંધકારનો દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ દિવસે દેવી કાલી શાસન કરે છે. ધ્યાન, લોકોને દાન આપવા અને પ્રાણીઓને ખવડાવવા તેમજ પૂર્વજોની પૂજા કરવા માટે આ એક ઉત્તમ દિવસ છે. આ દિવસે લગ્ન સમારોહ અથવા કોઈપણ નવી શરૂઆત ન કરવી જોઈએ. તેના બદલે, નવી શરૂઆત માટે ચંદ્રોદયની રાહ જુઓ.
20 નવેમ્બર, ગુરુવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2082
- માસ : માર્ગશીર્ષ
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ અમાવસ્યા
- દિવસ : ગુરુવાર
- તિથિ : અમાવસ્યા
- યોગ : શોભન
- નક્ષત્ર : વિશાખા
- કરણ : નાગ
- ચંદ્ર રાશિ : વૃશ્ચિક
- સૂર્ય રાશિ : વૃશ્ચિક
- સૂર્યોદય : સવારે 6:55 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 5:54 કલાકે
- ચંદ્રોદય : ચંદ્રોદય નહીં
- ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 5:13 કલાકે
- રાહુકાળ : 13:47 થી 15:09
- યમગંડ : 6:55 થી 8:18 PM
આજનું નક્ષત્ર : આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને વિશાખા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 20 ડિગ્રી તુલાથી 3:20 ડિગ્રી વૃશ્ચિક રાશિ સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ ગુરુ છે અને તેના દેવતા સત્રગ્નિ છે, જેને ઇન્દ્રગ્નિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર મિશ્ર પ્રકૃતિનું છે. નિયમિત ફરજો બજાવવા, વ્યાવસાયિક જવાબદારી સોંપવા, ઘરકામ અને રોજિંદા મહત્વની કોઈપણ પ્રવૃત્તિ માટે આ એક યોગ્ય નક્ષત્ર છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે બપોરે 1:47 થી 1:09 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
