15 નવેમ્બર 2026નું રાશિફળઃ આજે રવિવારે ધનુ રાશિના જાતકો રહે સાવધાન
આજે આ રાશિના જાતકોને તેમના પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ કે મનદુઃખ થઈ શકે છે. નોકરીયાત લોકોને માત્રને માત્ર પોતાના કામ પર ધ્યાન દેવું જોઈએ.
Published : November 15, 2026 at 7:00 AM IST
મેષ: રવિવાર, 15 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. કોઈપણ કાર્ય અથવા પ્રોજેક્ટ માટે તમને સરકાર તરફથી લાભ થશે. તમે ઓફિસમાં તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મહત્વપૂર્ણ બાબતો પર ચર્ચા કરશો. તમારે કામ માટે બહાર જવું પડશે, પરંતુ તમારો કાર્યભાર વધશે. તમે કૌટુંબિક બાબતોમાં ઊંડો રસ લેશો અને પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત કરશો. તમને ઘર સજાવટમાં પણ રસ હશે. તમે તમારી માતા સાથે નિકટતાનો અનુભવ કરશો. તમારા જીવનસાથી સાથે ચાલી રહેલા કોઈપણ મતભેદો પણ ઉકેલાઈ જશે. તમારું પ્રેમ જીવન સંતોષથી ભરેલું રહેશે.
વૃષભઃ રવિવાર,15 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. વિદેશમાં મિત્રો અથવા પ્રિયજનો તરફથી સમાચાર મળ્યા પછી તમે આજે આનંદનો અનુભવ કરશો. જે લોકો વિદેશ પ્રવાસ કરવા માંગે છે તેઓ તૈયારીઓ શરૂ કરી શકે છે. તીર્થયાત્રા અથવા ધાર્મિક સ્થળની યાત્રાની શક્યતા છે. ઓફિસમાં ઘણું કામ રહેશે. તમે થોડા ચીડિયા હોઈ શકો છો. વ્યવસાય માટે દિવસ સામાન્ય રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. બપોર પછી તમારી માનસિક સ્થિતિમાં ફેરફાર થશે, અને તમારો દૃષ્ટિકોણ સકારાત્મક રહેશે.
મિથુનઃ રવિવાર, 15 નવેમ્બર, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારા આક્રમક સ્વભાવને નિયંત્રિત કરો. નકારાત્મક વિચારો નુકસાન તરફ દોરી શકે છે. વધુ પડતો ખર્ચ નાણાકીય મુશ્કેલીઓ તરફ દોરી શકે છે. પરિવાર અને ઓફિસના સભ્યો સાથે મતભેદો તકલીફનું કારણ બનશે. જે લોકો બીમાર છે તેઓએ આજે કોઈ નવી સારવાર કે સર્જરીનો વિચાર ન કરવો જોઈએ. ધાર્મિક વ્યવહાર દ્વારા તમને શાંતિ મળશે. વ્યવસાય માટે દિવસ સામાન્ય છે. તમારે કોઈપણ મોટા રોકાણથી દૂર રહેવું જોઈએ.
કર્કઃ રવિવાર, 15 નવેમ્બર, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ નફાકારક સાબિત થશે. તમે મનોરંજનની વસ્તુઓ, સુંદર ઘરેણાં અને વાહનો ખરીદશો. મનોરંજનમાં સમય પસાર થશે. કોઈ નવા વ્યક્તિ સાથેની રોમાંચક મુલાકાત ખુશી લાવશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં પ્રેમનો અનુભવ કરશો. તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં પણ સકારાત્મક રહેશો. વ્યવસાયમાં ભાગીદારી લાભ લાવશે. કાર્યસ્થળ પર તમારું કામ સમયસર પૂર્ણ થશે, ઉત્સાહ લાવશે. તમારે ક્યાંક મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય સારો છે.
સિંહઃ રવિવાર, 15 નવેમ્બર, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમે ઉદાસીનતા અને ભયનો અનુભવ કરશો. જોકે, ઘરમાં શાંતિ અને ખુશીનો માહોલ રહેશે. તમારી દિનચર્યા ખોરવાઈ જશે. તમે સખત મહેનતમાં પાછળ રહેશો નહીં, પરંતુ ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલો અથવા ચર્ચાઓ ટાળો. કામ પર લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં તમને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજનાઓને આગળ ધપાવો નહીં. તમારે દિવસને ધીરજથી પસાર કરવો જોઈએ. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. તમારી ખાવાની આદતોમાં બેદરકારી ટાળો.
