સોમવાર 24 નવેમ્બર 2025નું પંચાંગ: આજે વિનાયક ચતુર્થી પર બનાવો વ્યૂહાત્મક યોજનાઓ, થશો સફળ
માર્ગશીર્ષના શુક્લ પક્ષની (તેજસ્વી પખવાડિયા) ચતુર્થી તિથિ એક રિકતા તિથિ છે. તેથી, શુભ કાર્યો ટાળો. જાણો વિસ્તારથી...
Published : November 24, 2025 at 7:26 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 24 નવેમ્બર, 2025ના દિવસે માર્ગશીર્ષ મહિનાની શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન ગણેશ દ્વારા સંચાલિત છે. વિરોધીઓ સામે રણનીતિ બનાવવા માટે તે સારી છે, પરંતુ તે રિક્તા તિથિ હોવાથી, કોઈપણ પ્રકારનું શુભ કાર્ય ન કરવું જોઈએ. આજે વિનાયક ચતુર્થી છે.
24 નવેમ્બરનો પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- માસઃ માર્ગશીર્ષ
- પખવાડિયું: શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી
- દિવસ: સોમવાર
- તિથિ: શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી
- યોગ: શૂલ
- નક્ષત્રઃ પૂર્વાષાદ
- કર્ણ: વણીજ
- ચંદ્ર ચિહ્ન: ધનુરાશિ
- સૂર્ય ચિહ્ન: વૃશ્ચિક
- સૂર્યોદય: 6:58 AM
- સૂર્યાસ્ત: 5:53 PM
- ચંદ્રોદય: 10:19 AM
- ચંદ્રાસ્ત: 8:34 PM
- રાહુ કાલ: સવારે 8:20 થી 9:42 સુધી
- યમગંધા: 11:04 AM થી 12:26 AM
દેવી લક્ષ્મીની પૂજા માટે શુભ નક્ષત્રો
આજે ચંદ્ર ધનુ રાશિ અને પૂર્વાષાઢ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનુ રાશિમાં 13:20 થી 26:40 સુધી વિસ્તરેલો છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ શુક્ર છે અને તેનો દેવતા વરુણ છે. પૂર્વાષાઢનો અર્થ "વિજય પહેલા" થાય છે. આ નક્ષત્રમાં કોઈપણ મોટા કાર્ય માટે તૈયારી કરવી સારી છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરવી શુભ છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ આજે 08:20 થી 09:42 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવું શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહૂર્ત અને વર્જ્યમને પણ ટાળવું જોઈએ.