16 નવેમ્બર, 2026નું રાશિફળ, આજે સોમવારે મકર રાશિના જાતકોને થશે લાભ, સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે
આજે મકર રાશિના જાતકોને તેમના નિર્ધારીત કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશે. ઓફિસમાં આપનો પ્રભાવ વધશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ થશે.
Published : November 16, 2026 at 6:54 AM IST
મેષ: આજે સોમવાર 16 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ઘરેલુ બાબતોની ચર્ચા કરશો. તમે તમારા ઘરને ફરીથી ડિઝાઇન કરશો અને તેને નવો દેખાવ આપશો. કામ પર ઉપરી અધિકારીઓ સાથે અર્થપૂર્ણ ચર્ચા કરશો. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ થવાની સંભાવના છે. તમને તમારા કામ માટે સરકારી સહાય મળી શકે છે. બપોરે ભારે કામના ભારણને કારણે તમે થાક અનુભવી શકો છો. આ સમય દરમિયાન, તમારે નકારાત્મક વિચારો ટાળવા જોઈએ.
વૃષભ : આજે સોમવાર 16 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. વિદેશ પ્રવાસમાં રસ ધરાવતા લોકોને તક મળી શકે છે. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ જોવા મળી શકે છે. તમે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ પર કામ શરૂ કરી શકશો. લાંબી યાત્રા શક્ય છે. તમે કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ થશે. તમે તમારા બાળકની પ્રગતિથી પણ ખુશ રહેશો. કોઈપણ જૂની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું નિરાકરણ આવી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારું કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે.
મિથુન : ચંઆજે સોમવાર 16 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. કોઈની સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. નોકરી કરતા લોકોએ આજે ફક્ત પોતાના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. વ્યવસાયિક હરીફો તમને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરશે. બીમાર લોકોએ આજે કોઈપણ નવી સારવાર પદ્ધતિઓ અજમાવવાનું ટાળવું જોઈએ. નાણાકીય મુશ્કેલીઓ રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ શક્ય છે. ભગવાનનું સ્મરણ કરવાથી તમારું મન હળવું થશે. બપોરે તમારો દિવસ સકારાત્મક રહેશે.
કર્ક : આજે સોમવાર 16 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારું મન કોઈ ખાસ વ્યક્તિ તરફ આકર્ષિત થશે. દિવસ મનોરંજન અને આનંદમાં પસાર થશે. તમે નવી વસ્તુઓ, નવા કપડાં, ઘરેણાં અને વાહન પણ ખરીદી શકો છો. વ્યવસાયમાં ભાગીદારી ફાયદાકારક રહેશે. લગ્નજીવન સુખી રહેશે. વિદેશ વેપારમાં નફો થઈ શકે છે. ભાગીદારી પણ નફાકારક સાબિત થશે.
સિંહ : આજે સોમવાર 16 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. આ તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં થશે. ઘરમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદ અને ઉત્સાહમાં સમય પસાર થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને તમને માન અને સન્માન મળશે, જેનાથી તમે ખુશ થશો. તમારા સાથીદારો તમને કામ પર મદદ કરશે. તમને બીમારીમાંથી રાહત મળશે. તમને તમારા માતૃપક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય ખૂબ જ અનુકૂળ છે. વરિષ્ઠોની મદદથી તમારું કાર્ય સરળ બનશે.
કન્યા : આજે સોમવાર 16 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. તમારું કાર્ય સમયસર પૂર્ણ થશે નહીં. વ્યવસાયમાં નુકસાન થવાની સંભાવના છે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થવાની પણ સંભાવના છે. પેટની સમસ્યાઓ તમારા સ્વાસ્થ્યને વધુ ખરાબ કરશે. વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસમાં અવરોધ આવશે. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ થશે. બૌદ્ધિક ચર્ચાઓ અને નવા કરારો નિષ્ફળ જશે. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે ક્યાંક બહાર જઈ શકો છો. નવા લોકો સાથે મુલાકાત સુખદ રહેશે. આજે રોકાણ કરવાનું ટાળો.
