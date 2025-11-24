ETV Bharat / spiritual

સોમવાર 24 નવેમ્બર 2025નું પંચાંગ: આજે વિનાયક ચતુર્થી પર બનાવો વ્યૂહાત્મક યોજનાઓ, થશો સફળ

માર્ગશીર્ષના શુક્લ પક્ષની (તેજસ્વી પખવાડિયા) ચતુર્થી તિથિ એક રિકતા તિથિ છે. તેથી, શુભ કાર્યો ટાળો. જાણો વિસ્તારથી...

સોમવાર 24 નવેમ્બર 2025નું પંચાંગ
સોમવાર 24 નવેમ્બર 2025નું પંચાંગ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 24, 2025 at 7:26 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 24 નવેમ્બર, 2025ના દિવસે માર્ગશીર્ષ મહિનાની શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન ગણેશ દ્વારા સંચાલિત છે. વિરોધીઓ સામે રણનીતિ બનાવવા માટે તે સારી છે, પરંતુ તે રિક્તા તિથિ હોવાથી, કોઈપણ પ્રકારનું શુભ કાર્ય ન કરવું જોઈએ. આજે વિનાયક ચતુર્થી છે.

24 નવેમ્બરનો પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • માસઃ માર્ગશીર્ષ
  • પખવાડિયું: શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી
  • દિવસ: સોમવાર
  • તિથિ: શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી
  • યોગ: શૂલ
  • નક્ષત્રઃ પૂર્વાષાદ
  • કર્ણ: વણીજ
  • ચંદ્ર ચિહ્ન: ધનુરાશિ
  • સૂર્ય ચિહ્ન: વૃશ્ચિક
  • સૂર્યોદય: 6:58 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 5:53 PM
  • ચંદ્રોદય: 10:19 AM
  • ચંદ્રાસ્ત: 8:34 PM
  • રાહુ કાલ: સવારે 8:20 થી 9:42 સુધી
  • યમગંધા: 11:04 AM થી 12:26 AM

દેવી લક્ષ્મીની પૂજા માટે શુભ નક્ષત્રો

આજે ચંદ્ર ધનુ રાશિ અને પૂર્વાષાઢ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનુ રાશિમાં 13:20 થી 26:40 સુધી વિસ્તરેલો છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ શુક્ર છે અને તેનો દેવતા વરુણ છે. પૂર્વાષાઢનો અર્થ "વિજય પહેલા" થાય છે. આ નક્ષત્રમાં કોઈપણ મોટા કાર્ય માટે તૈયારી કરવી સારી છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરવી શુભ છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ આજે 08:20 થી 09:42 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવું શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહૂર્ત અને વર્જ્યમને પણ ટાળવું જોઈએ.

