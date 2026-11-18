18 નવેમ્બર 2026નું રાશિફળ, આજે કુંભ રાશિના જાતકો માટે લાભદાયક દિવસ, લક્ષ્ય પૂર્ણ થશે
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે આજનો દિવસ આનંદદાયક રહેશે. પરિવાર, સંબંધીઓ, મિત્રો અને પરિવારના સભ્યો સાથે ઘરમાં ઉત્સવનું વાતાવરણ રહેશે.
Published : November 18, 2026 at 6:52 AM IST
મેષ : બુધવાર, 18 નવેમ્બર, 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં છે. તમારો દિવસ મિત્રો અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેશે. ખર્ચ પણ વધશે. તમે નવા મિત્રો બનાવી શકો છો જે ભવિષ્યમાં ફાયદાકારક રહેશે. તમે સરકારી કામમાં સફળ થશો. તમને વડીલો તરફથી સહયોગ મળશે, અને તમારી ખુશીમાં વધારો થશે. તમને દૂર અથવા વિદેશમાં રહેતા બાળકો અથવા સંબંધીઓ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમને પૈસા મળી શકે છે. ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે.
વૃષભ : આજે બુધવાર 18 નવેમ્બર 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં છે. તમે આજે એક નવો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરશો. નસીબ તમારા પક્ષમાં છે. નોકરી કરનારાઓ માટે આ સારો દિવસ છે. આવક વધશે અને તમને પ્રમોશન મળી શકે છે. તમને સરકાર તરફથી લાભ મળી શકે છે. તમારા લગ્ન જીવનમાં સુમેળ રહેશે. ઉપરી અધિકારીઓ તમને પ્રશંસાથી પ્રોત્સાહિત કરશે. ઘણા દિવસોથી બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. પતિ:પત્ની વચ્ચે રોમાંસ રહેશે.
મિથુન : આજે બુધવાર 18 નવેમ્બર 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં છે. આજે તમને કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. તમે થાકેલા અને આળસ અનુભવશો. કામ યોજના મુજબ પૂર્ણ ન થઈ શકે. ચિંતા તમારા મનમાં રહેશે. કામ પરના સાથીઓ તમને નિરાશ કરશે. આજે ઉપરી અધિકારીઓ સાથેના કોઈપણ વિવાદથી બચો. આનાથી નુકસાન થઈ શકે છે. આજે તમારા વિરોધીઓથી સાવધ રહો. વ્યવસાયમાં નુકસાન ટાળો. લોભને વશ ન થાઓ. તમારું પ્રેમ જીવન સામાન્ય રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો જૂનો વિવાદ ઉકેલાઈ શકે છે. આજે તમને તમારા બાળકો વિશે ચિંતા થઈ શકે છે. અચાનક ખર્ચ ચિંતાનું કારણ બનશે. દિવસ તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે અનુકૂળ રહેશે.
કર્ક : આજે બુધવાર 18 નવેમ્બર 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં છે. વૈચારિક રીતે નકારાત્મકતા પ્રબળ રહેશે. તમે આખો દિવસ શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થતા અનુભવશો. આ તમને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી અટકાવશે. તમને નકારાત્મકતાથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારે આજે તમારા ગુસ્સાને પણ નિયંત્રિત કરવાની જરૂર પડશે. ખર્ચ વધુ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો ન કરવાનું ધ્યાન રાખો. આજે નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ ન કરો. નવા પરિચિતો પણ ખાસ ફાયદાકારક સાબિત થશે નહીં. સરકાર વિરોધી વલણોથી દૂર રહેવું ફાયદાકારક રહેશે.
સિંહ : આજે બુધવાર 18 નવેમ્બર 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના મતભેદ તમને નાખુશ કરશે. તમારા પતિ કે પત્નીનું સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. આજે તમે સાંસારિક બાબતો ટાળશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પણ મુશ્કેલીઓ ઊભી થશે. તમારા પ્રિયજનના કહેવાથી તમને નારાજગી થઈ શકે છે. વ્યવસાયિક ભાગીદારીનું ધ્યાન રાખો. નોકરી કરતા લોકોએ ધીરજથી દિવસ પસાર કરવો જોઈએ. તમારી પ્રતિષ્ઠાને કલંક ન લાગે તેનું ધ્યાન રાખો. તમે મિત્રોને મળીને ખુશ થશો. નાણાકીય મોરચે, કોઈપણ નવા રોકાણ તરફ આકર્ષાતા પહેલા તેની સંપૂર્ણ તપાસ કરવાનું ભૂલશો નહીં.
કન્યા : આજે બુધવાર 18 નવેમ્બર 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં છે. પરિવારમાં આનંદ અને ઉત્સાહ તમને ખુશી લાવશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તણાવમાં રાહત મળશે. તમે તમારા પ્રિયજનો સાથે સમય વિતાવી શકશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. બીમાર વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થવાથી રાહત મળશે. તમને કામ પર સફળતા અને ખ્યાતિ મળશે. સાથીદારો કામ પર સહયોગી રહેશે, અને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ પણ તમારી પ્રશંસા કરશે. હરીફો તરફથી વ્યવસાયમાં નુકસાન થવાની સંભાવના છે. જોકે, ધીરજ રાખો. વ્યવસાયમાં ઉતાવળમાં કોઈ નિર્ણય ન લો.
