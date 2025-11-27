ETV Bharat / spiritual

ગુરુવાર, 27 નવેમ્બર 2025નું પંચાંગ: આજની તિથિ પર ભગવાન સૂર્યનું શાસન, વિવાહ વગેરેના કાર્યો માટે આજનો દિવસ શુભ

માર્ગશીર્ષ શુક્લ પક્ષની સપ્તમી તિથિ તમામ પ્રકારના શુભ કાર્યો માટે શ્રેષ્ઠ છે.

ગુરુવાર, 27 નવેમ્બર 2025નું પંચાંગ
ગુરુવાર, 27 નવેમ્બર 2025નું પંચાંગ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 27, 2025 at 7:25 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે 27 નવેમ્બર 2025, ગુરુવારના દિવસે માર્ગશીર્ષ મહિનાની શુક્લ પક્ષની સપ્તમી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન સૂર્યનું શાસન છે. આજની તિથિ દિવસ લગ્ન સહિત તમામ શુભ પ્રસંગો માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

27 નવેમ્બરનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2081
  • માસઃ માર્ગશીર્ષ
  • પખવાડિયું: શુક્લ પક્ષ સપ્તમી
  • દિવસ: ગુરુવાર
  • તિથિઃ શુક્લ પક્ષ સપ્તમી
  • યોગ: ધ્રુવ
  • નક્ષત્રઃ ધનિષ્ઠા
  • કરણ: ગર
  • ચંદ્ર રાશિ: મકર
  • સૂર્ય ચિહ્ન: વૃશ્ચિક
  • સૂર્યોદય: 7:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 5:53 PM
  • ચંદ્રોદય: 12:15 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 11:32 PM
  • રાહુકાલ: 13:48 થી 15:10
  • યમગંડ: 7:00 થી 8:22

આજનું નક્ષત્ર

આજે, ગુરુવારે, ચંદ્ર મકર અને ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. આ નક્ષત્ર મકર રાશિમાં 23:20 થી કુંભ રાશિમાં 6:40 સુધી વિસ્તરેલો છે. તેના દેવતા અષ્ટાવસુ છે, અને આ નક્ષત્ર પર મંગળનું શાસન છે. આ નક્ષત્ર મુસાફરી, મિત્રોને મળવા અને આધ્યાત્મિક કાર્યો માટે શ્રેષ્ઠ છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ આજે 13:48 થી 15:10 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવું હોય, તો આ સમયગાળા દરમિયાન ટાળવું યોગ્ય ગણાશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

