9 નવેમ્બર 2026નું પંચાંગ: આજે શુભ કાર્ય માટે ચંદ્રોદય સુધી રાહ જુઓ, જાણો શુભ સમય
આજે કાર્તિક મહિનાની અમાસ છે. તેને અંધકારનો દિવસ કહેવામાં આવે છે. આ દિવસે માતા કાલી શાસન કરે છે.
Published : November 9, 2026 at 6:54 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે સોમવાર, 9 નવેમ્બર 2026, કાર્તિક મહિનાની અમાસ છે. તેને અંધકારનો દિવસ પણ કહેવામાં આવે છે. આ દિવસે માતા કાલી શાસન કરે છે. ધ્યાન, લોકોને દાન આપવા અને પ્રાણીઓને ખવડાવવા તેમજ પૂર્વજોની પૂજા કરવા માટે આ એક ઉત્તમ દિવસ છે. આ દિવસે લગ્ન સમારોહ અથવા કોઈપણ નવી શરૂઆત ન કરવી જોઈએ. તેના બદલે, નવી શરૂઆત માટે ચંદ્રોદયની રાહ જુઓ.
9 નવેમ્બરનું પંચાંગ
વિક્રમ સંવત : 2083
મહિનો : કારતક
પક્ષઃ અમાવસ્યા
દિવસ: સોમવાર
તિથિ: અમાવસ્યા
યોગ: સૌભાગ્ય
નક્ષત્રઃ સ્વાતિ
કરણ: નાગા
ચંદ્ર રાશિ: તુલા
સૂર્ય રાશિ: તુલા
સૂર્યોદય: 06:39:00 AM
સૂર્યાસ્ત: 05:30:00 PM
ચંદ્રોદય: ચંદ્રોદય નહીં
ચંદ્રાસ્ત: 05:42 PM
રાહુકાલ: 08:01 થી 09:22
યમગંધા: 10:43 થી 12:04
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર તુલા રાશિમાં 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ રાહુ છે અને તેના દેવતા વાયુ છે. આ નક્ષત્ર ક્ષણિક છે, પરંતુ તે મુસાફરી, નવું વાહન ખરીદવા, બાગકામ, સરઘસમાં હાજરી આપવા, ખરીદી કરવા, મિત્રોને મળવા અને કોઈપણ કામચલાઉ પ્રકૃતિના કાર્ય માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે સવારે 8:01 થી 9:22 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.