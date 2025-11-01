આ રાશિના જાતકોને નવેમ્બરનો પહેલો દિવસ શુભ રહેશે, વાંચો રાશિફળ
ધન રાશિના જાતકોને પણ માન અને સન્માન મળશે, બધા કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે.
Published : November 1, 2025 at 8:00 AM IST
અમદાવાદ : આજે 1 નવેમ્બર, શનિવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ કુંભ રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમે કોઈ સામાજિક કાર્યમાં ભાગ લઈ શકો છો. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે તમારો દિવસ અદભુત રહેશે. તમે મિત્રો પર પૈસા ખર્ચ કરશો અને તેમનાથી લાભ મેળવશો. તમે પ્રવાસનું આયોજન કરી શકો છો. નોકરી કરતા લોકો માટે દિવસ સામાન્ય રહેશે. જોકે, તમે વ્યવસાયમાં કેટલાક સારા નફાની અપેક્ષા રાખી શકો છો. ઘરનું વાતાવરણ સારું રહેશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમારા વૈવાહિક જીવનમાં શાંતિ અને સુમેળ રહેશે. આવકની નવી તકો ઊભી થશે. અચાનક નાણાકીય લાભની પણ શક્યતા છે. તમે રોકાણનું આયોજન પણ કરી શકશો.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. ખાસ કરીને વ્યવસાયમાં જોડાયેલા લોકો માટે, તે ખૂબ જ નફાકારક રહેશે. તમને ઓછા પ્રયત્નોથી વધુ લાભ મળશે. પ્રમોશન શક્ય છે. તમને કામ પર ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. તમે તમારા પારિવારિક જીવનમાં પણ ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. મિત્રોને મળવાથી આનંદ થશે. તમને તમારા પ્રિયજનો સાથે સમય વિતાવવાની તક મળશે. તમે આજે રોમેન્ટિક રહી શકો છો. નાણાકીય રીતે, દિવસ સામાન્ય કરતાં સારો છે. રોકાણની યોજના બનાવી શકાય છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, તે અનુકૂળ છે, જોકે મોસમી બીમારીનું જોખમ છે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ સારો નથી. થાક અને આળસ તમને કામ કરવાથી રોકશે. તમે પેટ સંબંધિત બીમારીથી પરેશાન થઈ શકો છો. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ ઊભી થશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી નારાજ થઈ શકે છે. ખર્ચ પણ વધારે રહેશે. આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો. જો શક્ય હોય તો, તમારા પોતાના વ્યવસાય પર ધ્યાન આપો.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. ગુસ્સો અને નકારાત્મક વિચારો તમારા માનસિક સ્વાસ્થ્યને અસર કરશે. આત્મનિયંત્રણનો ઉપયોગ કરો. તમારા આહારનું ધ્યાન રાખો, નહીં તો તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. પરિવારમાં દલીલો થશે. ખર્ચ વધવાથી નાણાકીય મુશ્કેલી થશે. નવા સંબંધ બનશે. આજે નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. કામ પર અન્ય લોકો સાથે વધુ પડતો સંપર્ક ટાળો. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે મનોરંજન અને મુસાફરીમાં સમય પસાર કરશો. જોકે, તમે સાંસારિક બાબતો પ્રત્યે ઉદાસીન રહેશો. તમારા જીવનસાથીનું સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. નવા લોકો સાથે મુલાકાત ખૂબ આનંદપ્રદ રહેશે નહીં. ઉદ્યોગપતિઓએ ભાગીદારો સાથે ધીરજ રાખવાની જરૂર પડશે. તમે કોઈ સામાજિક કાર્યમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ સામાન્ય છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખો.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને બીમારીથી રાહત મળશે. શાંતિપૂર્ણ અને આરામદાયક ઘરનું વાતાવરણ ખુશી લાવશે. તમને નાણાકીય લાભ અને કામમાં સફળતાનો અનુભવ થશે. વ્યવસાયમાં લાભ થશે. તમને તમારા ગૌણ અધિકારીઓ અને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. આ તમારા માટે ફાયદાકારક સમય છે. તમે આજે મિત્રો સાથે બહાર જવા અથવા ખરીદી કરવા જવાનું પણ આયોજન કરી શકો છો.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારી કલ્પનાશક્તિ અને સર્જનાત્મકતાનો ઉપયોગ કરી શકશો. તમારા બાળકો પ્રગતિ કરશે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત રોમાંચક રહેશે. તમે શરીર અને મનમાં તાજગી અને ઉર્જા અનુભવશો. વધુ પડતા વિચારો તમને વિચલિત કરશે. આજે તમે કોઈની સાથે બૌદ્ધિક ચર્ચામાં વ્યસ્ત હોઈ શકો છો. સમયસર કામ પૂર્ણ ન કરવાથી તમે ચીડિયા થઈ શકો છો. તમારે બહાર જવાનું અને ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. દિવસ શાંતિથી વિતાવો, કારણ કે તમે કોઈ બાબતમાં ચિંતિત રહેશો. પરિવારમાં કોઈ સાથે તમારો ઝઘડો થઈ શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. પૈસા અને પ્રતિષ્ઠાનું નુકસાન થઈ શકે છે. તળાવ અથવા નદી કિનારે જવાનું ટાળો. સત્તાવાર કામમાં બેદરકાર ન બનો. વાહનો અને જમીન સંબંધિત કોઈપણ કાર્ય સાવધાનીથી સંભાળો.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમને આધ્યાત્મિકતા પ્રત્યે વિશેષ આકર્ષણ રહેશે. નવા કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ શુભ સમય છે. મિત્રો અને સંબંધીઓનું આગમન ઘરમાં આનંદ લાવશે. હાથ ધરેલા કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. મુસાફરી શક્ય છે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમે નાના ભાઈ-બહેનો સાથે સંપર્કમાં રહેશો. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત થવાની સંભાવના છે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો તમારો પ્રેમ સંબંધ મજબૂત બનશે. લોકો તમારી લાગણીની કદર કરશે.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. જો તમે આજે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખશો, તો તમે ઘણી આફતો ટાળી શકશો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ શક્ય છે. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં ઓછી સફળતા મળશે. નકારાત્મક વિચારો પર નિયંત્રણ રાખો. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. આંખોની સમસ્યા થવાની સંભાવના છે. પૈસા અનિચ્છનીય જગ્યાએ ખર્ચ થઈ શકે છે. વેપારીઓ માટે આજનો દિવસ સામાન્ય છે. આજે કોઈ રોકાણની યોજના ન બનાવો. મિત્રો પર બિનજરૂરી ખર્ચ થશે.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ઉત્સાહિત રહેશો. આ દિવસ આર્થિક રીતે ફાયદાકારક છે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે ક્યાંક બહાર જઈ શકો છો. તમને આધ્યાત્મિકતામાં રસ હશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળવાની શક્યતા છે. લગ્નજીવન ખુશ રહેશે. જૂના મતભેદોને ઉકેલવાથી મનમાં ખુશી આવશે. નકારાત્મક વિચારોને તમારા મનથી દૂર રાખો. આજનો દિવસ વેપારીઓ માટે સારો છે.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. લોભ કે લોભમાં ન પડો. નાણાકીય બાબતોમાં ખૂબ કાળજી રાખો. પ્રભાવ હેઠળ મૂડી રોકાણ કરવાનું ટાળો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. આજે સ્વાસ્થ્ય બાબતોમાં બેદરકાર ન બનો. એકાગ્રતા નબળી રહેશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. બહાર ખાતી કે પીતી વખતે સાવધાની રાખો. શક્ય હોય તો આજે આરામ કરો.