11 માર્ચ 2026 માટે પંચાંગ: ચૈત્ર કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી શુભ કાર્યો માટે સારી તિથિ નથી

આ તારીખ કોઈપણ શુભ કાર્ય, નવી વાતચીત અને તબીબી સારવાર માટે સારી નથી.

આજનું પંચાગ
આજનું પંચાગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 11, 2026 at 7:01 AM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ : આજે, બુધવાર 11 માર્ચ 2026 ચૈત્ર મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (અંધારા પખવાડિયા)ની અષ્ટમી તિથિ (આઠમો દિવસ) છે. આ તિથિ પર ભગવાન શિવનું એક સ્વરૂપ કાલ ભૈરવ શાસન કરે છે, જેને સમયના દેવતા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ તિથિ કોઈપણ શુભ કાર્ય, નવી વાટાઘાટો અથવા તબીબી સારવાર માટે શુભ નથી. આજે શીતળા અષ્ટમી છે. તે કાલાષ્ટમી પણ છે.

  • 11 માર્ચનો પંચાંગ
  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: ચૈત્ર
  • પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી
  • દિવસ: બુધવાર
  • તારીખ: કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી
  • યોગ: વજ્ર
  • નક્ષત્ર: જ્યેષ્ઠ
  • કરણ: બલવ
  • ચંદ્ર રાશિ: વૃશ્ચિક
  • સૂર્ય રાશિ: કુંભ
  • સૂર્યોદય: સવારે 06:36
  • સૂર્યાસ્ત: 06:27 PM
  • ચંદ્રોદય: મોડી રાત્રે 01:54 (12 માર્ચ)
  • ચંદ્રાસ્ત: સવારે 11:07 વાગ્યે
  • રાહુકાલ: 12:31 થી 2:00
  • યમાગંડા: 08:05 થી 09:34

આ નક્ષત્રમાં શુભ કાર્ય કરવાની મનાઈ છે

આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિ અને જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં 16:40 થી 30:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ બુધ છે અને તેના દેવતા ઇન્દ્ર છે. તે શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી, પરંતુ યુદ્ધ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવા, તાંત્રિક વિધિઓ કરવા અને વિવાદ અથવા દલીલની તૈયારી કરવા માટે તે સારું છે. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્ય પ્રતિબંધિત છે.

દિવસનો પ્રતિબંધિત સમય

આજે રાહુકાલ 12:31 થી 2:00 સુધી રહેશે. જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડા, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.

