29 જુલાઈ 2026નું પંચાંગ: બુધવારના રોજ ગુરુ પૂર્ણિમા પર આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે પ્રયત્નશીલ રહો, જે ખૂબ જ શુભ દિવસ છે
આજે ગુરુ પૂર્ણિમા છે, બુધવાર. આ દિવસે દેવી લક્ષ્મી, સરસ્વતી અને પાર્વતીની પૂજા કરવામાં આવે છે.
Published : July 29, 2026 at 7:10 AM IST
હૈદરાબાદ : આજે, બુધવાર, 29 જુલાઈ, 2026, અષાઢ મહિનાના શુક્લ પક્ષ (વધતા ચંદ્ર)ની ચતુર્દશી તિથિ છે. આ દિવસે દેવી લક્ષ્મી, સરસ્વતી અને પાર્વતીની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ દિવસ તમામ પ્રકારની શુભકામનાઓ વ્યક્ત કરવા માટે શુભ છે. શુભ વિધિઓ કરવા અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: શ્રાવણ
- પક્ષ: પૂર્ણ ચંદ્ર
- દિવસ: બુધવાર
- તારીખ: પૂર્ણ ચંદ્ર
- યોગ: પ્રીતિ
- નક્ષત્ર: ઉત્તરાષાઢ
- કરણ: વિષ્ટિ
- ચંદ્ર રાશિ: મકર
- સૂર્ય રાશિ: કર્ક
- સૂર્યોદય: 05:39:00 AM
- સૂર્યાસ્ત : 07:15:00 વાગ્યે
- ચંદ્રોદય: 07:30 વાગ્યે
- ચંદ્રાસ્ત: કોઈ ચંદ્રાસ્ત નહીં
- રાહુકાલ: 12:27 થી 14:09
- યમાગંડા: 07:21 થી 09:03
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને ઉત્તરાષાઢ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનુ રાશિમાં 26:40 થી મકર રાશિમાં 10:00 સુધી વિસ્તરેલું છે. તેનો અધિપતિ સૂર્ય છે. આ નક્ષત્ર સ્થિર પ્રકૃતિનું છે, અને તેના દેવતા વિશ્વદેવ છે. કૂવો ખોદવો, પાયો કે શહેર બનાવવું, ધાર્મિક વિધિઓ કરવી, રાજ્યાભિષેક કરવો, જમીન ખરીદવી, પુણ્ય કાર્યો કરવા, બીજ વાવવું, દેવતાઓની પૂજા કરવી, મંદિર બનાવવું, લગ્ન કરવું અથવા કાયમી સફળતાની જરૂર હોય તેવું કોઈપણ કાર્ય આ નક્ષત્ર દરમિયાન કરી શકાય છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ 12:27 થી 14:09 સુધીનો રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.
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