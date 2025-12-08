ETV Bharat / spiritual

સોમવાર 8 ડિસેમ્બર 2025નું પંચાંગ, સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ પર કરો ભગવાન ગણેશની પૂજા, તમામ કષ્ટ થશે દૂર

પોષ કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્થી તિથિ પર કોઈપણ પ્રકારનું શુભ કાર્ય કરવાનું ટાળવું જોઈએ. સાવધાની રાખો. આજનું પંચાંગ

સોમવાર 8 ડિસેમ્બર 2025નું પંચાંગ
સોમવાર 8 ડિસેમ્બર 2025નું પંચાંગ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 8, 2025

હૈદરાબાદ: આજે 08 ડિસેમ્બર 2025 સોમવારનો દિવસ પોષ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્થી તિથિ છે. ભગવાન ગણેશજીનું આ તિથિ પર શાસન છે. તેમની પૂજા કરવાથી બધા દુઃખ દૂર થાય છે. જોકે, આ તિથિ કોઈપણ શુભ કાર્ય માટે શુભ માનવામાં આવતી નથી. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ બની રહ્યો છે.

8 ડિસેમ્બરનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: પોષ
  • પખવાડિયું: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી
  • દિવસ: સોમવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી
  • યોગ: બ્રહ્મા
  • નક્ષત્રઃ પુષ્ય
  • કર્ણ: બલવ
  • ચંદ્ર રાશિ: કર્ક
  • સૂર્ય ચિહ્ન: વૃશ્ચિક
  • સૂર્યોદય: 7:08 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 5:54 PM
  • ચંદ્રોદય: 9:05 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 10:23 AM
  • રાહુકાલ: સવારે 8:28 થી સવારે 9:49 સુધી
  • યમગંડ: 11:10 AM થી 12:31 AM

આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ માટે આ નક્ષત્ર શુભ

આજે ચંદ્ર કર્ક અને પુષ્ય નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કર્ક રાશિમાં 3:20 થી 16:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો સ્વામી દેવ ગુરુ છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ શનિ છે. કોઈપણ શુભ કાર્ય માટે તે શ્રેષ્ઠ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. રમતગમત, વૈભવી વસ્તુઓનો આનંદ માણવા, વ્યવસાય શરૂ કરવા, કુશળ શ્રમ, તબીબી સારવાર, શિક્ષણ શરૂ કરવા, મુસાફરી કરવા, મિત્રોને મળવા, વસ્તુઓ ખરીદવા અને વેચવા, આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ, શણગાર અને લલિત કળા શીખવા માટે તે એક સારું નક્ષત્ર છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ આજે 8:28 થી 9:49 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળા દરમિયાન ટાળવું શ્રેષ્ઠ ગણાશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

