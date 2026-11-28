28 નવેમ્બર, 2026નું પંચાંગ, આજે શનિવારની તિથિ શુભ કાર્યો માટે સારી નથી, સાચવીને...
આજે માર્ગશીર્ષ મહીનાની કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્થી તિથિ છે, ભગવાન ગણેશજીનું આ તિથિ પર આધિપત્ય છે.
Published : November 28, 2026 at 7:21 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે શનિવાર 28 નવેમ્બર 2026ના રોજ માર્ગશીર્ષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્થી તિથિ છે. આ તિથિના અધિષ્ઠાતા દેવ ભગવાન ગણેશ છે. તેમની પૂજા કરવાથી તમામ પ્રકારના દુઃખોમાંથી મુક્તિ મળે છે. જોકે, કોઈપણ પ્રકારના શુભ કે માંગલિક કાર્યો કરવા માટે આ તિથિને શુભ માનવામાં આવતી નથી.
આજે 28 નવેમ્બરનું પંચાંગ
વિક્રમ સંવત: 2083
મહિનો: માર્ગશીર્ષ
પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી
વાર: શનિવાર
તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી
યોગ: શુક્લ
નક્ષત્ર: પુનર્વસુ
કરણ: બલવ
ચંદ્ર રાશિ: મિથુન
સૂર્ય રાશિ: વૃશ્ચિક
સૂર્યોદય: સવારે ૦6:54
સૂર્યાસ્ત: સાંજે ૦5:23
ચંદ્રોદય: રાત્રે 09:29
ચંદ્રાસ્ત: સવારે 10:36
રાહુ કાળ: 09:31 થી 10:50
યમ ગંડ: 13:27 થી 14:46
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં અને પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 20:00 અંશથી લઈને કર્ક રાશિમાં 3:20 અંશ સુધી વિસ્તરેલું છે. તેના અધિષ્ઠાત્રી દેવતા અદિતિ છે અને તેનો સ્વામી ગ્રહ ગુરુ (બૃહસ્પતિ) છે. આ નક્ષત્ર વાહન ખરીદવા કે તેની સર્વિસ કરાવવા, તેમજ મુસાફરી અને પૂજા-પાઠ માટે શુભ માનવામાં આવે છે. તેને એક ચલ, ઝડપી અને ગતિશીલ નક્ષત્ર ગણવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન બાગકામ કરવું, સરઘસ કે શોભાયાત્રામાં ભાગ લેવો અથવા મિત્રોને મળવા જેવા કાર્યો કરી શકાય છે.
આજે વર્જિત સમય
આજે રાહુ કાળ 09:31 થી 10:50 સુધી રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય કરવાનું ટાળવું જોઈએ. તેવી જ રીતે, યમ ગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહૂર્ત અને વર્જ્યમ દરમિયાન પણ શુભ કાર્યો કરવાથી બચવું જોઈએ.