કન્યાઃ રવિવાર,15 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે ચિંતા અને ભયથી પરેશાન રહેશો. પેટની સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. અચાનક મોટો ખર્ચ થવાની સંભાવના છે. કામ પર તમારા કામની ગતિ ધીમી રહેશે. આજે તમે કોઈ બૌદ્ધિક ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકો છો. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત કરશો. કોઈ પ્રત્યે તમારું આકર્ષણ વધશે. શેરબજારમાં રોકાણ કરવાનું ટાળો.
તુલાઃ રવિવાર, 15 નવેમ્બર, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમારે આજે સાવધ રહેવાની જરૂર છે. સતત વિચાર કરવાથી તમારી માનસિક સ્થિતિ નબળી પડી જશે. તમે તમારી માતા અને ઘરની અન્ય સ્ત્રીઓ વિશે ચિંતા કરી શકો છો. આજે મુસાફરી કરવાનું ટાળવું તમારા હિતમાં રહેશે. ખોરાક અને પૂરતી ઊંઘનો અભાવ સ્વાસ્થ્યને ખરાબ કરશે. પૂર્વજોની મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાનીપૂર્વક આગળ વધો. સરકારી બાબતોમાં બેદરકારી ટાળો. તમારે વ્યવસાયમાં વધારાના પ્રયત્નો કરવાની જરૂર પડશે.
વૃશ્ચિક: રવિવાર, 15નવેમ્બર, 2026 ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે આખો દિવસ ખુશ રહેશો. તમે કંઈક નવું શરૂ કરી શકશો. તમે તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મહત્વપૂર્ણ બાબતોની ચર્ચા કરશો. ઓફિસમાં પણ નવું કામ શરૂ થઈ શકે છે. તમે સાથીદારો તરફથી ખુશી અને આનંદનો અનુભવ કરશો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળી શકો છો. આજે તમે કોઈપણ પ્રયાસમાં સફળ થશો. નાણાકીય લાભ અને સંપત્તિમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. તમને તમારા ભાઈ-બહેનોથી લાભ થશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. ટૂંકી યાત્રા શક્ય છે.
ધનુ: રવિવાર, 15નવેમ્બર, 2026 ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મિશ્ર પરિણામોનો રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ કે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. તમારા પ્રિયજનના મંતવ્યોને મહત્વ ન આપવાને કારણે તમે સંબંધોમાં તણાવ અનુભવી શકો છો. આજે તમારું મનોબળ ઓછું હોઈ શકે છે, જેના કારણે નિર્ણયો લેવા મુશ્કેલ બની શકે છે. નોકરી કરતા લોકોએ ફક્ત પોતાના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. આજે તમારે વ્યવસાયમાં કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળવું જોઈએ. ખોટી દિશામાં પૈસા ખર્ચવાથી અથવા વધુ પડતા કામથી અસ્વસ્થતા થઈ શકે છે. નાણાકીય રીતે, આજનો દિવસ સામાન્ય છે. તમારા સ્વાસ્થ્યને અવગણશો નહીં.
મકર : રવિવાર, 15નવેમ્બર, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ભક્તિમય રહેશે. તમે પ્રાર્થના અને પૂજામાં સમય પસાર કરશો. તમારા બધા કાર્યો સારી રીતે પૂર્ણ થશે. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળી શકે છે. તમારું મન અને શરીર આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરેલું રહેશે. તમે તમારા કાર્યમાં પ્રગતિ અને સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. કામ પર તમારું કાર્ય પૂર્ણ કરીને તમે તમારા ઉપરી અધિકારીઓ પાસેથી પ્રશંસા મેળવશો. લગ્નજીવન સુખી રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો જૂનો વિવાદ ઉકેલાશે. સ્વાસ્થ્ય માટે સારો સમય છે.
કુંભ: રવિવાર, 15 નવેમ્બર, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે કોઈનો પક્ષ લેવાનું ટાળવું જોઈએ, નહીં તો તમારા પર પક્ષપાતનો આરોપ લાગી શકે છે. તમને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તમે કોઈની સાથે નાણાકીય વ્યવહાર ન કરો. ખર્ચ વધી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. કોઈનું ભલું કરતી વખતે તમે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકો છો. તમારે તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખવો જોઈએ, નહીં તો તમારું અપમાન થઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક વર્તન તમને તમારા પ્રિયજનની નજીક લાવશે.
મીન: રવિવાર, 15 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમે કોઈ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી શકશો. તમે મિત્રો અને પરિવારને મળીને ખુશ થશો. કોઈ સુંદર જગ્યાએ મુસાફરી કરવાની પણ શક્યતા છે. તમને સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમને તમારી પત્ની અને બાળકો તરફથી પણ ફાયદો થઈ શકે છે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. ખરીદી માટે આજનો દિવસ સારો છે. વ્યવસાયિકોને નફાકારક લાગશે, પરંતુ કોઈપણ ઉતાવળિયા રોકાણ ટાળો.