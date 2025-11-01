ETV Bharat / spiritual

આજે દેવઉત્થાન એકાદશી રવિ યોગનો શુભ સંયોગ, વાંચો આજનું પંચાંગ...

કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની દશમી તિથિ ઇમારતોના ઉદ્ઘાટન માટે શુભ છે, રાહુકાલ અને શુભ સમય વિશે વધુ જાણો.

1 નવેમ્બર, શનિવારનું પંચાંગ
1 નવેમ્બર, શનિવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 1, 2025 at 7:41 AM IST

1 Min Read
અમદાવાદ : આજે 1 નવેમ્બર, શનિવાર એટલે કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની દશમી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના મુખ્ય સેનાપતિ વીરભદ્ર દ્વારા શાસિત છે. આ તિથિ શુભ સમારોહ અને નવી ઇમારતોના ઉદ્ઘાટન માટે શુભ માનવામાં આવે છે. દશમી તિથિ સવારે 9:11 વાગ્યા સુધી રહે છે. આજે દેવઉત્થાન એકાદશી છે. આજે રવિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.

1 નવેમ્બર, શનિવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : કારતક
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ દશમી
  • દિવસ : શનિવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ દશમી
  • યોગ : ધ્રુવ
  • નક્ષત્ર : શતભિષા
  • કરણ : ગર
  • ચંદ્ર રાશિ : કુંભ
  • સૂર્ય રાશિ : તુલા
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:44 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:01 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : બપોરે 2:49 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : મોડી રાત્રે 2:46 કલાકે (2 નવેમ્બર)
  • રાહુકાળ : સવારે 9:33 થી 10:58 સુધી
  • યમગંડ : બપોરે 1:47 થી 1:12 PM

પ્રવાસ માટે નક્ષત્ર શ્રેષ્ઠ : આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને શતભિષા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કુંભ રાશિમાં સવારે 6:40 થી રાત્રે 8:00 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા વરુણ છે અને તેનો સ્વામી રાહુ છે. આ નક્ષત્રને શુભ માનવામાં આવતું નથી. જોકે, આ નક્ષત્ર મુસાફરી, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ પ્રાપ્ત કરવા અને મિત્રોને મળવા માટે શ્રેષ્ઠ છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાળ આજે સવારે 9:33 થી 10:58 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

