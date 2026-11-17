17 નવેમ્બર 2026નું રાશિફળ, મકર રાશિનો ચંદ્રમાં આ રાશિના જાતકોને આપશે રાહત
આજે કુંભ રાશિના જાતકોના ધાર્મિક અને સમાજિક કાર્યોમાં પૈસા ખર્ચ થશે. સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે.
Published : November 17, 2026 at 7:13 AM IST
મેષઃ આજે મંગળવાર 17 નવેમ્બર 2026ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક છે. વ્યવસાયમાં સફળતાની સંભાવના છે. આવકમાં વધારો થશે. તમે મનોરંજન અને મનોરંજનમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. આજે તમે તમારા ઘરની સજાવટમાં થોડી નવીનતા ઉમેરશો. તમે તમારા ઘરને સજાવવા માટે પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે વાહનનો આનંદ પણ માણશો. કોઈ સામાજિક કાર્યક્રમમાં ક્યાંક બહાર જવાનું શામેલ હોઈ શકે છે. તમે કોઈ સુંદર સ્થળની મુલાકાત લેવાની યોજના બનાવી શકો છો.
વૃષભઃ આજે મંગળવાર 17 નવેમ્બર 2026ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિકસાવવા પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. નવી યોજનાઓ નફો લાવશે. જોકે, સફળતામાં વિલંબ થઈ શકે છે. બપોરે અનુકૂળ વ્યવસાયિક વાતાવરણ વિકસિત થશે. નોકરીમાં રહેલા લોકો મીટિંગમાં હાજરી આપી શકે છે અને પ્રમોશન મેળવી શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે. તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો જૂનો વિવાદ ઉકેલાશે.
મિથુનઃ આજે મંગળવાર 17 નવેમ્બર 2026ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના આઠમા ભાવમાં રહેશે. ખાસ કરીને તમારી ખાવાની આદતોનું ધ્યાન રાખો. તમારા મનમાંથી નકારાત્મક વિચારો દૂર કરો. અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓ મુશ્કેલી તરફ દોરી શકે છે. શક્ય હોય તો તેમને ટાળો. અચાનક યાત્રા શક્ય છે. બપોરે તમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. જૂની ચિંતા દૂર થઈ શકે છે. તમને લેખન અથવા સાહિત્યિક કાર્યોમાં ખાસ રસ હશે. વ્યવસાયિક વૃદ્ધિ માટે નવી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવશે. નોકરી કરતા લોકોએ તેમના ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલો ટાળવી જોઈએ.
કર્કઃ આજે મંગળવાર 17 નવેમ્બર 2026ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારો કોઈની સાથે ભાવનાત્મક જોડાણ થઈ શકે છે. મનોરંજક અને આનંદપ્રદ પ્રવૃત્તિઓ આનંદ લાવશે. મિત્રોનો સંગત તમારી ખુશીને બમણી કરશે. બપોરે તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમને કામ બોજ લાગશે. વાહન ચલાવતી વખતે સાવચેત રહો. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. તમારી વાણીમાં કઠોર ન બનવાનું ધ્યાન રાખો. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ સારો નથી. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો.
સિંહઃ આજે મંગળવાર, 17 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે પ્રયાસો શરૂ કરી શકો છો. ભાગીદારીના કાર્યથી લાભ થશે. નાણાકીય લાભ થવાની પ્રબળ સંભાવના છે. વ્યાજ અને દલાલીથી આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. આવક નાણાકીય મુશ્કેલીઓ દૂર કરશે. સારા કપડાં અને સારા ખોરાકથી ખુશી મળશે. ટૂંકી યાત્રા અથવા મુસાફરીની સંભાવના છે. આજે તમને તમારી નોકરીમાં પણ ફાયદો થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય છે.
કન્યાઃ આજે મંગળવાર, 17 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે કપડાં અથવા ઘરેણાંની ખરીદી કરશો. કલામાં તમારી રુચિ વધશે. વ્યવસાયમાં મુશ્કેલ કાર્ય આનંદ લાવશે. નોકરી કરતા લોકો માટે પણ સમય અનુકૂળ રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના કોઈપણ જૂના મતભેદો દૂર થઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ રહેશે. આ તમારા માટે ફાયદાકારક સમય છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં પણ ફાયદો થશે.
