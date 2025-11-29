ETV Bharat / spiritual

29 નવેમ્બર, 2025ના શનિવારનું પંચાંગ, આજે શુભ સમારોહ અને મુસાફરી ટાળો, જાણો આ કારણ

માર્ગશીર્ષના શુક્લ પક્ષ (શુદ્ધ પખવાડિયા)ની નવમી તિથિ પર મા સરસ્વતીનું શાસન કરે છે. તમારા શત્રુઓને હરાવવા માટે યોજનાઓ બનાવો. તમે સફળ થશો.

29 નવેમ્બર, 2025ના શનિવારનું પંચાંગ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 29, 2025 at 7:22 AM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: આજે, શનિવાર, 29 નવેમ્બર, 2025ના રોજ માર્ગશીર્ષ મહિનાના શુક્લ પક્ષ (શુદ્ધ પખવાડિયા)ની નવમી તિથિ છે. દેવી સરસ્વતી આ તિથિ પર શાસન કરે છે. દુશ્મનો અને હરીફો સામે યોજના બનાવવા માટે આ એક સારો દિવસ છે. જો કે, આ તિથિ કોઈપણ શુભ સમારોહ અથવા મુસાફરી માટે અશુભ માનવામાં આવે છે.

29 નવેમ્બર પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • માસઃ માર્ગશીર્ષ
  • પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ નવમી
  • દિવસ: શનિવાર
  • તિથિઃ શુક્લ પક્ષ નવમી
  • યોગ: હર્ષના
  • નક્ષત્રઃ પૂર્વભાદ્રપદ
  • કર્ણ: બલવ
  • ચંદ્ર ચિહ્ન: કુંભ
  • સૂર્ય ચિહ્ન: વૃશ્ચિક
  • સૂર્યોદય: 7:02 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 5:53 PM
  • ચંદ્રોદય: 1:18 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 1:32 AM (30મી નવેમ્બર)
  • રાહુકાલ: સવારે 9:44 થી 11:06 સુધી
  • યમગંડ: બપોરે 1:49 PM થી 1:10 PM

શુભ કાર્યો માટે આ નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી.

આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિ અને પૂર્વા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 20 ડિગ્રી કુંભ રાશિથી 3:20 ડિગ્રી મીન રાશિ સુધી વિસ્તરેલું છે. તેનો દેવતા રુદ્ર છે, અને આ નક્ષત્રનો સ્વામી ગુરુ છે. આ નક્ષત્ર ઝઘડા, કપટ અને સંઘર્ષનું આયોજન કરવા માટે અથવા દુશ્મનોનો નાશ કરવા, જંતુનાશકોનો છંટકાવ કરવા, અગ્નિદાહ આપવા, કચરો બાળવા, વિનાશના કાર્યો અથવા ક્રૂરતાના કાર્યો માટે યોગ્ય છે. આ નક્ષત્ર શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ આજે સવારે 9:44 થી 11:06 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

