બુધવાર, 26 નવેમ્બર, 2025નું પંચાંગ: સ્કંદ ષષ્ઠી પર ભગવાન કાર્તિકેયનું શાસન, રાહુકાલ અને શુભ ચોઘડીયા વિશે જાણો.

માર્ગશીર્ષ શુક્લ પક્ષની ષષ્ઠી તિથિ જમીન-મિલકત ખરીદવા માટે શુભ છે. વધુ જાણો વિસ્તારથી...

Published : November 26, 2025 at 7:18 AM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: આજે, 26 નવેમ્બર, 2025 બુધવારના દિવસે માર્ગશીર્ષ મહિનાની શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી તિથિ છે. ભગવાન મુરુગન (કાર્તિકેય) આ તિથિના અધિપતિ છે. આ તિથિ મિલકત અથવા નવા ઘરેણાં ખરીદવા માટે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. આજે સ્કંદ ષષ્ઠી છે.

26 નવેમ્બરનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • માસઃ માર્ગશીર્ષ
  • પખવાડિયું: શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી
  • દિવસ: બુધવાર
  • તિથિઃ શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી
  • યોગ: વૃદ્ધિ
  • નક્ષત્ર: શ્રવણ
  • કરણ: કૌલવ
  • ચંદ્ર રાશિ: મકર
  • સૂર્ય ચિહ્ન: વૃશ્ચિક
  • સૂર્યોદય: 6:59 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 5:53 PM
  • ચંદ્રોદય: 11:40 AM
  • ચંદ્રાસ્ત: 10:33 PM
  • રાહુકાલ: 12:26 થી 13:48
  • યમગંડ: 8:21 થી 9:43

મુસાફરી અને બાગકામ માટે શુભ છે આ નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને શ્રવણ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મકર રાશિમાં 10 ડિગ્રીથી 23:20 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા હરિ છે, અને આ નક્ષત્ર ચંદ્ર દ્વારા શાસિત છે. આ એક ગતિશીલ નક્ષત્ર છે, જે મુસાફરી, વાહન ચલાવવા, બાગકામ, સરઘસમાં હાજરી આપવા, મિત્રોને મળવા, ખરીદી કરવા અને અન્ય કોઈપણ કામચલાઉ પ્રવૃત્તિઓને મંજૂરી આપે છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ આજે 12:26 થી 13:48 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળા દરમિયાન ટાળવું યોગ્ય રહેશ. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળો.

