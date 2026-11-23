23 નવેમ્બર 2026નું રાશિફળ: સોમવારે મેષ રાશિનો ચંદ્રમા આપને આપશે રાહત
આજે સ્વભાવની ઉગ્રતાને કાબુમાં રાખજો, ધર્મ અને આધ્યત્મિકતાના પગલે માનસિક શાંતિ મળશે.
Published : November 23, 2026 at 7:08 AM IST
મેષ: આજે, સોમવાર, 23 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. સુસ્તીને કારણે, તમારા કામની ગતિ ધીમી પડશે. પેટની સમસ્યાઓ તમને પરેશાન કરશે. વિરોધીઓ તમારા કામમાં અવરોધ લાવવાનો પ્રયાસ કરશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોએ ઉપરી અધિકારીઓથી અંતર રાખવું જોઈએ. તમારા આક્રમક સ્વભાવને નિયંત્રિત કરો. ધર્મ અને આધ્યાત્મિકતા માનસિક શાંતિ લાવશે. તમારા ઘરેલું જીવનમાં વિવાદો અથવા મતભેદ ટાળો. તમારા વ્યવસાયને વધારવા માટે તમારી મહેનતના ફળની રાહ જુઓ.
વૃષભ: આજે, સોમવાર, 23 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારું મન ઘણી મુશ્કેલીઓથી ઘેરાયેલું રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય ખરાબ રહેશે, ખાસ કરીને તમારી આંખોનું ધ્યાન રાખો. આ સમય દરમિયાન તમારે બહાર જવાનું પણ ટાળવું જોઈએ. ઘરમાં, પરિવારના સભ્યો અને પ્રિયજનો તરફથી વિરોધનું વાતાવરણ રહેશે. તમારે મૌન રહીને સંઘર્ષ ટાળવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. ખર્ચ વધશે. શરૂ કરેલું કામ અધૂરું રહી શકે છે, અને સખત મહેનત છતાં, તમને થોડી સફળતા મળશે. ધીમે ધીમે વાહન ચલાવો, અકસ્માતનું જોખમ છે.
મિથુન: આજે, સોમવાર, 23 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે દરેક રીતે ફાયદાકારક રહેશે. અપરિણીત લોકોને યોગ્ય જીવનસાથી મળી શકે છે. આજનો દિવસ નાણાકીય લાભ માટે શુભ છે. મિત્રો સાથે તમારી મુલાકાત સુખદ રહેશે. તમને તેમનાથી ફાયદો થશે. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ મળશે. તમને તમારી પત્ની અને પુત્રથી ફાયદો થશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમે આજે નવું કામ અથવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરી શકો છો. તમારી આવક વધશે. જો તમે શેરબજારમાં રોકાણ કરવા માંગતા હો, તો આગળ વધતા પહેલા સંશોધન કરો. તમારું લગ્નજીવન સુખી રહેશે.
કર્ક: આજે, સોમવાર, 23 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારા બધા કાર્યો કોઈપણ અવરોધો વિના સરળતાથી પૂર્ણ થશે. કાર્ય અનુકૂળ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ થશે. તમને નવી નોકરી પણ મળી શકે છે. તમને વ્યવસાયમાં પણ ફાયદો થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે ખુલ્લા દિલે ઘરેલું ચર્ચાઓ થશે. તમે ઘર સજાવટ પર ધ્યાન આપશો. કામ કે વ્યવસાય માટે ક્યાંક બહાર જવાની શક્યતા છે. તમારી માતા સાથે તમારા સંબંધો સારા રહેશે. સરકારી કામમાં લાભ થવાની શક્યતા છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. યોગ અને ધ્યાનને તમારા જીવનમાં સામેલ કરવાનો પ્રયાસ કરો.
સિંહ: આજે, સોમવાર, 23 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આ દિવસ મિશ્ર અને ફળદાયી અનુભવોનો છે. તમે સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમારું વર્તન તટસ્થ રહેશે. તમે આજે તમારા લક્ષ્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. તમને ધાર્મિક અને શુભ કાર્યોમાં ભાગ લેવાની તક મળશે. તમને વિદેશમાં મિત્રો અથવા સંબંધીઓ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. મંદિર કે પવિત્ર સ્થળની મુલાકાત લેવાની તક મળશે. બપોરે તમારો ગુસ્સો વધશે. માનસિક બીમારી અને બાળકોની ચિંતા ચિંતાનું કારણ બનશે. વ્યવસાયમાં સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે.
