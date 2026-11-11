11 નવેમ્બર 2026નું રાશિફળ, મેષથી લઈને મીન રાશિ સુધીની બધી રાશિઓનું ભવિષ્ય જાણો
કન્યા રાશિના જાતકોને આજે માનસિક શાંતિ મળશે. કામકાજમાં પણ સફળતા મળશે. પરિવાર અને પ્રિયજનો સાથેના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે.
Published : November 11, 2026 at 7:47 AM IST
મેષ: આજે, બુધવાર, ૧૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમારું ધ્યાન આધ્યાત્મિકતા પર વધુ રહેશે. તમે રહસ્યોથી ભરેલા ગૂઢ વિજ્ઞાન તરફ પણ ઝુકાવ રાખશો. ઊંડા ચિંતનથી તમને એક અનોખો અનુભવ મળશે. જો તમે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખશો, તો તમે ઘણા મતભેદો ટાળી શકશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સામાન્ય રહેશે. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. નોકરી કરતા લોકોને સમયસર પોતાનું કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
વૃષભ: આજે, બુધવાર, ૧૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે. તમે રોમેન્ટિક ક્ષણોનો અનુભવ કરશો. તમે કૌટુંબિક અથવા સામાજિક કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશો. મુસાફરી શક્ય છે. તમે આનંદ અને આનંદમાં સમય પસાર કરી શકશો. તમે ખુશીનો અનુભવ કરશો. તમને સમાજમાં માન મળશે. તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરી શકશે. ભાગીદારીનું કાર્ય નફાકારક રહેશે. નાણાકીય લાભ પણ પ્રાપ્ત થશે. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે.
મિથુન: ચંદ્ર આજે, બુધવાર, ૧૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ ના રોજ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને તમારા નામ અને કાર્યમાં સફળતા મળશે. ઘર: તમારા પરિવારમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. તમારું શરીર અને મન સ્વસ્થ રહેશે. નાણાકીય લાભ પણ થવાની શક્યતા છે. તમારા પૈસા યોગ્ય રીતે ખર્ચ થશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો હવે પૂર્ણ થશે. કામ પર તમારી કાર્યનિષ્ઠાની પ્રશંસા થશે. તમે સ્પર્ધામાં સફળતા મેળવશો. તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખો. તમને સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થવાનો લાભ મળશે.
કર્ક: ચંદ્ર આજે, બુધવાર, ૧૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ ના રોજ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે ચિંતિત રહેશો. નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરશે. તમે પેટમાં દુખાવો અનુભવી શકો છો. અણધાર્યા ખર્ચાઓ થવાની શક્યતા છે. પ્રેમીઓ વચ્ચે દલીલો સંઘર્ષ તરફ દોરી શકે છે. નવા વ્યક્તિ પ્રત્યે આકર્ષણ મુશ્કેલી લાવી શકે છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું અથવા મુસાફરી કરવાનું ટાળો. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. આજે કામ પર ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
સિંહ: આજે, બુધવાર, ૧૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. નકારાત્મક વિચારો તમારા મનને ઘેરી લેશે, જેનાથી તમે હતાશ થશો. તમારું મન અસ્વસ્થ રહેશે. ઘરમાં ઓછી વાતચીત થશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તેમની સાથે વૈચારિક મતભેદો હોઈ શકે છે. આજે જમીન સંબંધિત દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચવાનું ભૂલશો નહીં. નોકરી કરનારાઓ ચિંતિત થઈ શકે છે.
કન્યા: આજે, બુધવાર, ૧૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમારું મન શાંત, તાજગીભર્યું અને ખુશ રહેશે. તમે કામ પર પણ સફળતા મેળવશો. પરિવાર અને પ્રિયજનો સાથેના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે, અને તમને તેમનો ટેકો મળશે. તમને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં સફળતા મળશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. તમારું પ્રેમ જીવન સંતોષકારક રહેશે. વ્યવસાયમાં નફો થવાની સંભાવના છે.
તુલા: ચંદ્ર આજે, બુધવાર, ૧૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ ના રોજ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. માનસિક મૂંઝવણને કારણે નિર્ણયો લેવા મુશ્કેલ બનશે. આજે કંઈપણ નવું કે મહત્વપૂર્ણ શરૂ કરવા માટે સારો દિવસ નથી. કોઈની સાથે ગેરવર્તન કરવાથી તમને દુઃખ થશે. જીદ છોડી દેવાથી સકારાત્મક પરિણામો મળશે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો ટાળો. તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરો. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે. હમણાં કોઈ રોકાણ યોજના ન બનાવો.
વૃશ્ચિક: ચંદ્ર આજે, બુધવાર, ૧૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ ના રોજ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમે પરિવાર અને પરિવાર સાથે આનંદમાં દિવસ પસાર કરશો. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ અનુભવશો. પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત સફળ અને આનંદપ્રદ રહેશે. તમને સારા સમાચાર મળશે. મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી ભેટો આનંદદાયક રહેશે. તમારી યાત્રા સુખદ રહેશે. લગ્નજીવન મધુર રહેશે. સામાન્ય રીતે, આખો દિવસ ખુશીમાં પસાર થશે.
ધનુ: ચંદ્ર આજે, બુધવાર, ૧૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ ના રોજ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે અકસ્માતનો ભય રહેશે. દરેક બાબતમાં સાવધાની રાખો. અચાનક પૈસા ખર્ચ થવાની શક્યતા છે. તમારા સ્વભાવમાં થોડી આક્રમકતા રહેશે. બપોરે પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. શારીરિક અને માનસિક ખુશી રહેશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળવાની શક્યતા છે. પારિવારિક વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને કોઈ કામમાં કોઈ સમસ્યા નહીં થાય. વ્યવસાયમાં નફો થવાની સંભાવના છે. જોકે, આજે તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સાવધાની રાખો.
મકર: આજે, બુધવાર, ૧૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ કામ અને વ્યવસાય સહિત તમામ ક્ષેત્રોમાં ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમે સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે બહાર ફરવાની યોજના બનાવશો. તમને શુભ પ્રસંગોમાં હાજરી આપવાની તક મળશે. તમને પરિવારના સભ્યો તરફથી ખાસ લાભ મળશે. લગ્નયોગ્ય વ્યક્તિઓ તેમના સંબંધોને અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકે છે. મુસાફરી કરવાની પણ શક્યતા છે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે.
કુંભ: આજે, બુધવાર, ૧૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા બધા કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમે ખુશીનો અનુભવ કરશો. કામ કે વ્યવસાય માટે આ સારો સમય છે, અને સફળતા પ્રાપ્ત થશે. વડીલો અને ઉપરી અધિકારીઓની મદદથી, તમારી ચિંતાઓ ઓછી થશે. તમારા લગ્ન જીવનમાં ખુશહાલીભર્યું વાતાવરણ રહેશે. આવક વધશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને પ્રમોશન મળવાની શક્યતા છે. આજે તમને તમારા પ્રેમ જીવનમાં ખાસ સફળતા મળશે. એક નવો સંબંધ પણ શરૂ થઈ શકે છે.
મીન: ચંદ્ર આજે, બુધવાર, ૧૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ ના રોજ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. નકારાત્મકતાને તમારા પર હાવી ન થવા દેવાનું ધ્યાન રાખો. માનસિક મૂંઝવણ તમને ચિંતા કરાવશે. તમને સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડશે. કામ પર ઉપરી અધિકારીઓ સાથે સાવધાની રાખો. સંઘર્ષની શક્યતા છે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. વિરોધીઓ તમારા માર્ગમાં અવરોધો ઉભા કરી શકે છે. આજે કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું ટાળો.