તુલા: આજે મંગળવાર, 17 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. તમારી સ્થાયી સંપત્તિ સંબંધિત બાબતોનું ધ્યાન રાખો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. ખાતરી કરો કે કોઈ કૌટુંબિક વિવાદ ન થાય. બપોરે તમે સ્વસ્થ અનુભવશો. તમારી ઉર્જા ઉચ્ચ રહેશે, જેનાથી તમે તમારા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ અનુકૂળ સમય છે. અપરિણીત યુગલો આજે લગ્ન કરે તેવી શક્યતા છે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકશો.
વૃશ્ચિક: આજે મંગળવાર, 17 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે અનુકૂળ છે. તમારા ઘરેલું જીવનમાં ગૂંચવણભર્યા મુદ્દાઓ ઉકેલાઈ શકે છે. તમને કાયમી સંપત્તિ સંબંધિત કાર્યમાં સફળતા મળી શકે છે. ભાઈ-બહેનો સાથેના તમારા સંબંધોમાં પ્રેમ રહેશે. બપોરે કામ પૂર્ણ ન થવાથી તમે પરેશાન થઈ શકો છો. તમે શારીરિક અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. સામાજિક ક્ષેત્રમાં તમને બદનામીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. આર્થિક નુકસાન થઈ શકે છે.
ધનુ: આજે મંગળવાર, 17 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય આજે સારું રહેશે. આધ્યાત્મિક ઝુકાવ માટે આ ખૂબ જ સારો દિવસ છે. તમને આર્થિક લાભ થશે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના અભ્યાસ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે. બપોર પછી પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. કોઈપણ માનસિક મૂંઝવણ દૂર થશે. તમે સ્વસ્થ રહેશો. છુપાયેલા દુશ્મનો તમને નુકસાન પહોંચાડી શકશે નહીં. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રશંસા મળશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષની ભાવના રહેશે.
મકર: આજે મંગળવાર, 17 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં તમને રસ રહેશે. વ્યવસાય માટે વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને કામ પર નવું લક્ષ્ય મળી શકે છે. જીવનમાં તમારી ખુશી પણ વધશે. બપોરે, કોઈ બાબતની ચિંતા કરવાથી નકારાત્મક વિચારો આવી શકે છે, જેનાથી હતાશા પણ વધી શકે છે. તમે શેરબજારમાં મૂડી રોકાણ કરી શકો છો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આ સમય સારો છે. જોકે, બહાર બેદરકારીથી ખાવા-પીવાનું ટાળો.
કુંભ: આજે મંગળવાર, 17 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી 12મા ભાવમાં રહેશે. ધાર્મિક અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ થશે. સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે વિવાદ શક્ય છે. વાહન ચલાવતી વખતે અથવા નવી સારવાર શરૂ કરતી વખતે સાવચેત રહો. બપોર પછી કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. કામ પર તમારો પ્રભાવ વધશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે. માનસિક શાંતિ રહેશે. ચિંતા અને તણાવ દૂર થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો તમારો પ્રેમ સંબંધ મધુર બનશે.
મીન: આજે મંગળવાર, 17 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી 11મા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે ફાયદાકારક રહેશે. નવો સંબંધ બની શકે છે. લગ્નયોગ્ય યુગલો લગ્ન કરી શકે છે. પ્રવાસનું આયોજન થશે. તમને મિત્રો તરફથી ભેટ મળશે. બપોર પછી તમારે તમારા બધા કામમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. સરકારી કામ અટકી શકે છે. સખત મહેનત છતાં, તમને બહુ ઓછા પરિણામો મળશે. આ સમય દરમિયાન ધીરજ રાખવાની જરૂર પડશે. આધ્યાત્મિકતા તરફ ઝુકાવ રહેશે. થાક તમને અસ્વસ્થતા અનુભવશે.