કન્યા: આજે, સોમવાર, 23 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી વાણી પર સંયમ અને નિયંત્રણ રાખો. ગુસ્સો પરિવારના સભ્યો સાથેની તમારી વાતચીતમાં અવરોધ ઉભો કરશે. તમારા વૈવાહિક જીવનમાં નિકટતા આવશે. કોઈની સાથે મતભેદ શક્ય છે. તમારા વિરોધીઓ મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે. સાવધાની રાખો. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ સમય અનુકૂળ નથી. ખર્ચ વધશે. તમને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં વધુ રસ રહેશે. આજે પરિવારના સભ્યો સાથે ધીરજથી વાત કરો. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકાર ન બનો.
તુલા: આજે, સોમવાર, 23 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આરામ કરવા અને તમારી દિનચર્યાનો આનંદ માણવા માટે, તમે સંગીત સાંભળશો અથવા ટીવી પર ફિલ્મ જોશો. તમે ખરીદી કરવા જઈ શકો છો. આજે તમે પ્રિયજનો પર પૈસા ખર્ચવામાં ખુશ થશો. મિત્રોને મળવાની શક્યતા છે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે નિકટતા તમને આનંદ આપશે. તમે કોઈ સારા પ્રસંગ માટે ખરીદી કરી શકો છો. તમને લોકો તરફથી માન મળશે અને તમારા જીવનસાથી સાથે નિકટતા પણ મળશે. તમને સ્વાસ્થ્યથી લાભ થશે.
વૃશ્ચિક: આજે, સોમવાર, 23 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. કૌટુંબિક સુખ અને શાંતિને કારણે તમે શારીરિક અને માનસિક સુખનો અનુભવ કરશો. તમે તમારા સોંપાયેલા કાર્યમાં સફળ થશો. તમને કામ પર સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. તમારા વિરોધીઓ અને શત્રુઓની યોજનાઓ સફળ થશે નહીં. તમને નાણાકીય લાભનો અનુભવ થશે. તમે આજે આવકના નવા સ્ત્રોતો પણ શોધશો. તમને તમારા માતૃત્વ તરફથી સારા સમાચાર પણ મળશે. તમે આજે જરૂરી વસ્તુઓ પર પૈસા ખર્ચ કરશો. બીમાર વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. જોકે, તમારે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
ધનુ: આજે, સોમવાર, 23 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે તમારા બાળકના શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ શક્ય છે. આ સમય દરમિયાન તમારે તમારા ખાવા-પીવા પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. જો કામ નિષ્ફળ જાય, તો તમે નિરાશ થશો. તમારે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. કામ પર જૂનો વિવાદ ફરી ઉભરી શકે છે. તમે કલા અને સાહિત્યમાં રસ લેશો. જ્યારે તમે કોઈ પ્રિયજનને મળશો ત્યારે તમે રોમાંચિત થશો. તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરો. જો શક્ય હોય તો, તમારા પરિવારના સભ્યોને પણ સમય આપો.
મકર: આજે સોમવાર, 23 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમારે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કૌટુંબિક સમસ્યાઓ તમને અસર કરશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમને સમાજમાં અપમાનિત થવાનો ડર રહેશે. તમારા શરીરને આરામ આપો, નહીં તો તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડશે. મિત્રો તરફથી નુકસાન થવાની શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે નહીં. કામ પર તમારો કોઈ સાથે વિવાદ પણ થઈ શકે છે. સાવચેત રહો.
કુંભ: આજે સોમવાર, 23 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે માનસિક રીતે ખૂબ હળવાશ અનુભવશો. તમારા મન પર છવાયેલા ચિંતાના વાદળો દૂર થતાં તમારો ઉત્સાહ વધશે. ઘરમાં તમારા ભાઈ-બહેનો સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. તમે તેમની સાથે ખુશીથી સમય વિતાવશો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળશો. તમે નજીકમાં ક્યાંક ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. તમારું નસીબ વધશે. તમે વૈવાહિક આનંદનો અનુભવ કરશો.
મીન: આજે, સોમવાર, 23 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમને ખર્ચ ઉપરાંત તમારા ગુસ્સા અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કોઈની સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. નાણાકીય બાબતો અથવા વ્યવહારોમાં સાવચેત રહો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદો ઉભા થશે. નકારાત્મક વિચારો તમારા મન પર હાવી થશે, અને તમારે તેમને ઉકેલવા માટે પ્રયત્નો કરવા પડશે. ખાવા-પીવામાં બેદરકારી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ તરફ દોરી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય થોડો મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. એકાગ્રતા મુશ્કેલ રહેશે.