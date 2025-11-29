29 નવેમ્બર, 2025ના શનિવારનું પંચાંગ, આજે શુભ સમારોહ અને મુસાફરી ટાળો, જાણો આ કારણ
માર્ગશીર્ષના શુક્લ પક્ષ (શુદ્ધ પખવાડિયા)ની નવમી તિથિ પર મા સરસ્વતીનું શાસન કરે છે. તમારા શત્રુઓને હરાવવા માટે યોજનાઓ બનાવો. તમે સફળ થશો.
Published : November 29, 2025 at 7:22 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શનિવાર, 29 નવેમ્બર, 2025ના રોજ માર્ગશીર્ષ મહિનાના શુક્લ પક્ષ (શુદ્ધ પખવાડિયા)ની નવમી તિથિ છે. દેવી સરસ્વતી આ તિથિ પર શાસન કરે છે. દુશ્મનો અને હરીફો સામે યોજના બનાવવા માટે આ એક સારો દિવસ છે. જો કે, આ તિથિ કોઈપણ શુભ સમારોહ અથવા મુસાફરી માટે અશુભ માનવામાં આવે છે.
29 નવેમ્બર પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- માસઃ માર્ગશીર્ષ
- પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ નવમી
- દિવસ: શનિવાર
- તિથિઃ શુક્લ પક્ષ નવમી
- યોગ: હર્ષના
- નક્ષત્રઃ પૂર્વભાદ્રપદ
- કર્ણ: બલવ
- ચંદ્ર ચિહ્ન: કુંભ
- સૂર્ય ચિહ્ન: વૃશ્ચિક
- સૂર્યોદય: 7:02 AM
- સૂર્યાસ્ત: 5:53 PM
- ચંદ્રોદય: 1:18 PM
- ચંદ્રાસ્ત: 1:32 AM (30મી નવેમ્બર)
- રાહુકાલ: સવારે 9:44 થી 11:06 સુધી
- યમગંડ: બપોરે 1:49 PM થી 1:10 PM
શુભ કાર્યો માટે આ નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી.
આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિ અને પૂર્વા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 20 ડિગ્રી કુંભ રાશિથી 3:20 ડિગ્રી મીન રાશિ સુધી વિસ્તરેલું છે. તેનો દેવતા રુદ્ર છે, અને આ નક્ષત્રનો સ્વામી ગુરુ છે. આ નક્ષત્ર ઝઘડા, કપટ અને સંઘર્ષનું આયોજન કરવા માટે અથવા દુશ્મનોનો નાશ કરવા, જંતુનાશકોનો છંટકાવ કરવા, અગ્નિદાહ આપવા, કચરો બાળવા, વિનાશના કાર્યો અથવા ક્રૂરતાના કાર્યો માટે યોગ્ય છે. આ નક્ષત્ર શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ આજે સવારે 9:44 થી 11:06 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.