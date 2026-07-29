ETV Bharat / spiritual

29 જુલાઈ 2026નું પંચાંગ: બુધવારના રોજ ગુરુ પૂર્ણિમા પર આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે પ્રયત્નશીલ રહો, જે ખૂબ જ શુભ દિવસ છે

આજે ગુરુ પૂર્ણિમા છે, બુધવાર. આ દિવસે દેવી લક્ષ્મી, સરસ્વતી અને પાર્વતીની પૂજા કરવામાં આવે છે.

29 જુલાઈ 2026નું પંચાંગ
29 જુલાઈ 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 7:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : આજે, બુધવાર, 29 જુલાઈ, 2026, અષાઢ મહિનાના શુક્લ પક્ષ (વધતા ચંદ્ર)ની ચતુર્દશી તિથિ છે. આ દિવસે દેવી લક્ષ્મી, સરસ્વતી અને પાર્વતીની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ દિવસ તમામ પ્રકારની શુભકામનાઓ વ્યક્ત કરવા માટે શુભ છે. શુભ વિધિઓ કરવા અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

  1. વિક્રમ સંવત: 2082
  2. મહિનો: શ્રાવણ
  3. પક્ષ: પૂર્ણ ચંદ્ર
  4. દિવસ: બુધવાર
  5. તારીખ: પૂર્ણ ચંદ્ર
  6. યોગ: પ્રીતિ
  7. નક્ષત્ર: ઉત્તરાષાઢ
  8. કરણ: વિષ્ટિ
  9. ચંદ્ર રાશિ: મકર
  10. સૂર્ય રાશિ: કર્ક
  11. સૂર્યોદય: 05:39:00 AM
  12. સૂર્યાસ્ત : 07:15:00 વાગ્યે
  13. ચંદ્રોદય: 07:30 વાગ્યે
  14. ચંદ્રાસ્ત: કોઈ ચંદ્રાસ્ત નહીં
  15. રાહુકાલ: 12:27 થી 14:09
  16. યમાગંડા: 07:21 થી 09:03

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને ઉત્તરાષાઢ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનુ રાશિમાં 26:40 થી મકર રાશિમાં 10:00 સુધી વિસ્તરેલું છે. તેનો અધિપતિ સૂર્ય છે. આ નક્ષત્ર સ્થિર પ્રકૃતિનું છે, અને તેના દેવતા વિશ્વદેવ છે. કૂવો ખોદવો, પાયો કે શહેર બનાવવું, ધાર્મિક વિધિઓ કરવી, રાજ્યાભિષેક કરવો, જમીન ખરીદવી, પુણ્ય કાર્યો કરવા, બીજ વાવવું, દેવતાઓની પૂજા કરવી, મંદિર બનાવવું, લગ્ન કરવું અથવા કાયમી સફળતાની જરૂર હોય તેવું કોઈપણ કાર્ય આ નક્ષત્ર દરમિયાન કરી શકાય છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ 12:27 થી 14:09 સુધીનો રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.

આ પણ વાંચો...

  1. શા માટે ઉજવવામાં આવે છે ગુરુપૂર્ણિમાનું પર્વ ? વર્ષોથી ચાલી આવતી ગુરુ-શિષ્યની પરંપરા આજે પણ અકબંધ
  2. કાવડિયાઓની કઠોર શિવ સાધના... શું છે શ્રાવણ મહિનામાં કાવડ યાત્રાનું મહત્વ અને કેવી રીતે શરૂ થઈ આ પરંપરા ?

TAGGED:

PANCHANG 29TH JULY 2026
PANCHANG
RAHU KAAL
PANCHANG WEDNESDAY
TODAY PANCHANG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.