તુલા : આજે સોમવાર 16 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે ખૂબ જ ભાવનાત્મક રહેશો, જેના કારણે અસ્વસ્થતા રહેશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો થઈ શકે છે. મુસાફરી માટે સમય અનુકૂળ નથી લાગતો. તમારે પરિવાર, મિલકત અથવા જમીન સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. વાહન ચલાવતી વખતે સાવચેત રહો. નોકરી કરતા લોકોએ કામ પર કોઈપણ વિવાદ ટાળવો જોઈએ. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, તમારે બહાર જવાનું કે ખાવા:પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
વૃશ્ચિક : આજે સોમવાર 16 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમને કામ પર સફળતા મળશે. નાણાકીય લાભ અને નસીબમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. નોકરી કરતા લોકો તેમના ઉપરી અધિકારીઓ સાથે અર્થપૂર્ણ ચર્ચા કરશે. તમે ભાઈ:બહેનો સાથે કૌટુંબિક બાબતોની ચર્ચા કરશો અને ઘરેલું યોજનાઓ બનાવશો. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. તમારું પ્રેમ જીવન સંતોષકારક રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક તાજગી અને આનંદનો અનુભવ કરશો. તમે આધ્યાત્મિક વિષયોમાં રસ લેશો. મુસાફરી પણ શક્ય છે.
ધનુ : આજે સોમવાર 16 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. બિનજરૂરી ખર્ચ થશે. તમને પસ્તાવો થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે ગેરસમજને કારણે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થશે. ઓફિસના કામમાં તમને ઇચ્છિત સફળતા મળશે નહીં. નબળો મૂડ તમને યોગ્ય નિર્ણયો લેવામાં રોકશે. આજે કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ બાબતમાં કોઈ મોટા નિર્ણય લેવાનું ટાળો. તમે દૂરના સંબંધીઓ સાથે વાત કરશો, જે તમારો મૂડ હળવો કરશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમારે બહાર ખાવા:પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
મકર : આજે સોમવાર 16 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમારા સોંપાયેલા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. કામ પર તમારો પ્રભાવ વધશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ થશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં ખુશી રહેશે. તમે શરીર અને મનથી સ્વસ્થ રહેશો. મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળીને તમને આનંદનો અનુભવ થશે. તમે ભવ્ય ભોજનનો આનંદ માણી શકશો. તમને સારા કપડાં અને ઘરેણાં પહેરવાની તક મળશે. તમે તમારા લગ્નજીવનમાં સંતોષ અને ખુશીનો અનુભવ કરશો. આ તમારા માટે લાભદાયી સમય રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે.
કુંભ : આજે સોમવાર 16 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી 12મા ભાવમાં રહેશે. તમારે પક્ષ લેવાનું ટાળવું જોઈએ. બીજા લોકોના વિવાદોથી દૂર રહો. કોઈની સાથે વ્યવહાર કરવાનું ટાળો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં બહારના લોકો સાથે મતભેદ અથવા તકરાર પણ થઈ શકે છે. તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખવું તમારા હિતમાં રહેશે. બીજાનું ભલું કરતી વખતે પોતાને નુકસાન ન પહોંચાડવાનું ધ્યાન રાખો. અકસ્માતનો ભય રહે છે.
મીન : આજે સોમવાર 16 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી 11મા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ અનુકૂળ છે. કામ પર તમારી આવક વધશે. તમને મિત્રો અને વડીલો તરફથી પણ લાભ થઈ શકે છે. તમે નવા મિત્રો બનાવશો, અને આ મિત્રતા ભવિષ્યમાં ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમે કોઈ શુભ પ્રસંગે હાજરી આપી શકો છો અથવા મિત્રો સાથે બહાર જઈ શકો છો. તમને પરિવારના સભ્યો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. આજે નાણાકીય લાભની પણ શક્યતા છે. તમે કેટલીક મોટી રોકાણ યોજનાઓ બનાવી શકશો. તમે ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને ક્યાંક રોકાણની યોજના બનાવી શકો છો.