તુલા : આજે બુધવાર 18 નવેમ્બર 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારી કલ્પનાશક્તિ અને સર્જનાત્મકતાનો ઉપયોગ કરશો. કામના સ્થળે તમારી પ્રશંસા થશે. તમને બૌદ્ધિક કાર્યો અથવા ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવાનો આનંદ મળશે. તમને સભાઓમાં સન્માન મળશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તેઓ પ્રગતિ કરશે. તમને મિત્રો તરફથી ટેકો મળશે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત સુખદ રહેશે. પરિવાર સાથે પણ તમારો દિવસ સારો રહેશે. જોકે, વધુ પડતા વિચારો તમને વિચલિત કરી શકે છે. આજે તમારા બધા કાર્યો પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરો. હજુ સુધી કોઈ રોકાણ યોજના ન બનાવો.
વૃશ્ચિક : આજે બુધવાર 18 નવેમ્બર 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે કોઈ બાબતમાં ચિંતિત રહેશો. કામ પર સહયોગના અભાવે તમે નિરાશ થશો. સંબંધીઓ સાથે સંઘર્ષ પરેશાન કરી શકે છે. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. નાણાકીય નુકસાન અને બદનામી થવાની સંભાવના છે. આજે જમીન, મિલકત અથવા વાહન વ્યવહાર ટાળો. પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોથી દૂર રહો. ધીમે વાહન ચલાવો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ પણ સમય અનુકૂળ નથી. મોસમી બીમારી થવાની શક્યતા છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પરિસ્થિતિઓને સામાન્ય બનાવવા માટે વધારાના પ્રયત્નોની જરૂર પડશે.
ધનુ : બુધવાર, 18 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ, કુંભ રાશિમાં ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં છે. આજે, તમે રહસ્યમય રહસ્યવાદ અને આધ્યાત્મિકતા તરફ આકર્ષિત થશો. તમે આ વિષયોમાં ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમને નવું કાર્ય હાથ ધરવા માટે પ્રેરણા મળશે. તમને તમારા કાર્યમાં રસ રહેશે. તમે નવા કાર્ય પ્રત્યે ઉત્સાહી રહેશો. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે નવી યોજનાઓ બનાવશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમારું મન ખુશ રહેશે. ટૂંકી યાત્રા થવાની સંભાવના છે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે તમારી મુલાકાતો સુખદ રહેશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં છે. વ્યવસાયમાં પ્રગતિ થશે. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. આવકના નવા સ્ત્રોતો થવાની સંભાવના છે.
મકર : બુધવાર, 18 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ, કુંભ રાશિમાં ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી તમને ઘણી મુશ્કેલીઓ ટાળવામાં મદદ મળશે. આજે કાળજીપૂર્વક બોલો. કામ પર જૂનો વિવાદ ફરી ઉભરી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે નાના મતભેદ મુશ્કેલીનું કારણ બનશે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે. તમારે બહાર ખાવા:પીવાનું ટાળવું જોઈએ. તમે શેરબજારમાં કે સટ્ટામાં રોકાણ કરી શકશો. માનસિક ભય અને અસંતોષ ઉત્પન્ન થશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે નહીં. કોઈ બાબતમાં બિનજરૂરી ચિંતા થશે. જોકે, બપોરે પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમારો સકારાત્મક વલણ નુકસાનને અટકાવી શકે છે.
કુંભ : બુધવાર, 18 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ, કુંભ રાશિમાં ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં છે. આજનો દિવસ તમારા માટે આનંદદાયક રહેશે. સંબંધીઓ, મિત્રો અને પરિવારના સભ્યો સાથે ઘરમાં ઉત્સવનું વાતાવરણ રહેશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. બહાર ફરવાનું આયોજન થઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં ઉત્સાહ રહેશે. તમારા પ્રિયજન સાથે તમારા હૃદયની લાગણીઓ શેર કર્યા પછી તમે ખુશ થશો. આજે બહાર જતી વખતે સાવધાની રાખો. મોસમી બીમારીઓનો ભય રહેશે. આ આર્થિક રીતે ફાયદાકારક દિવસ છે. તમે આધ્યાત્મિકતા અને ચિંતનમાં ઊંડો રસ લેશો. કામ પર તમારા કામ પર ધ્યાન આપવાથી તમને મોટા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ મળશે. વ્યવસાયમાં વધારાની મહેનત વધુ નફો લાવશે.
મીન : આજે બુધવાર 18 નવેમ્બર 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં છે. તમે બધા કાર્યો એકાગ્રતાથી કરશો. પરિણામે, માનસિક ચિંતા રહેશે અને તમને કામ પર કામ કરવાનું મન નહીં થાય. કામનો બોજ વધવાથી ચિંતા થઈ શકે છે. આજે તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ કરશો. તમારે પરિવારના સભ્યોથી દૂર રહેવું પડી શકે છે. કોર્ટના મામલાઓમાં સાવધાની રાખો. તમે દલીલમાં પડી શકો છો. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. કોઈપણ નવા રોકાણ અંગે લાલચ ટાળો. આજે મિશ્ર પરિણામો મળશે. વિદ્યાર્થીઓ પણ સુધારા તરફ છે. તમારા લગ્ન જીવનમાં, તમારે તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરવાની જરૂર પડશે.