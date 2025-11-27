ગુરુવાર, 27 નવેમ્બર 2025નું પંચાંગ: આજની તિથિ પર ભગવાન સૂર્યનું શાસન, વિવાહ વગેરેના કાર્યો માટે આજનો દિવસ શુભ
માર્ગશીર્ષ શુક્લ પક્ષની સપ્તમી તિથિ તમામ પ્રકારના શુભ કાર્યો માટે શ્રેષ્ઠ છે.
Published : November 27, 2025 at 7:25 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે 27 નવેમ્બર 2025, ગુરુવારના દિવસે માર્ગશીર્ષ મહિનાની શુક્લ પક્ષની સપ્તમી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન સૂર્યનું શાસન છે. આજની તિથિ દિવસ લગ્ન સહિત તમામ શુભ પ્રસંગો માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
27 નવેમ્બરનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2081
- માસઃ માર્ગશીર્ષ
- પખવાડિયું: શુક્લ પક્ષ સપ્તમી
- દિવસ: ગુરુવાર
- તિથિઃ શુક્લ પક્ષ સપ્તમી
- યોગ: ધ્રુવ
- નક્ષત્રઃ ધનિષ્ઠા
- કરણ: ગર
- ચંદ્ર રાશિ: મકર
- સૂર્ય ચિહ્ન: વૃશ્ચિક
- સૂર્યોદય: 7:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 5:53 PM
- ચંદ્રોદય: 12:15 PM
- ચંદ્રાસ્ત: 11:32 PM
- રાહુકાલ: 13:48 થી 15:10
- યમગંડ: 7:00 થી 8:22
આજનું નક્ષત્ર
આજે, ગુરુવારે, ચંદ્ર મકર અને ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. આ નક્ષત્ર મકર રાશિમાં 23:20 થી કુંભ રાશિમાં 6:40 સુધી વિસ્તરેલો છે. તેના દેવતા અષ્ટાવસુ છે, અને આ નક્ષત્ર પર મંગળનું શાસન છે. આ નક્ષત્ર મુસાફરી, મિત્રોને મળવા અને આધ્યાત્મિક કાર્યો માટે શ્રેષ્ઠ છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ આજે 13:48 થી 15:10 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવું હોય, તો આ સમયગાળા દરમિયાન ટાળવું યોગ્ય ગણાશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.