રવિવાર, 30 નવેમ્બર, 2025નું પંચાંગ: નવા ભવનના ઉદ્ઘાટન માટે સારી છે તિથિ, જાણો શુભ ચોઘડીયું
માર્ગશીર્ષ શુક્લ પક્ષની દશમી તિથિ પર સેનાપતિ વીરભદ્રનું આધિપત્ય છે. આ દિવસ શુભ સમારોહ માટે સારો છે.
Published : November 30, 2025 at 7:19 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, રવિવાર, 30 નવેમ્બર, 2025, માર્ગશીર્ષ મહિનાની શુક્લ પક્ષની દશમી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના મુખ્ય સેનાપતિ વીરભદ્રનું નિંયંત્રણ છે.આ તિથિ શુભ સમારોહ અને નવી ઇમારતોના ઉદ્ઘાટન માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
30 નવેમ્બર પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2081
- માસઃ માર્ગ શીર્ષ
- પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ દશમી
- દિવસ: રવિવાર
- તિથિ: શુક્લ પક્ષ દશમી
- યોગ: વજ્ર
- નક્ષત્રઃ ઉત્તરાભાદ્રપદ
- કર્ણઃ તૈતિલ
- ચંદ્ર રાશી: મીન
- સૂર્ય ચિહ્ન: વૃશ્ચિક
- સૂર્યોદય: 7:02 AM
- સૂર્યાસ્ત: 5:53 PM
- ચંદ્રોદય: 1:49 PM
- ચંદ્રાસ્ત: 2:36 AM (1લી ડિસેમ્બર)
- રાહુકાલ: 16:31 થી 17:53
- યમગંડ: 12:27 થી 13:49
લગ્ન કે અન્ય કાર્યો માટે અનુકૂળ નક્ષત્રો
આજે ચંદ્ર મીન રાશિ અને ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 3:20 ડિગ્રી મીન રાશિથી 16:40 સુધી વિસ્તરેલું છે. તેનો દેવતા અહિરબુદ્ધન્ય છે, જે સર્પ દેવતા છે. આ નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ શનિ છે. આ નક્ષત્ર કૂવો ખોદવા, પાયો કે શહેર બનાવવા, તપસ્યા કરવા, વૃક્ષો રોપવા, રાજ્યાભિષેક કરવા, જમીન ખરીદવા, પુણ્ય કાર્યો કરવા, બીજ વાવવા, દેવતાઓની સ્થાપના કરવા, મંદિર બનાવવા, લગ્ન કરવા અથવા અન્ય કોઈપણ કાર્ય માટે અનુકૂળ છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ આજે 16:31 થી 17:53 સુધી રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.